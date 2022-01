Najczęściej cytowane media 2021. Onet liderem

Onet został najbardziej opiniotwórczym medium 2021 roku - wynika z rankingu autorstwa Instytutu Monitorowania Mediów. Na podium znalazły się także radio RMF FM i portal Wp.pl.

Na pierwszym miejscu podium najbardziej opiniotwórczych tytułów prasowych w kategorii mediów ekonomicznych i biznesowych znalazła się Rzeczpospolita.

Onet zawdzięcza zwycięstwo prawie 51 tys. powołań w innych mediach. Duże zainteresowanie innych mediów wzbudziły informacje publikowane między innymi w lutym. Portal donosił o rezygnacji z pracy 162 ratowników medycznych w Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym w Katowicach. W portalu ukazał się również wywiad z immunologiem dr. Pawłem Grzesiowskim, który wypowiadał się o zakwalifikowaniu do tzw. „pierwszej grupy” dodatkowych grup zawodowych na szczepienie przeciwko COVID-19. Często cytowano także doniesienia dotyczące wyników badania w sprawie niesprawności karabinków „Grot” przeznaczonych dla Wojska Polskiego.Radio RMF FM było cytowane niemal 45 tys. razy, a Wp.pl - 43 tys. razy.Największy wzrost cytowań odnotowało Polskie Radio 24 - o 3 oczka, a także Interia oraz Wp.pl - o 2 oczka.W 2021 roku najczęściej cytowanym tytułem prasowym była Rzeczpospolita z wynikiem 31,3 tys. cytowań. Najwyższy skok cytowań nastąpił w sierpniu 2021 – wówczas dziennikarze dotarli do zarzutów ukrywania majątku przez prezesa Najwyższej Izby Kontroli i byłego polityka PiS, Mariana Banasia, a sprawę opisali na łamach gazety. Licznie wzmiankowano dziennik również w marcu, kiedy prof. Andrzej Horban, doradca premiera ds. walki z COVID-19 w rozmowie z redakcją wyraził opinię, iż w Polsce powinna obowiązywać godzina policyjna.W 2021 roku na miejscu drugim uplasowała się Gazeta Wyborcza z 23,6 tys. cytowań. Na pozycji trzeciej Dziennik Gazeta Prawna z 19 tys. wzmianek.Najczęściej cytowane tygodniki i dwutygodniki 2021 roku to: Wprost z wynikiem 3,8 tys. cytowań, Sieci i Gazeta Polska. Na redakcję Wprost najczęściej powoływano się w styczniu, kiedy dziennikarze tygodnika opisywali między innymi sprawę dotarcia do wiadomości e-mail dotyczących szczepień przeciw COVID-19, którą wysyłała do aktorów dyrektorka Fundacji Krystyny Jandy Na Rzecz Kultury.Pierwsze miejsce rankingu najbardziej opiniotwórczych miesięczników i dwumiesięczników w roku 2021 zajmuje miesięcznik Forbes z 3 tys. powołań. Do tytułu najczęściej odnoszono się w materiałach z lutego w związku z publikacją popularnego Rankingu Najbogatszych Polaków. Press na miejscu drugim. Na miejscu trzecim - Perspektywy.Wśród stacji telewizyjnych w 2021 liderem została TVN24 z 34,3 tys. cytowań. Na nadawcę najczęściej powoływano się w styczniu – między innymi na rozmowy z Szymonem Hołownią na temat kryzysu w założonym przez siebie ruchu Polska 2050. Redakcja informowała również o grupowych zwolnieniach w spółce Polskie Linie Lotnicze LOT – pracę miało stracić nawet 300 osób.Na drugim miejscu w 2021 roku uplasował się Polsat News z wynikiem prawie 25 tys. wzmianek, a na trzecim TVP Info, które uzyskało wynik 13,2 tys. powołań.Najbardziej opiniotwórczą stacją radiową w kraju jest RMF FM, na którą w 2021 roku dziennikarze innych redakcji powoływali się prawie 45 tys. razy. Najwięcej wzmianek na temat informacji pochodzących z RMF FM odnotowano w styczniu – wówczas redakcja donosiła o pierwszych poluzowaniach obostrzeń w związku z panującą pandemią COVID-19. Często powoływano się również na omawiane na antenie założenia dotyczące kar dla firm za wznawianie działalności, mimo wprowadzonych zakazów oraz związanych z nimi rekomendacjami Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Na drugim miejscu Radio ZET z wynikiem 18,7 tys. odwołań a podium zamyka Polskie Radio 24 z liczbą ponad 12 tys. cytowań.Na czele kategorii najbardziej opiniotwórczych portali internetowych występuje Onet, a za nim kolejno WP i Interia.Na podium najbardziej opiniotwórczych tytułów prasowych w kategorii mediów ekonomicznych i biznesowych znalazła się Rzeczpospolita, a za nią Dziennik Gazeta Prawna. Miejsce trzecie podobnie jak w roku 2020 zajmuje Puls Biznesu, czwarte należy do Forbes, a zestawienie zamyka gazeta Parkiet.Ranking najbardziej opiniotwórczych portali ekonomicznych i biznesowych otwiera Money z wynikiem ponad 12 tys. cytowań. Na informacje portalu najczęściej powoływano się w styczniu, gdy redakcja między innymi donosiła o licznie realizowanych szczepieniach publicznych osób poza kolejnością. Drugie miejsce należy do Businessinsider (4,4 tys. cytowań), a podium zamyka Bankier, na który inne media powoływały się 3,1 tys. razy.Pierwsze miejsce kategorii najbardziej opiniotwórczych mediów regionalnych zajmuje Radio Wrocław, którego liczba cytowań wzrosła aż o 56% rok do roku – skok o siedem w stosunku do 2020 roku. Na rozgłośnie w 2021 roku inne media powoływały się prawie 1,7 tys. razy – najczęściej w lipcu. Stacja gościła wtedy w Rozmowach Dnia między innymi ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, którego pytano o sytuację szczepień w kraju. Program ten jest najczęściej cytowany przez innych dziennikarzy. Drugie miejsce w rankingu zajęła Gazeta Krakowska, której pozycja wzrosła aż o trzy oczka w stosunku do roku 2020. Na publikowane przez redakcje materiały inne media powoływały się ponad 1,3 tys. razy. Podium zamyka Radio Kraków z wynikiem 1,2 tys. cytowań w innych tytułach.