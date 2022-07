BayraktarChallenge w mediach

Po wybuchu wojny w Ukrainie, Polacy organizowali różnego rodzaju pomoc: zbiórki pieniędzy, żywności, artykułów medycznych. Ostatnia akcja zorganizowana przez dziennikarza Sławomira Sierakowskiego miała na celu zebranie środków na zakup drona Bayraktar. Akcja #BayraktarChallenge przyniosła efekt w postaci kwoty 22,5 mln zł. Publikacje na temat zbiórki dały natomiast ekwiwalent reklamowy na poziomie ponad 15 mln zł - podaje PRESS-SERVICE Monitoring Mediów.

Zbiórka #BayraktarChallenge zakończyła się sukcesem Zebrano 22,5 mln zł, a ekwiwalent reklamowy wyniósł ponad 15 mln zł.

Tak dobry wynik medialny to efekt synergii działania mediów oraz wszystkich osób zaangażowanych w to przedsięwzięcie – komentuje Katarzyna Popławska, kierownik marketingu i PRESS-SERVICE Monitoring Mediów. Tego typu akcje pokazują szczególną rolę i siłę mediów społecznościowych, które mogą być niezwykle wartościowym nośnikiem idei i realnie przyczyniają się do zmiany otaczającej rzeczywistości – dodaje Popławska.

Zrzutka na Bayraktar dla Ukrainy to największa, do tej pory akcja przeprowadzona na naszym portalu i absolutnie rekordowa. Jeszcze nigdy w historii Zrzutka.pl nie mieliśmy akcji z tak ogromnym celem, tak dużej liczby darczyńców uczestniczących w jednej akcji, ani tak wysokiego natężenia wpłat w krótkim czasie – komentuje Tomasz Chołasta, współzałożyciel Zrzutka.pl Uważamy, że sukces zrzutki prowadzonej przez Sławomira Sierakowskiego leży w pracy zespołowej. To przede wszystkim on starał się wypromować zrzutkę – 22 miliony zebrane na Bayraktara to skutek setek godzin pracy organizatora i poruszenia wszystkich jego kontaktów. My z radością wspieraliśmy jego wysiłki, podawaliśmy dalej treści, w których nas oznaczał, pomagaliśmy technicznie, a także wspieraliśmy w organizowaniu licytacji – ale inicjatywa zawsze wychodziła od organizatora. Chcielibyśmy podziękować wszystkim, którzy zaangażowali się w #BayraktarChallenge – za zaufanie, za każde udostępnienie i każdą wpłaconą złotówkę. Mamy nadzieję, że na polskich portalach fundraisingowych będzie coraz więcej tak szlachetnych i ambitnych akcji. – dodaje Chołasta.

Bayraktar to maszyna latająca na średnich wysokościach, zdolna do przebywania w powietrzu nawet przez 27 godzin bez potrzeby lądowania. Dron z powodzeniem był wykorzystywany w atakach na rosyjskie kolumny zaopatrzeniowe i udzielał wsparcia w większości spektakularnych akcji armii ukraińskiej.W polską zbiórkę na Bayraktara zaangażowały się bardzo mocno media, które nagłośniły tę inicjatywę, a wokół akcji utworzyła się ogromna społeczność, skupiająca zwykłych ludzi, celebrytów, osoby ze świata polityki, sztuki i biznesu.Od 28 czerwca do 25 lipca br. na temat zbiórki ukazało się 912 materiałów w mediach tradycyjnych (472 w Internecie, 27 w prasie, 322 w radio i 91 w telewizji). W mediach społecznościowych ukazało się 38 280 wzmianek, które wygenerowały 497 640 interakcji (polubień, komentarzy, czy udostępnień).Łącznie wszystkie publikacje osiągnęły ogromne dotarcie oraz ekwiwalent reklamowy (AVE) w wysokości 15 017 614 zł.TOP 5 najbardziej aktywnych źródeł w mediach tradycyjnych to TVN24, Wiadomości.onet.pl, TVN24.pl, Wiadomości.gazeta.pl i 300polityka.pl.Dwa najbardziej aktywne źródła social media na Facebooku to profil autora zbiórki Sławomira Sierakowskiego i profil Marcina Prokopa, a na Twitterze profil Krytyki Politycznej oraz TVN24.Jak podaje Zrzutka.pl, na której prowadzona była zbiórka środków, największe indywidualne wpłaty opiewały na kwotę 100 000 zł (2 osoby). Najczęściej wpłacano po 100 zł – taką kwotę przelało ponad 75,5 tys. osób. Do 26 lipca dokonano 209 327 wpłat.Akcja ma także swojego cichego bohatera – pana Jacka, który dorzucił 5 zł ze swojego zasiłku 717 zł dla osób niepełnosprawnych. Ten piękny gest został doceniony przez internautów. W odruchu serca zebrali dla wpłacającego w odrębnej zbiórce kwotę ponad 70 000 zł.Do końca zbiórki pozostało jeszcze kilka dni. Cały czas można wpłacać środki, które w całości zostaną przeznaczone na pomoc walczącej Ukrainie.