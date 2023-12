Według najnowszego badania Eurobarometr, Europejczycy nadal zdecydowanie popierają Ukrainę. Niemal 90 proc. badanych popiera udzielanie pomocy humanitarnej, a 84 proc. zgadza się na przyjęcie do UE osób uciekających przed wojną.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Czy Europejczycy popierają reakcję UE na rosyjską inwazję na Ukrainę?

Co sądzą Europejczycy o pomocy dla Ukrainy?

Jakie są obecnie główne obawy Europejczyków?



Badanie Eurobarometr pokazało także, że 84 proc. Europejczyków wyraża zgodę na przyjęcie do UE osób uciekających przed wojną w Ukrainie. 72 proc. akceptuje udzielanie wsparcia finansowego Ukrainie. Ten sam odsetek respondentów popiera sankcje gospodarcze wobec rządu rosyjskiego oraz przedsiębiorstw i osób fizycznych z Rosji. 61 proc. badanych osób akceptuje przyznanie Ukrainie przez UE statusu kraju kandydującego oraz finansowanie przez UE zakupu i dostaw sprzętu wojskowego dla Ukrainy (60 proc.).Większość respondentów jest zadowolona z reakcji UE na rosyjską inwazję na Ukrainę (57 proc.). 54 proc. Europejczyków wyraża taką samą opinię, jeśli chodzi o reakcję ich rządu krajowego.W obliczu rosyjskiej wojny napastniczej przeciwko Ukrainie ponad ośmiu na dziesięciu respondentów zgadza się, że UE powinna dokonać znacznych inwestycji w energię odnawialną (83 proc.) i jak najszybciej zmniejszyć uzależnienie od rosyjskich źródeł energii (81 proc.).Ponad dwie trzecie obywateli UE (69 proc.) opowiada się za wspólną polityką zagraniczną państw członkowskich i zgadza się, że UE ma wystarczającą siłę i narzędzia, aby bronić interesów gospodarczych Europy w gospodarce światowej.Ponad trzy czwarte Europejczyków (77 proc.) popiera wspólną politykę obrony i bezpieczeństwa państw członkowskich UE. Opinię tę podziela ponad sześciu na dziesięciu respondentów w każdym państwie członkowskim.Prawie siedmiu na dziesięciu respondentów (69 proc.) jest za wspólną europejską polityką migracyjną, a 68 proc. popiera wspólny europejski system azylowy. Jednocześnie trzy czwarte respondentów (75 proc.) opowiada się za wzmocnieniem granic zewnętrznych UE poprzez zwiększenie liczby funkcjonariuszy europejskiej straży granicznej i straży przybrzeżnej.28 proc. Europejczyków uważa, że wśród najważniejszych problemów, przed którymi stoi UE, dwie kwestie wybijają się na czoło: z jednej strony imigracja, a z drugiej – wojna w Ukrainie . Następnie pojawia się sytuacja międzynarodowa (24 proc.), a po niej „rosnące ceny/inflacja/koszty życia” (20 proc. – czwarte miejsce, podczas gdy wiosną był to pierwszy problem).100. badanie Eurobarometr pokazuje, że siedmiu na dziesięciu (70 proc.) obywateli UE uważa, iż Unia Europejska jest stabilnym miejscem na tle niespokojnego świata. Taką opinię wyraża większość respondentów we wszystkich państwach członkowskich. Co więcej, ponad sześciu na dziesięciu obywateli (61 proc.) z optymizmem patrzy na przyszłość UE.