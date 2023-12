PARP o rynku pracy: stabilna stopa bezrobocia

Pojawiły się wyniki najświeższego, cyklicznego badania PARP "Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Listopad 2023". Opracowanie tradycyjnie już komentuje bieżącą sytuację na rodzimym i europejskim rynku pracy, poruszając m.in. kwestie bezrobocia, wpływu sztucznej inteligencji na rynek pracy oraz adaptacji do pracy zdalnej. Oto wnioski, do których prowadzi.

Przeczytaj także: PARP o rynku pracy: niskie bezrobocie i chęć na zmianę pracy

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak na tle innych krajów wypada stopa bezrobocia w Polsce?

W których województwach panuje najniższe bezrobocie?

O czym świadczą aktualne trendy na rynku pracy?

Które z krajów mogą pochwalić się najlepszą sytuacją w zakresie zatrudnienia?

Stabilna stopa bezrobocia i rosnące wynagrodzenia w Polsce

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Jak sztuczna inteligencja wpłynie na rynek pracy? Wpływ sztucznej inteligencji na rynek pracy jest dwuznaczny. Z jednej strony, SI przyczynia się do tworzenia bardziej inkluzywnego społeczeństwa, równości i rozwoju osobistego, z drugiej zaś jej powszechne stosowanie może prowadzić do utraty miejsc pracy i wzrostu ryzyka dezinformacji.

Zatrudnienie w Europie - Polska na czele

Najnowsze trendy

Przedsiębiorcy 50+

W październiku 2023 roku, stopa bezrobocia w Polsce utrzymała się na stabilnym poziomie 5,0%, co uplasowało ją wśród najniższych wskaźników w Unii Europejskiej. W stosunku do września 2023, wskaźnik ten pozostał niezmienny, a porównując rok do roku, zaobserwowano spadek o 0,1 punktu procentowego.W październiku 2023 roku, regiony z najwyższym bezrobociem to województwa: podkarpackie (8,3%), warmińsko-mazurskie (7,9%) oraz świętokrzyskie (7,5%). Natomiast najniższe stopy bezrobocia odnotowano w województwach wielkopolskim (3,0%), śląskim (3,6%) oraz małopolskim i mazowieckim (po 4,1%). W jedenastu województwach stopa bezrobocia zmalała w ciągu roku, z największym spadkiem w lubelskim (o 0,5 p.p.), podczas gdy w trzech województwach wzrosła, najbardziej w wielkopolskim (o 0,2 p.p.), a w dwóch pozostała bez zmian.Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w Polsce w październiku 2023 r. wyniosła 770,4 tysiące, co oznacza obniżenie o 0,7% w porównaniu do września 2023 oraz o 3,2% w skali roku. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2023 r. wyniosło 7544,98 zł, co oznacza wzrost o 2,2% w stosunku do września 2023 i o 12,8% w skali roku.W październiku 2023 roku, europejski rynek pracy prezentował różnorodny obraz. Polska uplasowała się wśród krajów z najniższą stopą bezrobocia w Unii Europejskiej, ustępując jedynie Malcie z wynikiem 2,5%. Wśród innych krajów z niskim bezrobociem znalazły się Czechy (2,9%), Niemcy (3,1%) oraz Holandia (3,6%). W szerszym kontekście Unii Europejskiej (UE-27) oraz strefy euro (UE-20), stopa bezrobocia w październiku 2023 r. utrzymała się na poziomach odpowiednio 6,0% i 6,5%, wykazując niewielką tendencję spadkową w stosunku rocznym o 0,1 punktu procentowego.Kontrastująco, najwyższe bezrobocie odnotowano w Hiszpanii (12,0%), ze znacząco wyższymi wskaźnikami również w Szwecji (8,0%), Włoszech (7,8%) i Finlandii (7,3%). Ogólnie, najlepsza sytuacja zatrudnienia w październiku 2023 roku panowała na Malcie oraz w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, podczas gdy wyzwania w kontekście bezrobocia były najbardziej widoczne w Szwecji i Finlandii.Aktualne trendy na rynku pracy odzwierciedlają dynamiczne zmiany w oczekiwaniach zarówno pracodawców, jak i pracowników. W ofertach pracy dominują benefity takie jak szkolenia (83%) i pakiety medyczne (68%), a także pakiety sportowe (60%) oraz wysokie wynagrodzenia (54%).Kandydaci preferują aplikowanie na oferty pracy głównie za pomocą laptopów (59%) i smartfonów (37%), przykładając dużą wagę do widełek płacowych w ogłoszeniach (81% oczekuje tej informacji). Co więcej, 56% kandydatów jest mniej skłonnych aplikować na oferty, które są pracochłonne, a 62% zniechęca konieczność dołączania zdjęć do CV.W kontekście różnorodności, aż 79% respondentów podkreśla, że ocena pracowników powinna opierać się wyłącznie na kompetencjach i osiągnięciach. Jest również rosnąca otwartość na współpracę z osobami o różnych poglądach politycznych, narodowościach oraz płciach.Pakiet klimatyczny „Fit for 55” zakłada istotne modyfikacje w układzie zatrudnienia w Unii Europejskiej związane z efektywnością energetyczną, prognozując wzrost liczby miejsc pracy w sektorze budownictwa i usług, a równocześnie spadek w sektorze rolnictwa. Regiony Polski, takie jak opolski i śląski, mogą być narażone na zmniejszenie zatrudnienia w wyniku przewidywanych zmian.Obecnie 77% pracodawców na świecie zgłasza trudności w znalezieniu kandydatów z odpowiednimi umiejętnościami, szczególnie ceniąc umiejętności miękkie takie jak komunikacja, współpraca, odpowiedzialność, krytyczne myślenie i rozwiązywanie problemów. Coraz większe znaczenie w procesie rekrutacji odgrywają umiejętności kandydatów, co prowadzi do zwiększenia puli potencjalnych pracowników i większej różnorodności w miejscu pracy.Pandemia COVID-19 znacznie przyczyniła się do rozwoju pracy zdalnej, z różnymi stopniami jej przyjęcia w poszczególnych krajach europejskich. Starsi pracownicy oraz osoby samozatrudnione częściej niż inni wybierają tę formę pracy.Wpływ sztucznej inteligencji na rynek pracy jest dwuznaczny. Z jednej strony, SI przyczynia się do tworzenia bardziej inkluzywnego społeczeństwa, równości i rozwoju osobistego, z drugiej zaś jej powszechne stosowanie może prowadzić do utraty miejsc pracy i wzrostu ryzyka dezinformacji.W najnowszym raporcie PARP poświęcono uwagę także osobom powyżej 50. roku życia. Według Polskiego Instytutu Ekonomicznego “Przedsiębiorcy 50+” są bardziej skłonni do zakładania firm w Polsce niż ich rówieśnicy w większości krajów Unii Europejskiej – 23% aktywnych zawodowo Polaków w tej grupie prowadzi działalność gospodarczą, co przewyższa średnią UE wynoszącą 18%.Badanie objęło 1000 przedsiębiorców w wieku 50 lat i więcej, wykazując, że osoby te charakteryzują się dużym zaangażowaniem w zarządzanie firmą, dbając o jej rozwój oraz własne kompetencje, przy czym blisko 80% z nich regularnie zdobywa nowe umiejętności.Wśród motywacji do rozpoczęcia działalności biznesowej dominują potrzeba niezależności (71%) oraz wykorzystanie dotychczasowego doświadczenia zawodowego (69%). Wiele osób 50+ dostrzega w prowadzeniu własnej firmy sposób na utrzymanie aktywności zawodowej i wyższe dochody niż w tradycyjnym zatrudnieniu.Raport podkreśla znaczenie wsparcia dla tej grupy przedsiębiorców, szczególnie w kontekście przeciwdziałania ageizmowi i eliminacji barier finansowych.