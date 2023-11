PARP o rynku pracy: niskie bezrobocie i chęć na zmianę pracy

PARP opublikował właśnie wyniki najnowszego, cyklicznego badania "Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań". Opracowanie rzuca światło na bieżącą sytuację na rynku pracy, poruszając m.in. kwestie bezrobocia, atutów, za które cenieni są pracodawcy, powodów zmiany pracy i freelancingu. Oto, do jakich wniosków prowadzi.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak na tle innych krajów wypada stopa bezrobocia w Polsce?

Co Polacy najbardziej doceniają w swoim miejscu pracy?

Ile wynosi przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw?

Kto i z jakich powodów zmienił pracę w III kwartale tego roku?

W poszukiwaniu nowej pracy

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) w sektorze przedsiębiorstw Z danych GUS wynika, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie ogółem (brutto) w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2023 r. wyniosło 7379,88 zł.

Wolni strzelcy, czyli o freelancingu w Polsce

Inne najważniejsze wnioski z badań i raportów

W III kw. 2023 r., podobnie jak w poprzednim, 20% pracowników zadeklarowało zmianę pracy w ciągu ostatnich 6 miesiącach, a 17% – zmianę stanowiska u swojego pracodawcy (spadek o 1 p.p. kw/kw). Najczęściej pracę zmieniali zatrudnieni w hotelarstwie i gastronomii (34%), handlu detalicznym i hurtowym (26%) oraz transporcie i logistyce (po 21%).

43% ankietowanych pomimo trudnej do przewidzenia przyszłości odczuwa spokój co do swojej sytuacji zawodowej, przy czym 33% z nich nie ma żadnych obaw dotyczących przyszłości w firmie. 8% zatrudnionych osób wyraziło poważne obawy dotyczące stabilności zatrudnienia.

W miejscu pracy pracownicy najbardziej doceniają: ciekawy zakres obowiązków (51%), ludzi, z którymi pracują (41%), możliwości rozwoju, uczestniczenia w kursach oraz szkoleniach (34%), możliwość pracy hybrydowej (32%), szefa, który docenia ich pracę (29%).

We wrześniu 2023 r. na 50 największych portalach rekrutacyjnych w Polsce pracodawcy opublikowali 257,3 tys. nowych ofert pracy – o 12,1% mniej niż miesiąc wcześniej i o 17,8% mniej w porównaniu z wrześniem 2022 r.

Największy wzrost liczby ofert pracy r/r zanotowano w przypadku zawodów z branży prawnej oraz zdrowia (po +7%). Spadek odnotowano natomiast w branżach: IT (-52%), HR (-29%), finanse (-28%), marketing i sprzedaż (-23%).

W Polsce działa już 330 tys. freelancerów (wzrost o 8,3% r/r).

Najważniejszymi barierami w dostępie do pracy dla uchodźców są: brak znajomości języka kraju przyjmującego, problemy z uznaniem dyplomów oraz trudności z zapewnieniem opieki nad dziećmi i wykonywaniem obowiązków opiekuńczych. Ponadto istnieje luka między umiejętnościami oraz doświadczeniem osób poszukujących pracy a wymaganiami pracodawców, a także ograniczona wiedza o możliwościach zatrudnienia i sposobach poszukiwania pracy. Dodatkowo w niektórych krajach kolejną przeszkodą w znalezieniu zatrudnienia jest obawa przed utratą świadczeń socjalnych po podjęciu pracy.

UE zamierza zwiększyć liczbę specjalistów IT z 9 do 20 mln, aby złagodzić niedobory siły roboczej.

Z danych GUS-u wynika, że stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce we wrześniu 2023 r. wyniosła 5,0%. W porównaniu z sierpniem 2023 r. nie zmieniła się, a w porównaniu z wrześniem 2022 r. była niższa o 0,1 p.p. Z kolei stopa bezrobocia (wg Eurostatu) dla krajów członkowskich UE-27 we wrześniu 2023 r. wyniosła ponownie 6,0%, co oznacza wzrost 0,1 p.p. miesiąc do miesiąca oraz spadek o 0,1 p.p. rok do roku.W III kw. 2023 r., podobnie jak w poprzednim, 20% pracowników zadeklarowało zmianę pracy w ciągu ostatnich 6 miesięcy, a 17% – że zmieniło stanowisko u swojego pracodawcy. Najczęściej pracę zmieniali zatrudnieni w hotelarstwie i gastronomii (34%), handlu detalicznym i hurtowym (26%) oraz transporcie i logistyce (po 21%). Głównymi powodami wskazywanymi przez ankietowanych były wyższe wynagrodzenie u nowego pracodawcy (48%) oraz chęć rozwoju zawodowego (42%). Średni czas poszukiwania pracy w III kw. 2023 r. wyniósł 2,7 miesiąca vs 3,6 w II kw. 2023 r.W porównaniu do drugiego kwartału br. odsetek respondentów pozytywnie oceniających szansę na znalezienie nowej pracy, tak samo dobrej lub lepszej od obecnej, wyniósł 69% vs 63%. Z przeprowadzonego badania wynika, że 4 na 10 badanych nie ma aktualnie planów związanych ze zmianą pracodawcy. Jednak 31% pracowników chciałoby zmienić pracę w ciągu najbliższych 3 miesięcy, 20% w ciągu roku, a 8% ankietowanych oczekuje zmiany organizacji w perspektywie nadchodzących 6 miesięcy.W miejscu pracy pracownicy najbardziej doceniają: ciekawy zakres obowiązków (51%), ludzi, z którymi pracują (41%), możliwości rozwoju, uczestniczenia w kursach oraz szkoleniach (34%), możliwość pracy hybrydowej (32%), szefa, który docenia ich pracę (29%). 59% ankietowanych stwierdza, że praca jest dla nich istotnym elementem życia, a 54% czerpie z niej satysfakcję.Według raportu PARP w Polsce działa 330 tys. niezależnych specjalistów (wzrost o 8,3% r/r). Na ogół są to ludzie w wieku 26–35 lat (46,6%). 77,3% freelancerów przed rozpoczęciem swojej działalności pracowała na etacie, natomiast dla 22,7% był to pierwszy wybór ścieżki kariery. Z samych zleceń utrzymuje się tylko 23,2% respondentów.Ponad 80% ankietowanych twierdzi, że ich zarobki w porównaniu z 2022 r. zwiększyły się (40,2%) lub pozostały na tym samym poziomie (40,7%).Z usług freelancerów korzystają głównie mikrofirmy (40,7%) oraz małe i średnie przedsiębiorstwa (35,1%). 39% badanych wskazało, że wykonuje zlecenia dla klientów zagranicznych. Najtrudniej pozyskać zlecenia od dużych korporacji – kontrakty z nimi zawiera tylko 8,2% ankietowanych.