Jak zmieniały się ceny węgla od 1999 roku?

Wiele osób kupujących węgiel przed obecną zimą, z żalem wspominało ceny sprzed kilku i kilkunastu lat. Eksperci portalu RynekPierwotny.pl sprawdzili zatem, jak zmieniały się ceny węgla od 1999 r.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Relacja średniej ceny węgla do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia Aż do 2021 r. relacja średniej ceny za tonę węgla kamiennego oraz przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto oscylowała na dość stałym poziomie (0,16 - 0,22). Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Polska jest ostatnim krajem w UE, gdzie gospodarstwa domowe zużywają sporo węgla kamiennego na potrzeby ogrzewania. Można przypuszczać, że ta sytuacja utrzyma się jeszcze przez pewien czas, bo transformacja energetyczna jest długotrwałym procesem. Przez długi czas, polskie rodziny kupowały węgiel po cenach znacznie mniejszych niż obecne. Eksperci portalu RynekPierwotny.pl postanowili prześledzić zmiany cen węgla kamiennego od końca minionego stulecia. Ciekawie wygląda analiza uwzględniająca poziom wynagrodzeń.Informacje na temat średnich cen węgla kamiennego podaje między innymi Główny Urząd Statystyczny. Można sądzić, że prezentowane przez GUS średnie stawki uwzględniają ceny węgla o różnych granulacjach. Wspomniane przeciętne ceny za jedną tonę węgla kamiennego wyglądały następująco:Warto odnotować, że aż do 2021 r. relacja średniej ceny za tonę węgla kamiennego oraz przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto oscylowała na dość stałym poziomie (0,16 - 0,22). W kryzysowym minionym roku analogiczny stosunek cenowy wzrósł aż do 0,35. Można sądzić, że tegoroczny wynik będzie nieco lepszy niż ten z 2022 roku, ale wciąż daleki do stosunku cen węgla i wynagrodzeń notowanego chociażby w 2021 r.