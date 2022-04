Oscary 2022 w polskich mediach. Will Smith zgarnął wszystko?

Tegoroczna gala rozdania Oscarów powinna być triumfem filmu "CODA" oraz okazją do wspomnienia szerokiemu gronu odbiorców o sytuacji w Ukrainie. Niespodziewanie jednak całe show skradł Will Smith i to wcale nie z powodu uhonorowania go statuetką, lecz za sprawą spoliczkowania prowadzącego galę Chrisa Rocka. To wydarzenie szerokim echem odbiło się w polskich mediach. Czy jednak zupełnie zdominowało przekaz? Odpowiedzi na to pytanie udziela najnowsza analiza Instytutu Monitorowania Mediów (IMM).

16,7 tys. publikacji w zaledwie trzy dni

„Sukienka” bez Oscara, ale z milionową wartością reklamową

Medialność incydentu z udziałem Willa Smitha

Stosunkowo mało publikacji o incydencie w polskich mediach

Top media w Polsce o rozdaniu Oscarów 2022

W niedzielę 27 marca Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej wręczyła najważniejsze nagrody filmowe w branży. Od tego czasu, przez trzy dni w polskich mediach ukazało się ponad 16,7 tys. publikacji związanych z galą rozdania Oscarów za rok 2021, a ich wartość reklamowa sięgnęła aż 44,5 mln złotych.Najwięcej materiałów pojawiło się w internecie, głównie na Twitterze, Facebooku i w portalach internetowych. 13,3% wszystkich treści, które się ukazały w analizowanym okresie, to materiały mające wydźwięk pozytywny, jedynie 4,5% publikacji jest negatywna i te dotyczą głównie incydentu z udziałem Willa Smitha. Z kolei dotarcie publikacji ze wszystkich rodzajów mediów w badanym okresie (27 – 29 marca br.) wyniosło ponad 218 mln kontaktów z przekazem, co oznacza, że o tegorocznej ceremonii wręczenia statuetek filmowych każdy Polak powyżej 15 roku życia usłyszał minimum 6 razy!Kiedy z początkiem lutego br. ogłoszono nominacje do tegorocznej edycji Nagrody Akademii Filmowej, dla polskiej sceny filmowej stały się one wyjątkowym wydarzeniem. Polska produkcja pt. „Sukienka” w reżyserii Tadeusza Łysiaka dostała nominację w kategorii najlepszy film krótkometrażowy, a dodatkowym polskim akcentem była również nominacja dla operatora Mariusza Kamińskiego za zdjęcia do filmu „West Side Story” w reżyserii Stevena Spielberga. Na czerwonym dywanie w Dolby Theatre wraz z Tadeuszem Łysiakiem pojawiła się Anna Dzieduszycka, główna bohaterka krótkometrażowej produkcji, o której polskie media w analizowanym przez IMM okresie w kontekście Oscarów wzmiankowały ponad 400 razy. Informacji o filmie „Sukienka” zaś pojawiło się ponad 1,5 tys., generując tym samym ekwiwalent reklamowy w wysokości 11,3 mln złotych.O szokującym zdarzeniu na ceremonii rozdania Oscarów 2022 z udziałem Willa Smitha, który spoliczkował występującego na scenie komika Chrisa Rocka, wspominano we wszystkich polskich mediach 3,1 tys. razy. Głosy na temat incydentu są podzielone. Wielu internautów uważa, że sytuacja została wcześniej zaaranżowana, jednak większość jest zgodna co do jednego – policzek wymierzony przez Willa Smitha zagwarantował uczestnikom dreszczyk emocji i przyciągnął miliony widzów przed ekrany.Potwierdzają to między innymi opublikowane wyniki oglądalności niedzielnej gali. Amerykański tygodnik „Variety” na podstawie danych zebranych przez firmę Nielsen podaje, że tegoroczne Oscary obejrzało 16,6 mln widzów – to 60% więcej niż w roku ubiegłym, a skok oglądalności został wyraźnie odnotowany, gdy aktor spoliczkował komika.Obok setek memów publikowanych w social mediach na temat zachowania Willa Smitha, w internecie wypowiadają się o tym także polscy specjaliści ze świata marketingu. Znany ekspert Paweł Tkaczyk w swoim wpisie na Linkedinie wytłumaczył, czym było całe zdarzenie z punktu widzenia marki osobistej, nawiązując do teorii Energizera – „sprawić, żeby o Tobie (i Twojej marce) mówiono”.Jednak według wyliczeń IMM w zestawieniu ze wszystkimi materiałami o 94. ceremonii rozdania Oscarów opublikowanych w polskich mediach, tylko 18% z nich skupiało się na niespodziewanym wejściu na scenę Willa Smitha. Wartość reklamowa tych przekazów zaś szacowana jest przez Instytut Monitorowania Mediów na 16,2 mln złotych.Najwięcej materiałów w telewizyjnych serwisach informacyjnych pojawiło się w stacji Polsat (43) i TVN24 (37), a w radiowych w Radio Zet (35), TOK FM (31) oraz w Programie I Polskiego Radia (27). Najwięcej publikacji natomiast na tle wszystkich mediów wypuścił portal Onet (178), a wśród innych serwisów internetowych dalej są kolejno Interia (75), WP (68), Pomponik (53) i Naszemiasto (52). Wśród kont, które swoimi publikacjami na temat Oscarów uzyskały najwyższe zasięgi na Twitterze były między innymi profile TVN24, Gazeta Wyborcza, Tygodnik Wprost, Fakty TVN i TVP Info.