Największy wyciek danych w firmie może rozpocząć się nie w sieci, lecz przy biurowym komputerze. Zaledwie kilka minut wystarczy, aby skopiować bazę klientów, wysłać poufne dokumenty na prywatny e-mail lub usunąć ważne pliki. Gdy za wyciek odpowiedzialny jest pracownik, który odchodzi z firmy, ryzyko rośnie, bo organizacje o problemie często dowiadują się dopiero po czasie. W takich sytuacjach pomocna bywa informatyka śledcza, która pozwala odtworzyć przebieg zdarzeń i ustalić, czy doszło do naruszenia bezpieczeństwa.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Dlaczego odejście pracownika może generować ryzyko wycieku danych w firmie?

Jakie działania byłych pracowników najczęściej prowadzą do naruszeń bezpieczeństwa informacji?

W jaki sposób informatyka śledcza pomaga ustalić, czy dane zostały skopiowane, usunięte lub przesłane?

Dlaczego to pierwsze dni po odejściu pracownika są kluczowe dla odzyskania danych i zabezpieczenia dowodów?

Najczęstsze problemy przy odejściu pracownika

Wyciek danych w firmie bez włamania? Zagrożenie czyha wewnątrz organizacji Jedna z najczęstszych form kradzieży danych to skopiowanie bazy klientów

Analiza cyfrowych śladów

Przeprowadzenie dokładnej analizy incydentu umożliwia identyfikację luk w zabezpieczeniach i wdrożenie rozwiązań zapobiegawczych przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka podobnych zdarzeń w przyszłości. W efekcie organizacja nie tylko odzyskuje dostęp do kluczowych zasobów informacyjnych, ale także wzmacnia swoje bezpieczeństwo – mówi Karolina Dziok, Computer Forensics Specialist z Mediarecovery.

Czy firma może sprawdzić, co się wydarzyło?

W większości przypadków można ustalić, czy dane były kopiowane, przesyłane lub usuwane. W ramach informatyki śledczej możemy określić, jakie działania były wykonywane na plikach lub folderach – możemy sprawdzić, czy plik był otwierany, kopiowany, przesyłany, modyfikowany lub usuwany. Analiza umożliwia również ustalić czas operacji, a także osoby, które je wykonywały. Takie możliwości pozwalają nie tylko odtworzyć przebieg zdarzeń, ale także ocenić potencjalne ryzyko wycieku danych lub naruszenia procedur wewnętrznych - wyjaśnia Karolina Dziok i dodaje:



Oczywiście wszystko zależy od warunków, które zastajemy w danej sprawie. Jest wiele czynników, które mogą wpływać na analizę, np. polityki bezpieczeństwa obowiązujące w firmie, konfiguracja systemów, czas od zdarzenia czy to, jak dobrze pracownik ukrył ślady swoich działań.

Dlaczego pierwsze dni są najważniejsze

Dlatego w informatyce śledczej kluczowa jest reakcja – im szybciej podjęte zostaną działania, tym większa szansa na odzyskanie danych, odtworzenie przebiegu zdarzeń i zabezpieczenie istotnych danych w sprawie – tłumaczy ekspertka.

Prewencja zamiast reagowania

Świadomość, że firma potrafi profesjonalnie zabezpieczać dane i analizować incydenty, działa także prewencyjnie. W wielu przypadkach sama obecność procedur i kontroli ogranicza ryzyko nadużyć.

