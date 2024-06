Miliony danych polskich pacjentów na celowniku hakerów

Miliony danych polskich pacjentów mogły wyciec z aplikacji wspierającej polskich lekarzy podczas obsługi wizyt. Aplikacja pozwala na dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej pacjentów i systemu eWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców), który potwierdza prawo każdego pacjenta do publicznej opieki zdrowotnej. Według dziennika Gazeta Prawna (DzGP) problem mógł dotyczyć wielu tysięcy przychodni, gabinetów i aptek, ale został rozwiązany.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Liczba ataków na organizacje tygodniowo Co tydzień hakerzy atakują sektor ochrony zdrowia 1820 razy – wynika z danych firmy Check Point. Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Hakerzy coraz częściej uderzają placówki medyczne i poszukują nowych form nacisku na swoje ofiary, aby zmusić je do zapłacenia okupu. Nie tylko kradną dane, nie cofają się nawet przed blokowaniem urządzeń ratujących życie. Poziom tych zagrożeń stale rośnie, a konsekwencje mogą być bardzo poważne. Ataki mogą nie zakłócić działalność opieki zdrowotnej, spowodować straty finansowe czy doprowadzić do utraty życia w przypadku uniemożliwienia świadczenia pomocy – mówi Wojciech Głażewski, dyrektor zarządzający firmy Check Point Software w Polsce.

Jak wynika z najnowszych danych firmy Check Point Research, dane pacjentów polskich szpitali i placówek medycznych stają się coraz bardziej pożądanym celem dla przestępców, którzy żądają okupu lub sprzedają informacje na czarnym rynku. W ostatnim roku liczba ataków na szpitale i instytucje medyczne wzrosła o kilkadziesiąt procent. Co tydzień hakerzy atakują sektor ochrony zdrowia 1820 razy – wynika z danych firmy Check Point.Jak wynika z raportu ENISA hakerzy najczęściej atakują europejski sektor ochrony zdrowia za pomocą ransomware (54 proc.). Kolejnym rodzajem są cyberataki związane z danymi (46 proc.), włamania (13 proc.) czy DDos (9 proc.). W Polsce jednym z najbardziej znanych przypadków wycieku danych pacjentów w wyniku zastosowania ransomware był atak na znaną sieć laboratoriów w listopadzie 2023 r.Według danych KRD, w ciągu ostatnich sześciu miesięcy w Polsce miały miejsce dwa znaczące włamania, podczas których wyciekły informacje osobowe około 400 tysięcy Polaków. A czarnorynkowa cena wykradzionych danych medycznych dochodzi już do 1.000 USD za jednego pacjenta (Fierce Healthcare Report). Tak więc sektor medyczny, obok wielu innych firm strategicznego znaczenia, staje (w związku z dyrektywą NIS 2) w obliczu rosnących kosztów informatycznych i braku wykwalifikowanego personelu IT.