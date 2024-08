Ransomware kradnie dane. Hasła w Google Chrome nie są bezpieczne

Zapisywanie haseł w Google Chrome to przydatna funkcja zwłaszcza dla zapominalskich i użytkowników wielu kont w aplikacjach i serwisach internetowych. Eksperci zalecają jednak ostrożność - okazuje się bowiem, że hasła przechowywane w przeglądarce mogą okazać się łakomym kąskiem dla cyberprzestępców. Ostatnio kradzieży danych uwierzytelniających z Chrome dopuściła się brytyjska grupa ransomware Qilin. To wyraźny dowód na ewolucję taktyki cyberprzestępców.

Przeczytaj także: Cyberataki: po co hakować, skoro dane logowania podane są na tacy

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakiego rodzaju aktywność prowadzi grupa ransomware Qilin?

Jakie są konsekwencje kradzieży danych uwierzytelniających?

Jak się zabezpieczyć przed takimi atakami?

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Hasła w Google Chrome nie są bezpieczne Kradzież danych uwierzytelniających to jeden z najgroźniejszych scenariuszy w cyberbezpieczeństwie. Gdy przestępcy uzyskają dostęp do haseł i loginów, mogą przejąć kontrolę nad kontami bankowymi, e-mailami, profilami w mediach społecznościowych, a nawet nad infrastrukturą IT firmy.

Kradzież danych uwierzytelniających to jedna z najskuteczniejszych metod infiltracji systemów przez cyberprzestępców. Według naszego raportu Active Adversary, stanowiła ona główną przyczynę ataków w pierwszej połowie 2024 roku i odegrała znaczną rolę w wielu głośnych przypadkach naruszenia bezpieczeństwa danych, które widzieliśmy w tym roku. Qilin poszedł o krok dalej, pozyskując informacje z przeglądarek Google Chrome, w których użytkownicy często przechowują hasła do różnych kont. To czyni te dane niezwykle cennymi dla cyberprzestępców – tłumaczy Christopher Budd, dyrektor ds. badań nad zagrożeniami w Sophos X-Ops.

Jakie są konsekwencje kradzieży danych uwierzytelniających?

Jak się zabezpieczyć przed takimi atakami?

Silny system zarządzania hasłami oraz uwierzytelnianie wieloskładnikowe mogą znacząco zmniejszyć ryzyko nieautoryzowanego dostępu do poufnych danych. Nawet jeśli przestępcy zdobędą login i hasło, będą musieli pokonać dodatkowe warstwy ochrony, co utrudni im dostęp do kont – radzi Christopher Budd.

Przeczytaj także: Miliony danych polskich pacjentów na celowniku hakerów

Qilin to stosnkowo nowa grupa ransomware. Działa od ponad dwóch lat i stała się znana w czerwcu 2024 roku po ataku na Synnovis, dostawcę usług dla brytyjskiej służby zdrowia. Wcześniej przestępcy z Qilin stosowali taktykę podwójnego wymuszenia, polegającą na kradzieży danych, szyfrowaniu systemów i grożeniu ujawnieniem lub sprzedażą skradzionych informacji, jeśli okup nie zostanie zapłacony. Jednak w ramach zbadanego przez Sophos ataku Qilin nie tylko przeprowadził atak ransomware, ale także skradł dane uwierzytelniające z urządzeń ofiar. Grupa celowała w przeglądarkę Google Chrome , z której korzysta ponad 65 proc. użytkowników Internetu. Kradzież danych uwierzytelniających to jeden z najgroźniejszych scenariuszy w cyberbezpieczeństwie. Gdy przestępcy uzyskają dostęp do haseł i loginów, mogą przejąć kontrolę nad kontami bankowymi, e-mailami, profilami w mediach społecznościowych, a nawet nad infrastrukturą IT firmy.Zazwyczaj prowadzi to do kradzieży tożsamości, oszustw finansowych i wycieku kolejnych wrażliwych informacji, które mogą narazić ofiarę na poważne straty finansowe.Dodatkowo, cyberprzestępcy często wykorzystują skradzione dane do dalszych ataków lub sprzedają je na czarnym rynku. Oznacza to, że nawet użytkownicy, którzy nie padli ofiarą bezpośredniego ataku, mogą być zagrożeni, jeśli poprzednio wykradnięte dane zostaną użyte przeciwko nim w innych działaniach przestępczych.Przedsiębiorstwa i osoby prywatne powinny polegać na aplikacjach do zarządzania hasłami, które wykorzystują najlepsze praktyki branżowe w zakresie rozwoju oprogramowania i są regularnie testowane przez niezależny podmiot trzeci. Korzystanie z menedżera haseł wbudowanego w przeglądarkę nie jest bezpiecznym rozwiązaniem, co pokazuje ostatni incydent.Grupy ransomware ciągle dostosowują swoje taktyki do stosowanych zabezpieczeń, próbując je ominąć. Ważne jest, aby poświęcić czas na zrozumienie stosowanych przez cyberprzestępców strategii i wyciągnąć z tego wnioski na przyszłość.