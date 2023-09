Najszybszy internet mobilny i 5G w VIII 2023

Portal RFBenchmark.pl prezentuje najnowszy ranking, który analizuje sierpniową ofertę internetu mobilnego największych operatorów sieci komórkowych w Polsce. Zaprezentowano wyniki z podziałem na sieci 5G i 4G LTE. Kto był najlepszy w rankingu średniej szybkości pobierania danych, średniej szybkości wysyłania danych oraz średniej wartości ping?

Stan Internetu mobilnego w Polsce w sierpniu 2023



Wyniki 5G

Średnia szybkość pobierania danych: Plus (140,9 Mb/s)

Średnia szybkość wysyłania danych: T-Mobile (36,0 Mb/s)

Najniższa wartość ping: Play (26,4 ms)

Wyniki 4G LTE



Średnia szybkość pobierania danych: T-Mobile (46,8 Mb/s)

Średnia szybkość wysyłania danych: Play (23,0 Mb/s)

Najniższa wartość ping: Play (29,3 ms)

Liczba pomiarów w sierpniu 2023 wyniosła 418 205. Technologia 5G została wykorzystana w 64 049 testach, 322 773 to efekt badań Internetu mobilnego z wykorzystaniem 4G LTE.Najczęściej badano zasięg sieci Orange (34%), potem Play (31,9%), Plus (17,5%) oraz T-Mobile (16,5%).Plus utrzymał swoją czołową pozycję, osiągając bardzo dobry wynik 140,9 Mb/s. T-Mobile zajął drugie miejsce i osiągnął 56,8 Mb/s, tuż przed Play z wynikiem 55,7 Mb/s. Orange był na końcu klasyfikacji z wynikiem 55,4 Mb/s.T-Mobile obronił pozycję lidera tej kategorii z wynikiem 36,0 Mb/s. Play w sierpniu zajął drugie miejsce z wynikiem 35,7 Mb/s. Orange osiągnął 33,1 Mb/s, co dało trzecie miejsce na podium. Plus zajął czwarte miejsce i miał wynik 25,1 Mb/s.W kategorii najniższego ping, Play pozostał na pierwszym miejscu z wynikiem 26,4 ms. Na kolejnych miejscach: T-Mobile (28,3 ms), Orange (30,8 ms) i Plus (34,9 ms).T-Mobile zajął pierwsze miejsce z wynikiem 46,8 Mb/s. To dokładnie taki sam wynik jak przed miesiącem Zarówno Orange, jak i Play osiągnęli zadowalające prędkości, odpowiednio 42,3 Mb/s i 41,9 Mb/s. Natomiast Plus uzyskał prędkość 35,7 Mb/s i zakończył miesiąc na ostatnim miejscu w omawianej kategorii.Play stanął na najwyższym stopniu podium z wynikiem 23 Mb/s. T-Mobile z rezultatem 20,0 Mb/s uplasował się tuż za nim, nieznacznie wyprzedzając Orange z wynikiem 19,8 Mb/s. Plus osiągnął prędkość 17,1 Mb/s i zajął czwarte miejsce.Play znów został liderem z rezultatem 29,3 ms. Orange wybił się na drugie miejsce w tej kategorii i zanotował wynik 32,0 ms. T-Mobile tym razem rywalizację ukończył na trzecim miejscu z rezultatem 33,1 ms. Plus, z wynikiem 38,0 ms, uplasował się na końcu listy.