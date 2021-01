Plush ma nowe plany abonamentowe

Plush przygotował dla swoich klientów nowe plany abonamentowe. Mogą oni otrzymać abonament na 24 miesiące z pakietem 50 GB i dostępem do 5G w cenie 60 zł/mies albo pakiet 20 GB za 30 zł/mies.

Plush ABONAMENT

Wiodącą ofertą z pakietem danych przy umowie na 24 m-ce jest abonament z pakietem 50 GB za 60 zł/mies. i dostępem do 5G od Plusa przez cały okres trwania umowy.

Plush INTERNET

Osoby zainteresowane głównie dostępem do internetu znajdą w Plushu pakiet 40 GB w abonamencie na czas nieokreślony za 30 zł/mies.

Nowa oferta Plush ABONAMENT to umożliwia zawarcie umowy na czas określony (24 m-ce) lub nieokreślony.W ofercie na 24 m-ce klienci mogą otrzymać abonament z pakietem 50 GB za 60 zł/mies. i dostępem do 5G od Plusa przez cały okres trwania umowy.Drugą ofertą na czas określony (również 24 m-ce) jest abonament z pakietem 20 GB za 30 zł/mies.Dla osób, które nie lubią sztywnych zobowiązań przygotowany został abonament z umową na czas nieokreślony z pakietem 15 GB w cenie 30 zł/mies. W tym wariancie klient otrzymuje również dodatkowy pakiet danych za staż. Po 6 miesiącach pakiet internetowy zwiększa się do 20 GB do wykorzystania co miesiąc, a po 12 miesiącach do 25 GB miesięcznie. Wszystko w myśl zasady: „im dłużej zostajesz, tym więcej gigabajtów w pakiecie internetowym dostajesz”.Bez względu na wybrany abonament, wszystkie oferty Plush ABONAMENT zapewniają nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y, a dzięki pakietowi Social Free abonenci nie zużywają danych podczas korzystania z popularnych serwisów takich jak Facebook, Messenger, Instagram czy WhatsApp.Wśród benefitów, bez względu na wybrany w umowie pakiet danych, znalazł się również dodatkowy pakiet 10 GB przyznawany co miesiąc do wykorzystania w serwisach YouTube i TikTok.Użytkownicy ofert z pakietem 50 GB otrzymają dostęp do muzycznego serwisu TIDAL bez dodatkowych opłat przez całą umowę. W przypadku pozostałych pakietów klienci mogą korzystać z tego serwisu muzycznego przez 90 dni za darmo, a później w ramach miesięcznej opłaty 19,99 zł.Wśród dodatkowych usług dostępnych z umową na czas nieoznaczony na uwagę zasługuje możliwość skorzystania z wakacji od abonamentu. Wystarczy wysłać SMS-a na nr 80666 w treści wpisując „wakacje”, by od najbliższego okresu rozliczeniowego nie płacić za abonament.Osoby zainteresowane głównie dostępem do internetu znajdą w Plushu pakiet 40 GB w abonamencie na czas nieokreślony za 30 zł/mies. Po 6 miesiącach, w ramach programu stażowego, pakiet internetowy zwiększa się do 60 GB, a po roku do 80 GB.Nowością w Plushu jest możliwość dobrania dodatkowej karty nie tylko z ofertą głosową, ale również z ofertą internetową. Posiadając dwa (lub więcej) dowolne abonamenty w Plushu, zyskuje się rabat w wysokości 4,99 zł na każdą kartę. Abonamenty można dowolnie łączyć.