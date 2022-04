Ukraińcy w Polsce, wojna w Ukrainie. Co sądzą Polacy?

Havas Intelligence, część Havas Media Group, przedstawia wyniki badania poświęconego stosunkowi Polaków do Ukraińców oraz wydarzeń rozgrywających się za naszą wschodnią granicą. Początkowo analizą zamierzano objąć jedynie nasze nastawienie wobec pracowników z Ukrainy, ale wybuch wojny sprawił, że badanie rozszerzono również o pytania dotyczące bieżących wydarzeń.

Przeczytaj także: Polska i świat o wojnie w Ukrainie

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie są sposoby angażowania się w pomoc uchodźcom?

Jaki jest stosunek Polaków do pracowników z Ukrainy?

Skąd najczęściej czerpiemy informacje na temat wojny w Ukrainie?

STOSUNEK DO PRACOWNIKÓW Z UKRAINY

STOSUNEK DO WOJNY I UCHODŹCÓW

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Sposoby angażowania się w pomoc uchodźcom Jedna trzecia Polaków deklaruje, że zupełnie nie ma możliwości zaangażowania się w pomoc uchodźcom Kliknij, aby przejść do galerii (6)

POSZUKIWANIE INFORMACJI O WOJNIE

DZIAŁANIA MAREK

Po raz pierwszy obserwujemy sytuację, w której blisko 90% respondentów słyszało o bojkocie marek, a aż 43% w jakiejś formie do tego bojkotu się przyłączyła. Do tej pory aktywności konsumenckie w tym obszarze, związane były najczęściej z kwestiami światopoglądowymi i funkcjonowały tylko w pewnych określonych segmentach społeczeństwa, nie miały zatem szansy rozlać się tak szeroko po całym kraju. Jednak napaść Rosji na Ukrainę to dla nas jako społeczeństwa sytuacja bez precedensu, dotyka nie tylko naszego poczucia bezpieczeństwa, sprawiedliwości i wyobrażeń dotyczących świata, w którym żyjemy, ale także przekazywanych z pokolenia na pokolenie, obaw i traum, związanych z trudnymi stosunkami polsko-rosyjskimi. Otwartość na bojkoty to tylko inna strona pomocy, której oddolnie udzielają Polacy i tak jak skala tej pomocy jest ogromna, tak poważne skutki mogą dosięgnąć marek z tzn. listy wstydu. Trudno będzie z zweryfikować realny wpływ na ich biznes, podejrzewam bowiem, że poszczególne firmy nie będą jasno nam tego komunikować, natomiast myślę, że przerobione kreacje reklamowe i straty wizerunkowe zostaną z tymi markami naprawdę na długo – mówi Anna Kuropatwa, Head of Strategy w Havas Media Group.

Przeczytaj także: Połowa dużych firm chce zatrudnić pracowników z Ukrainy

W styczniu pozytywny stosunek do pracowników z Ukrainy miało 71% badanych Polaków, z czego 41% deklarowało sympatię do nich. Wybuch wojny spowodował wzrost pozytywnych uczuć w stosunku do pracujących w Polsce Ukraińców.W pierwszych dniach inwazji Rosji 79% Polaków miało do nich pozytywny stosunek a 52% określało swoje uczucia jako sympatię. Wraz z opadnięciem emocji w kolejnych tygodniach wojny, entuzjazm Polaków nadal utrzymuje się na wysokim poziomie jednak spadł nieznacznie w porównaniu z lutym.77% Polaków deklaruje pozytywne odczucia wobec Ukraińskich pracowników, 47% czuje wobec nich sympatię.Stosunek do Ukraińców został zmierzony również z pomocą skali dystansu społecznego – respondentów byli pytani o to, jakiego typu relacje z mieszkańcami Ukrainy zgodziliby się utrzymywać. Zdecydowana większość Polaków deklaruje, że zgodziłoby się, aby Ukraińcy znaleźli się w kręgu ich znajomych – w styczniu zgodziłoby się na to 89% badanych, w lutym 90% w marcu – 92%.Wzrosła także nasza akceptacja dla Ukraińców w naszym miejscu pracy – w styczniu 85% badanych zgodziłoby się, aby osoba z Ukrainy była ich współpracownikiem, w marcu było to już 88%.W styczniu 63% badanych Polaków zadeklarowało, że Ukrainiec/Ukrainka mogli by być ich partnerem/ką życiową. W marcu było to już 67% respondentów.Polacy nadal odczuwają ogromny niepokój w związku z obecną sytuacją za naszą wschodnią granicą. W lutym odczuwało go 81% badanych, w marcu 78%. Nieznacznie zmniejszyły się nasze obawy dotyczące rozprzestrzenienia się wojny na inne kraje – zaraz po wejściu wojsk rosyjskich takie obawy wyrażało 79% badanych, obecnie 74%.Trzy czwarte Polaków uważa, że powinniśmy wspierać Ukrainę i Ukraińców tak, jak to tylko możliwe, niemal tyle samo (74%) uważa, że Polska powinna przyjąć i wspierać uchodźców. Aż 83% badanych deklaruje pozytywny stosunek do uchodźców z Ukrainy, a niemal jedna czwarta Polaków (23%) określiła swoją sympatię wybierając na skali maksymalną liczbę punktów 10. Najbardziej pozytywne emocje wobec uchodźców żywią kobiety i osoby po 55 roku życia.Jedna trzecia Polaków deklaruje, że zupełnie nie ma możliwości zaangażowania się w pomoc uchodźcom. Pozostali wśród rozmaitych form pomocy najczęściej wybierają wpłaty na zbiórki (42%) lub dzielenie się posiadanymi przez siebie rzeczami takimi jak ubrania, śpiwory itp. (26%). 17% badanych samodzielnie kupuje lub przygotowuje produkty potrzebne uchodźcom, a 12% aktywne działa w social mediach udostępniając informacje dotyczące zbiórek/transportu darów itp.Najbardziej zaangażowane w pomoc są kobiety, jedynie 28% z nich deklaruje, że nie ma możliwości wsparcia uchodźców (wśród mężczyzn jest to aż o 10pp więcej). Wyższy odsetek angażujących się w pomoc widoczny jest także wśród Polaków z wyższym wykształceniem (jedynie 27% nie ma możliwości pomocy uchodźcom, wśród osób o wykształceniu podstawowym jest to 39% badanych).Trzy czwarte Polaków deklaruje, że w związku z wojną toczącą się w Ukrainie częściej poszukuje treści informacyjnych, pozwalających im być na bieżąco z obecnymi wydarzeniami. Częściej poszukują ich mężczyźni – wybiera je 78% z nich, wśród kobiet robi to 71%. Niewielki odsetek poszukujących informacji o bieżących wydarzeniach w porównaniu z ogółem populacji widoczny jest wśród młodych Polaków. Wśród osób przed 24 rokiem życia tylko 62% szuka treści informacyjnych – 38% częściej poszukuje treści rozrywkowych pozwalających na chwilę oderwać myśli od obecnej sytuacji.Aż 90% Polaków pozyskuje najnowsze informacje dotyczące sytuacji w Ukrainie z rozmów z rodziną i znajomymi. Ponad jedna czwarta badanych (27%) wymienia się nimi z najbliższymi kilka razy dziennie. Jednak najczęściej w ciągu dnia sprawdzamy internetowe portale informacyjne – kilka razy dziennie zagląda do nich 39% Polaków. Wiadomości w kanałach telewizyjnych kilka razy dziennie sprawdza 34% respondentów a aż 6% z nich robi to kilka razy w ciągu godziny.W poszukiwaniu informacji najrzadziej sięgamy po Twittera – jedynie 44% Polaków korzysta z tego źródła i zagląda tam raczej sporadycznie – 18% robi to rzadziej niż raz na kilka dni. Warto zauważyć, że aż jedna trzecia osób korzystających z tego źródła nie robiła tego przed inwazją Rosji na Ukrainę. Szukając informacji o wojnie w Ukrainie Polacy sięgają średnio po 8 źródeł informacji.Znacząca większość Polaków – aż 87% słyszało o bojkotach marek wynikających z ich postawy wobec wojny na Ukrainie. Jednak ponad połowa badanych (57%) przyznaje, że sama nie brała udziału w tego typu akcjach. 16% deklaruje, że zrezygnowało z zaplanowanych już zakupów bojkotowanych marek a jedna piąta wskazuje, że nie będzie rozważać takich zakupów w przyszłości.Największy odsetek badanych deklaruje, że słyszał o działaniach pomocowych prowadzonych przez markę Biedronka (78%). Badani wskazywali także znajomość akcji prowadzonych przez marki Allegro (77%), Rossmann (73%) czy Lidl (73%).