Polska i świat o wojnie w Ukrainie

Wojna w Ukrainie trwa już ponad miesiąc. Co myślą o niej Polacy? Jakie reakcje wywołuje ta wojna na świecie? Sprawdziła to firma Ipsos.

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Jak świat widzi wojnę w Ukrainie? Jesteśmy bardzo otwarci na różnego rodzaju wsparcie dla Ukrainy.

Firma Ipsos przeprowadziła badanie w 27 państwach świata, w tym w Polsce. To właśnie nasz kraj jest jednym z tych, których mieszkańcy najbardziej przejmują się wojną i jej konsekwencjami. Jednak w wielu aspektach wyprzedzają nas Japończycy. To oni najczęściej deklarują uważne śledzenie doniesień dot. rosyjskiej inwazji (89%) oraz obawy związane z ryzykiem dla świata (92%) oraz ich kraju (87%).Wskaźniki poszczególnych państw bardzo się od siebie różnią. Przykładowo średnia światowa dotycząca uważnego śledzenia doniesień z wojny to 70%, ale składają się na nią z jednej strony wyniki Japonii, Szwecji i Polski (odpowiednio 89, 83 i 77%), a z drugiej Malezji, Izraela i Arabii Saudyjskiej (49, 57, 57%). Nawet pomiędzy państwami UE widać istotne statystycznie różnice.Wszystkie państwa łączy natomiast największe zainteresowanie tematem wojny wśród najstarszej grupy wiekowej (50-74 lata) – w Polsce to 82% osób śledzących wiadomości uważnie lub dość uważnie. Może to być prostym efektem większej ilości czasu na śledzenie newsów wśród emerytów, ale w wielu państwach, tak jak w Polsce, może na to wpływać żywsza pamięć II wojny światowej, zimnej wojny czy szerzej – historycznych obaw związanych z działaniami Rosji.A obawy są różnego rodzaju – w Polsce ponad 77% osób uważa, że wojna w Ukrainie może stanowić zagrożenie i dla świata, i dla naszego kraju. Co ciekawe, jeśli chodzi o obawy związane z zagrożeniem dla świata, wcale nie jesteśmy w czołówce – tu znajdują się Japonia (92%), Korea Południowa (92%), Peru (91%) czy RPA (89%). Ciekawa jest także czołówka państw obawiających się, że wojna stanowi zagrożenie bezpośrednio dla tych państw – tu oprócz Polski jest Japonia, Korea Południowa i Szwecja.Około połowa respondentów z Polski ma też poczucie, że wojna w Ukrainie może stanowić zagrożenie dla nich osobiście, dla ich rodzin, a także dla ich pracy lub firmy. Mimo poważnych obaw (lub w związku z nimi), jesteśmy bardzo otwarci na różnego rodzaju wsparcie dla Ukrainy . Większość z nas zgadza się, że Polska powinna przyjąć ukraińskich uchodźców uciekających przed trwającym konfliktem (84%) i, ogólnie rzecz biorąc, musi wspierać niepodległe kraje gdy są atakowane (83%).Różny jest natomiast nasz stosunek do poszczególnych form działania państwa – np. aż 70% z nas zgadza się, że Polska powinna wprowadzić dodatkowe sankcje gospodarcze wobec Rosji, a tylko 19% z nas uważa, że należy kontynuować stosunki dyplomatyczne z Rosją. Przy tym NIE chcemy angażować się w wojnę bezpośrednio, militarnie – tylko 13% Polaków chciałoby wysłać polskie wojska do Ukrainy. Choć jednocześnie 58% z nas zgadza się, że powinniśmy przekazać broń ukraińskiemu wojsku, a 46% poparłoby wsparcie go finansowo.Jak mówi Anna Karczmarczuk, prezeska Ipsos Polska,Zapoznając się z wynikami badania należy pamiętać, że zostało ono przeprowadzone po pierwszym miesiącu wojny. Wydarzenia, które nastąpiły od tego czasu, mogły wpłynąć na część rezultatów.