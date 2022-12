Smartfon dla dziecka - jak zadbać o bezpieczeństwo?

Twoje dziecko dostało smartfon pod choinkę? Ekspert ESET radzi, na co zwrócić uwagę, żeby korzystanie z niego było dla dziecka bezpieczne.

Czy twoje dziecko jest gotowe?

Własny telefon z dostępem do Internetu jest krokiem w stronę samodzielności. Pozwala nie tylko na łatwiejszą komunikację, ale także utrwalanie wspomnień zdjęciami, czy poszukiwanie oraz rozwijanie pasji i zainteresowań. Pamiętajmy jednak, że wyposażenie dziecka w smartfon może być również źródłem problemów, dlatego zanim to nastąpi, warto ustalić żelazne zasady korzystania z takiego urządzenia – mówi Kamil Sadkowski, starszy specjalista ds. cyberbezpieczeństwa ESET.

Naucz swoje dziecko, jak bezpiecznie korzystać ze smartfona Uświadom dzieci, jakie zagrożenia mogą czyhać w sieci i przypomnij mu, że tak jak w prawdziwym życiu, nie powinni rozmawiać z nieznajomymi, a tym bardziej udostępniać im zdjęć, filmów i danych osobowych.

Smartfon pod choinką? Jak zrobić to dobrze

Dodatkowo warto też sprawdzić, jak producent zarządza ochroną danych i prywatnością. Telefon dziecka nie powinien być nam obcy. Wszelkie informacje dotyczące jego specyfikacji i funkcji mogą okazać się dla rodzica bardzo przydatne. Warto zwrócić również uwagę na cenę urządzenia, z którego będzie korzystać dziecko, ponieważ może być łatwym celem dla złodziei – radzi ekspert z ESET.

Bądź obecny w cyfrowym życiu swojego dziecka

Utwórz dla siebie konta na platformach społecznościowych, na których aktywne jest Twoje dziecko. Obserwuj jego profile i poinformuj, że to robisz. Nie tylko będziesz mieć lepszy kontakt z jego rzeczywistością, ale także pomożesz mu nauczyć się, jak regulować własną obecność w Internecie – tłumaczy Kamil Sadkowski. - Biorąc to pod uwagę, nigdy nie wahajmy się rozmawiać z dzieckiem o bezpieczeństwie w Internecie, możliwych zagrożeniach i cyberprzemocy. Warto stworzyć bezpieczną przestrzeń, w której dziecko może Ci zaufać, zawsze również zwracajmy uwagę na jego niewłaściwe zachowania – dodaje.

Co jeszcze mogę zrobić, aby chronić cyfrowe życie mojego dziecka?

Jako rodzic lub opiekun ważne jest, aby uświadomić dziecku zagrożenia związane z korzystaniem z Internetu. Potraktuj to w ten sam sposób, w jaki wyjaśniasz konieczność uważania na samochody podczas przechodzenia przez ulicę lub nierozmawiania z nieznajomymi na ulicy.

Edukacja jest kluczem. Wyjaśnij dziecku podstawowe zasady użytkowania.

Wyjaśnij potrzebę dbania o bezpieczeństwo w sieci od najmłodszych lat. Im wcześniej pojawi się świadomość na ten temat, tym łatwiej będzie zarządzać ewentualnymi problemami w przyszłości.

Korzystaj z tych samych aplikacji, co Twoje dzieci, aby wykrywać określone zagrożenia.

Wyjaśnij, jak ważna jest prywatność danych, w tym prywatność ich przyjaciół, jeśli chodzi o zgodę na udostępnianie zdjęć na platformach internetowych i w mediach społecznościowych.

Zwiększ poziom bezpieczeństwa swojej rodziny dzięki skutecznemu oprogramowaniu do zabezpieczeń mobilnych i kontroli rodzicielskiej.

Naucz swoje dziecko, jak bezpiecznie korzystać ze smartfona. Odkryj przed nim aplikacje związane z muzyką i filmami oraz pokaż, ile wiedzy można przyswoić dzięki Internetowi. Uświadom, jakie zagrożenia mogą czyhać w sieci i przypomnij mu, że tak jak w prawdziwym życiu, nie powinni rozmawiać z nieznajomymi, a tym bardziej udostępniać im zdjęć, filmów i danych osobowych. Przyswojenie tej wiedzy jest fundamentem bezpieczeństwa w sieci – podsumowuje ekspert z ESET.

Choć niewątpliwie smartfony są bardzo przydatnym narzędziem, trzeba pamiętać, że bezpieczeństwo ich najmłodszych użytkowników zależy od tego ile wysiłku rodzice, nauczyciele i wychowawcy wkładają w budowanie świadomości na kluczowe w tym kontekście tematy – ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa w sieci. Takie zagadnienia mogą okazać się zbyt skomplikowane dla dziecka, warto więc zadbać o to, aby proces przyswajania wiedzy przebiegał w odpowiednim tempie.Przed tym, gdy prezent zacznie być użytkowany warto zapoznać się z rozwiązaniami od renomowanych dostawców zabezpieczeń, które chronią dane Twojego dziecka.Ekspert cyberbezpieczeństwa ESET podkreśla, że kiedy smartfon trafi już w ręce dziecka, istotne będą nie tylko podstawowe kwestie bezpieczeństwa, ale również zasady umożliwiające zdrowe korzystanie z urządzeń mobilnych. Rodzice mogą mieć kontrolę nad telefonem swojego dziecka, decydując jakie aplikacje może ono instalować i ile czasu spędzi przed ekranem danego dnia. Umożliwiają to zarówno systemy iOS, jak i Android. Kontrola rodzicielska może być aktywowana zaraz po wyjęciu urządzenia z pudełka.Nastolatki za pomocą urządzenia mobilnego będą odkrywać/kształtować własną tożsamość. Filmy i zdjęcia, które dzieci udostępniają w mediach społecznościowych, obrazują rozwój ich osobowości i indywidualności. Technologia pozwala rodzicom towarzyszyć w tej podroży.Ochrona dzieci dorastających w erze cyfrowej jest poważnym wyzwaniem dla rodziców i opiekunów. Oto kilka dodatkowych wskazówek, które pomogą Ci podążać we właściwym kierunku: