Smartfon Meizu Note 21 w Polsce

W Polsce jest już dostępny nowy smartfon Meizu Note 21. Ma 6,74-calowy wyświetlacz HD+ z odświeżaniem 90 Hz, pojemną baterię, 50 MP aparat główny i elegancki design. Meizu otwiera się na rynek europejski, zaczynając od Polski.

Meizu Note 21 – elegancja i moc w zasięgu ręki

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Nowy Meizu Note 21 Pod maską Note 21 kryje się ośmiordzeniowy procesor wsparty przez 4 GB lub 8 GB RAM z możliwością rozszerzenia pamięci wirtualnej (vRAM) do odpowiednio 8 GB lub 16 GB. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Meizu Note 21, to smartfon zaprojektowany z myślą o wygodzie i stylu użytkownika. Wyposażony w 6,74-calowy wyświetlacz HD+ z odświeżaniem 90 Hz, zapewnia płynność obrazu i żywe kolory, idealne zarówno do pracy, jak i rozrywki. Duża bateria o pojemności 6000 mAh gwarantuje długie godziny użytkowania, a szybkie ładowanie 18W pozwala szybko wrócić do działania.Pod maską Note 21 kryje się ośmiordzeniowy procesor wsparty przez 4 GB lub 8 GB RAM z możliwością rozszerzenia pamięci wirtualnej (vRAM) do odpowiednio 8 GB lub 16 GB. Pamięć masowa 256 GB pozwala na przechowywanie tysięcy zdjęć, filmów i aplikacji bez obaw o brak miejsca. Użytkownicy docenią także czysty system Android 14 z intuicyjnym interfejsem.Miłośnicy fotografii będą zachwyceni 50 MP aparatem głównym, który rejestruje nawet najdrobniejsze szczegóły, oraz przednim aparatem 8 MP, idealnym do selfie. Funkcjonalność urządzenia dopełnia Wi-Fi 5, zapewniające stabilne połączenie, nawet w czasie podróży.Meizu Note 21 jest już dostępny w Media Expert w trzech wersjach kolorystycznych - czarnej, białej i niebieskiej.Już wkrótce będą w sprzedaży pojawią się kolejne modele Meizu, m.in. Meizu Note 21 Pro.