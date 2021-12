Najszybszy internet mobilny w XI 2021. Liderami T-Mobile i Play

W listopadowym rankingu operatorów komórkowych przygotowanym przez portal RFBenchmark.pl doszło do zmiany lidera w kategorii średniej szybkości wysyłania danych, gdzie miejsce Orange zajął Play. T-Mobile utrzymał prowadzenie pod względem średniej szybkości pobierania danych i najniższej wartości ping.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Który operator oferował najszybszy internet mobilny w listopadzie 2021?

Kto gwarantował najszybsze wysyłanie danych?

Kto oferował najszybsze pobieranie danych?

Który operator ma najniższe wartości ping?



Średnia szybkość pobierania danych

Średnia szybkość wysyłania danych

Najniższa wartość ping

Listopadowy ranking RFBenchmark.pl powstał w oparciu o 302702 pomiarów.T-Mobile w listopadzie osiągnął widoczne gorszy wynik pod względem średniej szybkości pobieranych danych (41,7 Mb/s w porównaniu do 45,4 Mb/s w październiku ). Wciąż był to jednak najlepszy wynik w tej klasyfikacji i pozwolił wyprzedzić oponentów. Na drugim miejscu znalazło się Orange (40,2 Mb/s), a tuż za nim uplasowały się kolejno Play (34,9 Mb/s) i Plus (27 Mb/s).Mała zmiana zaszła w kolejnej klasyfikacji dotyczącej średniej szybkości wysyłania danych. Play wyprzedził Orange dzięki wynikowi 19,2 Mb/s. O 0,5 Mb/s gorzej wypadł dotychczasowy lider, co dało mu pozycję wicelidera w listopadzie (18,7 M/bs). Najniższy stopień podium przypadł T-Mobile (17,5 Mb/s), a tabelę zamknął Plus (16,9 Mb/s).Pod względem najniższej wartości ping nie zanotowaliśmy anomalii w porównaniu z poprzednimi miesiącami. Na czele zestawienia wciąż przebywa T-Mobile (30,8 ms). Dalsze pozycje należą do Orange (30,9 ms) i Play (32 ms). Czwarte, ostatnie miejsce przypadło w udziale plusowi (39,6 ms).