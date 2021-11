Najszybszy internet mobilny w X 2021. Liderami T-Mobile i Orange

W październiku 2021 Orange utrzymuje pozycję lidera w kategorii szybkości wysyłania danych. W pozostałych kategoriach zestawienia przygotowanego przez portal RFBenchmark.pl, czyli średniej szybkości pobierania danych i najniższej wartości ping liderem pozostaje T-Mobile.

Przeczytaj także: Najszybszy internet mobilny we IX 2021. Orange wraca na pozycję lidera

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Kto oferował najszybszy internet mobilny w październiku 2021?

Który operator zapewniał najszybsze wysyłanie danych?

Kto w październiku 2021 roku gwarantował najszybsze pobieranie danych?

Który operator ma najniższe wartości ping?



Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Kto oferował najszybszy internet mobilny w październiku? T-Mobile utrzymał prowadzenie pod względem średniej szybkości pobierania danych i najniższej wartości ping.

Średnia szybkość pobierania danych

Średnia szybkość wysyłania danych

Najniższa wartość ping

Październikowy ranking RFBenchmark.pl powstał w oparciu o 326353 pomiarów. Przypomnijmy, że ranking wrześniowy powstał w oparciu o 288108 pomiarów.Badani korzystali najczęściej z sieci Play (33,1%) i Orange (33,1%). Na kolejnych miejscach uplasował się Plus (18,7%) oraz T-Mobile (15,1%).T-Mobile w październiku uzyskał minimalnie gorszy rezultat niż w poprzednim miesiącu, ale wynik 45,4 Mb/s wystarczył do obronienia pozycji lidera w zestawieniu dotyczącym średniej szybkości pobierania danych. Słabszy wynik niż we wrześniu osiągnęło także Orange (41,3 Mb/s), ale podobnie jak główny konkurent, także i Pomarańczowy operator utrzymał swoją pozycję w rankingu. Na kolejnych miejscach zameldował się Play (34,7 Mb/s) oraz Plus (27,5 Mb/s).Z trudem wywalczony powrót na szczyt zestawienia średniej szybkości wysyłania danych przez Orange znalazł potwierdzenie także w październikowej edycji rankingu. Pomarańczowi uzyskali to dzięki wynikowi 19 Mb/s. Niesamowity tłok w czołowej trójce. Drugie miejsce zajął Play (18,7 Mb/s) i T-Mobile (18,0 Mb/s). Tabelę zamknął Plus (16,4 Mb/s).Twierdza T-Mobile zwana najniższą wartością ping została utrzymana. Magentowy operator zajął po raz kolejny najwyższe miejsce w klasyfikacji z rezultatem 30,7 ms. Drugie miejsce należało w październiku do Orange (32,2 ms), a ostatnie miejsce na podium przypadło Play (34,2 ms). Na ostatnim miejscu Plus (39,5 ms).