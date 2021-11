Jak zabezpieczyć smartfon przed utratą lub kradzieżą?

Kradzież czy zgubienie telefonu to coś, czego doświadcza wiele osób. Jak zabezpieczyc smartfon, żeby zminimalizować ryzyko utraty danych, co w sytuacji dostania się naszego urządzenia w niepowołane ręce, jest nieuniknione? Oto porady ekspertów ESET.

Nie posiadając żadnego programu, który mógłby namierzyć nasz telefon, jesteśmy wobec takiej sytuacji bezradni. Co więcej, zdarza się również, że użytkownicy smartfonów nie korzystają z żadnej formy blokady ekranu. Brak hasła lub blokady biometrycznej, na przykład z wykorzystaniem linii papilarnych, to zaproszenie dla złodzieja i prosta droga, aby mógł on uzyskać dostęp do naszych danych i aplikacji – mówi Kamil Sadkowski, starszy specjalista ds. cyberbezpieczeństwa ESET. – Dzisiaj możemy wybierać z wachlarza rozwiązań blokujących ekran smartfona. Są to między innymi numeryczne kody dostępu, hasła, kombinacje graficzne i zabezpieczenia biometryczne. Najlepszym sposobem na zapewnienie bezpieczeństwa jest wykorzystywanie więcej niż jednej opcji, na przykład wieloskładnikowej kombinacji zabezpieczającej, wykorzystującej silne hasło i zabezpieczenie biometryczne – dodaje ekspert ESET.

Jak zabezpieczyć nasz smartfon przed złodziejami?

W sytuacji kradzieży lub zgubienia niezabezpieczonego urządzenia powinniśmy niezwłocznie zmienić hasła dostępu do wszelkich aplikacji znajdujących się na naszym telefonie oraz usunąć urządzenie z list urządzeń zaufanych we wszystkich usługach, z których korzystamy. Zmiana haseł do mediów społecznościowych oraz poczty to kluczowe kroki, które zniwelują ryzyko ewentualnych strat wywołanych włamaniem złodzieja na nasz smartfon. Oczywistym krokiem będzie również kontakt z operatorem sieci w celu zablokowania karty SIM. Warto też wiedzieć, jak korzystać z rozwiązań umożliwiających zdalne czyszczenie pamięci telefonu – dodaje Kamil Sadkowski z ESET.

Smartfony stały się naszą codziennością. Korzystamy z nich kasując bilet w komunikacji miejskiej, wykonując przelew czy okazując e-dowód osobisty. Utrata telefonu to poważne utrudnienie w naszym funkcjonowaniu, ale także niebezpieczeństwo utraty naszych cennych danych. Konsekwencje zgubienia czy kradzieży telefonu są o wiele poważniejsze niż konieczność zakupu nowego urządzenia.Przed pozostawianiem smartfona w komunikacji miejskiej czy restauracji może uchronić nas specjalna smycz, dzięki której nasze urządzenie będzie w zasięgu ręki. Chociaż rozmiary obecnych telefonów nie zachęcają do trzymania ich w kieszeniach spodni, to z pewnością jest to jedna z pierwszych rzeczy, które mogą utrudnić kradzież potencjalnemu złodziejowi. Prócz najprostszych metod mechanicznych powinniśmy pamiętać o stosowaniu zabezpieczeń, takich jak blokada ekranu. A gdy zgubimy nasz telefon, powinniśmy w pierwszej kolejności zgłosić ten fakt na policję.Na rynku istnieją rozwiązania, które pozwalają monitorować urządzenie, gdy trafi ono w niepowołane ręce, na przykład oprogramowanie typu „Znajdź moje urządzenie”. Jest ono dostępne dla dwóch głównych systemów operacyjnych dla smartfonów – Android i iOS. Także twórcy aplikacji antywirusowych udostępniają programy umożliwiające zlokalizować skradzionego smartfona, tak jest w wypadku mobilnego pakietu ESET Mobile Antivirus. Aplikacja nie tylko wskaże na mapie lokalizację urządzenia, ale także wykona zdjęcia, dzięki którym możemy zobaczyć, kto używa telefonu. Dodatkowo, przed rozładowaniem baterii antywirus zrobi zdjęcia i wyśle je na maila użytkownika, przekazując przy tym dokładne współrzędne geograficzne z położeniem urządzenia.