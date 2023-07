Służbowy telefon na urlopie zagrożeniem dla firmy

Ze służbowych smartfonów chętnie korzystamy także podczas urlopu, często wykorzystując publiczne Wi-Fi. Znacznie zwiększa to ryzyko, że firmowe dane dostaną się w ręce cyberprzestępców. Eksperci G DATA przygotowali pięć wskazówek ważnych z punktu widzenia cyberbezpieczeństwa.

Darmowe Wi-Fi bez VPN na urlopie stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa

Niezbędnym wyposażeniem każdego przedsiębiorstwa, które pozwala na prywatne użytkowanie smartfonów lub tabletów, powinno być oprogramowanie VPN - mówi Tim Berghoff, Security Evangelist w G DATA CyberDefense. - Zagrożeniem w czasie surfowania po internecie mogą być zarówno publiczne sieci Wi-Fi, jak i porty USB używane do ładowania. Aby uwrażliwić pracowników na niebezpieczeństwa podczas urlopu i zwiększyć bezpieczeństwo, dobrym pomysłem jest również szkolenie w zakresie świadomości dotyczącej cyberbezpieczeństwa.

Pięć wskazówek bezpieczeństwa dotyczące walizki bezpieczeństwa IT od G DATA

Zrób kopię zapasową. Przed wyjazdem wykonaj kopię zapasową wszystkich ważnych danych, zdjęć i kontaktów. Dzięki zabezpieczeniu danych na nośniku pamięci lub w chmurze, można je szybko przywrócić w przypadku utraty urządzenia. Ogólna zasada: Zabieraj ze sobą na wakacje jak najmniej poufnych danych.

Zainstaluj oprogramowanie zabezpieczające. Niezawodne oprogramowanie antywirusowe i zabezpieczające to podstawowe wyposażenie każdego komputera i urządzenia mobilnego. Powinien obejmować nie tylko skuteczną ochronę antywirusową, ale również filtr antyspamowy, zaporę ogniową i ochronę przed zagrożeniami internetowymi w czasie rzeczywistym. W przypadku utraty telefonu komórkowego takie programy często pozwalają na zdalne usunięcie danych.

Instaluj aktualizacje. Aktualizacje systemu operacyjnego, a także aplikacji i oprogramowania zabezpieczającego uzupełniają krytyczne luki w zabezpieczeniach. Ataki są więc nieskuteczne, a komputer czy urządzenie mobilne pozostaje bezpieczne.

Zainstaluj oprogramowanie VPN. VPN zapewnia bezpieczne połączenie poprzez szyfrowaną transmisję danych. Nie są to one widoczne z zewnątrz i nie mogą zostać odszyfrowane przez cyberprzestępców.

Zapakuj powerbank lub USB Condom. Stacje ładowania USB zapewniają cyberprzestępcom duże możliwości siania spustoszenia. Alternatywą dla publicznych punktów ładowania jest własny powerbank. Stacje ładowania USB powinny być używane tylko z prezerwatywą USB, której nie powinno zabraknąć w żadnym bagażu. Chroni ona przed pobraniem danych podczas ładowania tak, że przez kabel do ładowania płynie tylko prąd.

Bezpieczeństwo informatyczne nie zna wakacji. Badanie G DATA dotyczące zachowań podróżnych pokazuje, że co drugi badany ma w bagażu również smartfon lub tablet firmowy. Problemem jest to, że czterech na pięciu badanych korzysta na swoim służbowym urządzeniu z publicznego Wi-Fi w hotelu, na dworcu kolejowym czy lotnisku. Tylko co drugi używa przy tym bezpiecznego połączenia z wirtualną siecią prywatną, w skrócie VPN (ang. Virtual Private Network). Główne zagrożenie kryje się w bezpłatnych hotspotach Wi-Fi. Cyberprzestępcy mogą ustawić się pomiędzy użytkownikiem a punktem dostępowym, a co za tym idzie - odczytywać wiadomości e-mail, dane karty kredytowej lub dane logowania do sieci firmowej. Aby chronić dane firmowe i zapobiegać nadużyciom, nie wolno dopuścić do zaniedbania bezpieczeństwa informatycznego podczas wakacji , na które zabieramy ze sobą telefon służbowy.Niezależnie od tego, czy korzystamy ze smartfonu jako urządzenia nawigacyjnego podczas samodzielnie zaplanowanej wycieczki w miejscu wypoczynku, czy jako alternatywy dla aparatu fotograficznego, aby utrwalić wspomnienia z wakacji, jest on w podróży niezbędny. Korzystanie z ogólnodostępnych sieci Wi-Fi w kawiarniach, czy innych miejscach publicznych jest kuszące w przypadku problemów z połączeniem lub ze względu na koszty, ponieważ oferuje stabilne i szybkie oraz bezpłatne dla użytkownika połączenie. Z wakacyjnego badania G DATA wynika, że 82,4 procent podróżnych dysponujących służbowym urządzeniem korzysta z publicznej sieci Wi-Fi, a tym samym ryzykuje, że cyberprzestępcy uzyskają dostęp do danych firmowych. Ogólnodostępne sieci Wi-Fi z reguły nie są szyfrowane ani chronione hasłem. Cyberprzestępcy mogą wykorzystać ten fakt do odczytania strumienia danych lub przemycenia złośliwego oprogramowania do urządzenia. Tylko połowa podróżujących ze smartfonami lub tabletami korzysta z VPN do bezpiecznego przeglądania Internetu.Poniższe zasady są zasadami ogólnymi, niezależnie od tego, czy jedziemy na urlop z urządzeniem firmowym czy prywatnym: powinny zawierać jak najmniej danych. Ważne jest również, aby całe oprogramowanie było na bieżąco aktualizowane - od systemu operacyjnego, przez aplikacje, po oprogramowanie zabezpieczające.