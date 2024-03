Cyberbezpieczeństwo dzieci: Polska w ogonie Europy, co robić?

Smartfon to urządzenie, z którym dzieci i młodzież praktycznie się nie rozstają. Tym bardziej paląca jest kwestia cyberbezpieczeństwa najmłodszych. Eksperci firmy Check Point Software Technologies alarmują, że telefony młodych użytkowników często nie są w należyty sposób zabezpieczane, co w istotnym stopniu naraża ich na najróżniejsze zagrożenia. Podstawą uniknięcia kłopotów jest edukacja.

Coraz częściej phishing obejmuje ataki SMS-owe na telefony komórkowe lub fałszywe wiadomości w mediach społecznościowych i platformach gier, aby zmylić czujność ofiar. Kampanie mobilnego phishingu stają się coraz trudniejsze do wykrycia i możemy spodziewać się bardziej zaawansowanej inżynierii społecznej w kanałach innych niż wiadomości SMS i e-mail – mówi Wojciech Głażewski, dyrektor generalny firmy Check Point Software w Polsce.

Potrzebna jest odpowiedzialna edukacja dzieci w szkołach w czasach dynamicznego rozwoju technologii – podkreśla Magdalena Bigaj, prezes Instytutu Spraw Obywatelskich w wypowiedzi dla TVN24.**

Instytucje edukacyjne w Polsce nie prowadzą na szeroką skalę zajęć informujących o zagrożeniach w sieci, rodzajach ataków na urządzenia mobilne, sposobach zabezpieczania smartfonów – podkreśla Wojciech Głażewski z firmy Check Point Software Technologies.



MEN zauważa problem cyberedukacji

Zapisy w podstawie programowej edukacji informatycznej i informatyki, która wskazuje obowiązkowe tematy do realizacji na zajęciach z uczniami, zgodnie z którą, już od klasy I szkoły podstawowej uczniowie uczą się o przestrzeganiu prawa i zasadach bezpieczeństwa w posługiwaniu się urządzeniami cyfrowymi i korzystaniu z sieci – czytamy oświadczeniu biura prasowego MEN z dnia 19.03.2024.

Rozwiązaniem może być zakaz korzystania ze smartfonów w szkołach i wprowadzenie jednolitych zasad higieny cyfrowej – postulat zgłoszony przez Instytut Spraw Obywatelskich (ISO) jako forma ograniczenia negatywnych skutków cyfrowego uzależnienia młodych Polaków. Problemem jest bowiem brak przepisów dotyczących ochrony dzieci w Internecie – zwracają uwagę autorzy raportu DQ Institute.Ministerstwo Edukacji narodowej (MEN) zauważa ten problem, dlatego działania ministerstwa obejmują stworzenie polityki cyfrowej transformacji edukacji, w którym cyberbezpieczeństwu będzie poświęcony osobny rozdział – dowiadujemy się z Biura prasowego Ministerstwa.Badania firmy Check Point wskazują, że młodzież szkolna może paść ofiarą wielu rodzajów ataków hakerskich. Oszuści nie próżnują i coraz częściej obierają za cel uczniów i nauczycieli. Często analizują popularność odwiedzanych przez uczniów stron w Internecie, aplikacji, gier, budują nieprawdziwe strony, które z pozoru przypominają oryginalne. Logowanie na tych stronach grozi utratą danych lub haseł do kont i profili.Rozwiązaniem – w ocenie przedstawiciela firmy Check Point - byłoby wprowadzenie na stałe zajęć edukacyjnych w szkołach, które pozwoliłoby na budowanie świadomości i odpowiedzialności wśród młodego pokolenia.Tym bardziej, że – jak wynika z wypowiedzi ekspertów Check Point Software - 90% dzieci powyżej 8 roku życia jest już aktywnych w Internecie, ale tylko 40% ich rodziców ma świadomość, że ich dziecko doświadczyło w przeszłości cyberzagrożenia.Potwierdzają to dane DQ Institute 2023 (Indeksu cyberbezpieczeństwa dzieci w Internecie z 2023 r., który wykazał, że prawie 70% dzieci i młodzieży w wieku 8–18 lat na całym świecie doświadczyło w zeszłym roku co najmniej jednego incydentu związanego z zagrożeniem cybernetycznym. Według Indeksu, pod względem ochrony dzieci w Internecie najwyższe miejsca zajmują Wielka Brytania, Niemcy i Chiny. We wrześniu 2023 r. europejski organ Komisja Ochrony Danych (DPC) nałożyła na TikTok karę w wysokości 370 mln dolarów za naruszenie przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych dzieci w UE. Dochodzenie przeprowadzone przez DPC wykazało, że ustawienia profili kont użytkowników dziecięcych były domyślnie ustawione na publiczne, co oznaczało, że każdy mógł przeglądać treści publikowane przez młodocianego użytkownika.*Raport UNESCO Global Education Monitoring Report 2023, zwraca uwagę, że korzystanie z dobrodziejstw sieci i różnorodnych aplikacji niesie za sobą nie tylko plusy, ale też zagrożenia. Wśród nich należy wymienić naruszenia prywatności, niewłaściwe wykorzystanie danych osobowych uczniów, podszywanie się pod nich, bezprawne wykorzystanie ich wizerunku, a także oszustwa internetowe, ekspozycję na mowę nienawiści oraz cyberbullying. Niebezpieczeństwo stanowi także narażenie na dezinformację.Analizy Check Point już wcześniej ujawniły, że nawet popularne aplikacje mobilne, dostępne na znanych platformach jak Google Play, mają luki i stają się celem ataków cyberprzestępców, chcących pozyskać nasze poufne dane osobiste lub finansowe.W wielu krajach świadomość takiego zagrożenia doprowadziła do wprowadzenia ograniczeń dla uczniów. Częściowy zakaz - motywowany przede wszystkim kwestią bezpieczeństwa danych osobowych uczniów - polegający na ograniczeniu korzystania z konkretnych aplikacji, które mogą być gromadzone przez niektóre oprogramowania. Przykładem jest miasto Helsingør w Danii, gdzie zakazano korzystania w szkołach z Google Workspace for Education i z Chromebooków z uwagi na ochronę danych. Niemieckie landy Badenia-Wirtembergia i Hesja wprowadziły restrykcje dotyczące używania produktów Microsoftu, gdyż uznano je za niezgodne z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Z kolei w Stanach Zjednoczonych pojedyncze szkoły i uczelnie wyższe zakazują korzystania z TikToka.Raport UNESCO informuje, że w części stanów w Australii (Nowa Południowa Walia, Tasmania i Wiktoria) również wprowadzono ograniczenie możliwości korzystania ze smartfonów w szkołach. Jak jednak czytamy w raporcie UNESCO, z ankiety przeprowadzonej wśród Australijczyków płynie wniosek, że 2/3 z nich opowiada się za wdrażaniem programów, które mają na celu edukację w zakresie bezpiecznego korzystania z technologii mobilnych, a nie – za zakazem telefonów w szkołach.Jak się okazuje, większość Polaków (ponad 70 proc.) nie zabezpiecza swoich smartfonów***. I to pomimo, iż połowa z nas doświadczyła ataku hakerskiego a co piąty użytkownik kradzieży danych – wskazują eksperci firmy Check Point Research. Okazuje się, że co prawie 2/3 użytkowników smartfonów w Polsce 67 proc. nie zmienia haseł i stosuje te same w różnych miejscach, nie patrząc na cyberbezpieczeństwo.A rola smartfonów w życiu młodych konsumentów jest coraz większa. Smartfon rzadziej służy im do rozmów i staje się narzędziem, bez którego nie wyobrażają sobie życia. Smartfon staje się podstawowym narzędziem kontaktu ze światem zewnętrznym. Dzieci w wieku szkolnym spędzają coraz więcej czasu przed ekranem smartfona.Życie w sieci jest dla współczesnej młodzieży czymś oczywistym i naturalnym, ale prowadzi do nałogu tzw. fonoholizmu (nadmiernego przywiązania do elektroniki, które występuje u 19% nastolatków w Polsce). Eksperci określają to pokolenie Always on, co oznacza, że są „zawsze podłączone”: lajkują, komentują, udostępniają treści, pozostając w stałym kontakcie ze swoimi znajomymi, ale niekoniecznie w świecie rzeczywistym. Świat widziany obrazem Instagram, Facebook, TikTok choć wirtualny, jawi się jako bardziej atrakcyjny (bad. Uniwersytet Gdański).Młodzież nie ma świadomości istnienia negatywnych psychospołecznych skutków nałogowego korzystania z urządzeń mobilnych. Często uważa, że „przyklejenie się” do komórki za naturalnych nawyk ich pokolenia. W świadomości młodzieży szkodliwość jest raczej postrzegana w kategoriach uzależnienia od alkoholu, substancji, papierosów niż sferze behawioralnej. Problemem jest również rosnący brak zaangażowania rodziców w edukowanie swoich dzieci na podstawowym poziomie. Stąd potrzeba wprowadzenia na stałe zajęć edukacyjnych w szkołach – podkreślają eksperci.Rosnąca skala digitalizacji, która m.in. rewolucjonizuje naszą edukację za pomocą platform cyfrowych, udostępnianych zarówno uczniom, studentom i nauczycielom sprawia, że uczniowie, szkoły, uniwersytety i inne organizacje stają w obliczu rosnącego zagrożenia. Check Point Research (CPR) w opublikowanym niedawno raporcie ujawnia, że sektor edukacji i badań jest jednym z najczęściej atakowanym na świecie, z ponad 2.200 atakami na pojedynczą organizację w skali tygodnia.Choć wydaje się, że postulowany przez Instytut Spraw Obywatelskich ustawowy zakaz korzystania ze smartfonów w szkołach mógłby spotkać się z dużym oporem ze strony uczniów, dla ich rówieśników za granicą to codzienność. W swoim raporcie UNESCO porusza m.in. kwestię używania smartfonów przez uczniów, wskazując, że w części państw funkcjonują już zupełne zakazy korzystania z telefonów komórkowych w szkołach. Na całym świecie na taki krok zdecydowały się władze prawie co czwartego kraju. Tego rodzaju przepisy najbardziej powszechne są w Azji Środkowej i Południowej. W Europie są to Francja, Szwecja, Grecja, Finlandia, Portugalia, Włochy. W części państw obowiązują także zakazy używania telefonów w szkołach również przez nauczycieli – np. w Bangladeszu taki zakaz funkcjonuje już od 12 lat.W liście otwartym do ministrów edukacji i cyfryzacji ISO zaapelował o wprowadzenie „jednolitych zasad higieny cyfrowej”. W praktyce oznaczałoby to zakaz używania w szkole telefonów komórkowych i innych indywidualnych urządzeń elektronicznych (chyba, że są to pomoce naukowe). Instytut chce, by zaczął on obowiązywać już od 1 września, czyli od kolejnego roku szkolnego.Ministerstwo Edukacji narodowej (MEN) zauważa ten problem, dlatego działania ministerstwa obejmują stworzenie polityki cyfrowej transformacji edukacji, w którym cyberbezpieczeństwu będzie poświęcony osobny rozdział.Ministerstwo zwraca uwagę na to, że regularnie minister wskazuje priorytetowe działania dla systemu edukacji w obszarze bezpieczeństwa w sieci, wprowadzając liczne szkolenia dla nauczycieli, zawierające moduły związane z bezpieczeństwem cyfrowym. Dodatkowo prowadzone są – wspólnie z NASK -PIB - działania skierowane do uczniów, ich rodziców i innych użytkowników sieci.Jako przykład podaje opracowanie i udostępnienie darmowej aplikacji mOchrona – systemu ochrony rodzicielskiej, która umożliwia wsparcie w ustalaniu reguł dotyczących korzystania z Internetu i aplikacji oraz daje rodzicom dostęp do informacji o aktywności dziecka na jego urządzeniu: smartfonie, tablecie, komputerze. MEN dodaje, że kiedy cokolwiek w sieci wzbudzi niepokój dziecka, ma ono do dyspozycji przycisk S.O.S. Po jego naciśnięciu rodzic otrzyma odpowiednie powiadomienie i będzie mógł zareagować: skontaktować się z synem lub córką i sprawdzić, co się stało.MEN deklaruje, że współpracuje z Instytutem Badań Edukacyjnych w celu zbadania umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli i na podstawie wyników tych badań działania w zakresie cyberedukacji będą w najbliższym czasie intensyfikowane.