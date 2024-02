Magenta Security on Net od Deutsche Telekom zadebiutuje w 2025 roku

Na targach MWC 2024 Deutsche Telekom zapowiedział nowe produkty z zakresu cyberbezpieczeństwa. Magenta Security on Net zadebiutuje już w 2025 roku. Produkty zapewnią ochronę bezpośrednio z sieci, nie wymagając dodatkowego oprogramowania i konfiguracji.

fot. mat. prasowe

Dzięki ochronie opartej o naszą sieć kompletnie zmieniamy podejście do tematu cybersecurity, ale też wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów. Do tej pory, mówiliśmy dużo o tym, że swoboda korzystania z firmowej sieci niesie spore zagrożenia, ale też widzieliśmy, że profil działania niektórych firm wymaga elastycznego podejścia, co często było bardzo niebezpieczne. Dzięki Magenta Security on Net pokazujemy, że prostota i bezpieczeństwo nie muszą być pojęciami sprzecznymi - mówi Thomas Tschersich, Chief Security Officer w Deutsche Telekom. - Nawet przy podstawowej ochronie zabezpieczamy urządzenia za pomocą karty SIM w naszej sieci i poprzez roaming.

Na targach Mobile World Congress w Barcelonie Deutsche Telekom pokazuje, w jaki sposób jego klienci będą mogli chronić się przed rosnącymi zagrożeniami w cyberprzestrzeni, które dotyczą urządzeń mobilnych.Od 2025 roku grupa Deutsche Telekom będzie oferować nową linię produktów Magenta Security on Net, które zostaną oparte bezpośrednio na zasobach sieci. Przekłada się to na szeroką dostępność rozwiązania oraz możliwość rozszerzenia ochrony, by zaspokoić nawet najwyższe wymagania klientów.Dotychczasowe produkty z zakresu cyberbezpieczeństwa, mimo swojej skuteczności były czasami zbyt złożone, a ich pełne wdrożenie mogło oznaczać dla organizacji spore wyzwanie.Deutsche Telekom oferuje kilka poziomów ochrony, dostosowanych do konkretnych wymagań.Organizacje wykorzystują w swoich sieciach firmowych różne rozwiązania, od Secure Access Service Edge (SASE), po podejście zero trust, czyli mocno ograniczony dostęp do zasobów. Celem zespołu ekspertów ds. sieci i bezpieczeństwa w DT jest zapewnienie, by klienci korzystali z nowoczesnych standardów w sposób płynny i oparty na sieci mobilnej. Chodzi też o zapewnienie kluczowych funkcji SASE poprzez komunikację mobilną w sieci Deutsche Telekom oraz poprzez roaming, gdy klienci opuszczają zasoby sieci DT.Najbardziej wymagający klienci korzystający z produktów Magenta Security on Net mogą również uzyskać dostęp do dodatkowych poziomów bezpieczeństwa dostosowanych do ich konkretnych potrzeb. Mogą na przykład sprawdzać udostępniane treści, zanim te trafią do sieci firmowej.