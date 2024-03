Firma WithSecure opracowała rozwiązanie umożliwiające przedsiębiorstwom rozszerzenie modelu cyberbezpieczeństwa uwzględniając proaktywną walidację zagrożeń obok reaktywnego reagowania na incydenty. Partnerzy WithSecure mogą otrzymać wcześniejszy, wyłączny dostęp do inteligentnej technologii zarządzania ryzykiem.

Przeczytaj także: Co zrobić w obliczu ataku ransomware?

Cyberprzestępcy korzystają z postępu technologicznego tak samo jak wszyscy inni. Potrafią znajdować i wykorzystywać luki w zabezpieczeniach firm szybciej niż personel jest w stanie je łatać – wskazuje Mika Lindroos, Product Director WithSecure Exposure Management. – Liczba incydentów bezpieczeństwa jest wyższa niż kiedykolwiek. Zadanie ułatwiają cyberprzestępcom firmowe polityki bezpieczeństwa: źle skonfigurowane środowiska chmurowe; decentralizacja; złożone łańcuchy dostaw; a także stale rosnąca liczba urządzeń, aplikacji i usług SaaS.

Symulowanie ścieżek ataku i rekomendacje AI

Kliknij, aby powiekszyć fot. Sergey Nivens - Fotolia.com WithSecure Elements Exposure Management dla firm WithSecure Elements Exposure Management zapewnia ciągły, całościowy monitoring firmowych zasobów oraz wykrywanie podatności.

Wcześniejszy dostęp dla partnerów

Zmiana podejścia do cyberbezpieczeństwa z działania reaktywnego na proaktywne to dla naszych partnerów okazja do wzbogacenia oferty w zakresie cyberbezpieczeństwa – zaznacza Lindroos. – Firmy, które dołączą do programu wczesnego dostępu zostaną wyposażone w najnowocześniejszą technologię i narzędzia do zarządzania ryzykiem i ekspozycją na zagrożenia. Będą mogły skorzystać również ze szkoleń, a także wspólnych działań marketingowych.

Rozwiązanie WithSecure Elements Exposure Management zapewnia ciągły, całościowy monitoring firmowych zasobów oraz wykrywanie podatności. Ustala priorytety i rekomenduje skuteczne działania naprawcze. To najnowsze uzupełnienie platformy WithSecure™ Elements Cloud.Rozwiązanie WithSecure Elements Exposure Management zostało zaprojektowane z myślą o przedsiębiorstwach średniej wielkości oraz obsługujących je dostawcach usług z zakresu bezpieczeństwa. Zapewnia zespołom ds. cyberbezpieczeństwa całościowy wgląd we wszystkie cyfrowe zasoby firmy, umożliwia identyfikację potencjalnych źródeł zagrożeń i symulowanie ścieżek ataku, zanim dokonają go cyberprzestępcy. Nie każda podatność jest równie niebezpieczna, dlatego rozwiązanie wykorzystuje modele sztucznej inteligencji do ustalania priorytetów i rekomendacji dotyczących najlepszych sposobów eliminacji wykrytych zagrożeń. Zespoły ds. bezpieczeństwa mogą także zlecić złożone działania naprawcze ekspertom WithSecure.Partnerzy WithSecure mogą skorzystać z wcześniejszego dostępu do rozwiązania Exposure Management. Uczestnictwo programie pozwala im odpowiadać na rosnące potrzeby zarządzania ryzykiem, utrzymywania przewagi konkurencyjnej oraz wyróżnienia się na rynku. Dostosowując się do najnowszych trendów i najlepszych praktyk w zarządzaniu ryzykiem, partnerzy mogą zwiększyć swoją wartość i wzmocnić swoją pozycję jako zaufanych doradców dla klientów.Exposure Management zostanie udostępniony partnerom i klientom WithSecure podczas SPHERE24 – wydarzenia dotyczącego bezpieczeństwa, które odbędzie się w dniach 28-29 maja 2024 r. W drugiej połowie roku Exposure Management zostanie udostępniony dla firm średniej wielkości.