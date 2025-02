Basel AML Index: czy Polska radzi sobie z praniem brudnych pieniędzy?

Pojawiła się najnowsza odsłona Bazylejskiego Indeksu AML, czyli zestawienia rzucającego światło na ryzyko prania pieniędzy, korupcji i finansowania terroryzmu. Jego autorzy wzięli pod lupę ponad 160 krajów całego świata, oceniając je w skali od 0 do 10, gdzie maksymalna nota oznacza największe ryzyko. Polska uplasowała się na 131. miejscu rankingu, co oznacza, że z niebezpieczeństwami związanymi z AML radzimy sobie dość dobrze, lepiej niż m.in. Słowacja czy Niemcy, ale nie tak dobrze jak np. Czesi.

jakość systemu prawnego przeciwdziałania praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu (AML/CFT),

ryzyko korupcji i oszustw,

przejrzystość finansowa i standardy,

ryzyko prawne i polityczne,

przejrzystość i odpowiedzialność publiczna.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Freepik Czy Polska radzi sobie z praniem brudnych pieniędzy? Bazylejski Indeks AML pokazuje, że Polska stosunkowo dobrze radzi sobie z ryzykiem, związanym z praniem pieniędzy i występowaniem innych przestępstw finansowych (ocena 4,34 i 131. miejsce w rankingu).

Indeks pokazuje, w których krajach i rejonach świata ryzyko prania pieniędzy, a także korupcji jest najmniejsze, oraz przestrzega się standardów przejrzystości finansowej, czyli po prostu, gdzie są najlepsze warunki do prowadzenia interesów. Współpraca z krajami o wysokim ryzyku AML wymaga szczególnej ostrożności, ale nawet stosowanie specjalnych środków zapobiegawczych nie eliminuje w zupełności niebezpieczeństwa i nie można ukrywać, że wymaga od przedsiębiorców uruchomienia dodatkowych nakładów finansowych i czasu.

Zdecydowanie lepiej w rankingu wypadają Litwa (3,54 i 156. miejsce) oraz Łotwa (4,08 i 145. miejsce). Można więc podejrzewać, że po publikacji Indeksu kraje te staną się jeszcze bardziej atrakcyjnymi adresami dla globalnych biznesów, które postanawiają w Europie otwierać kolejne oddziały lub przenosić część działalności – uzupełnia Natalia Kozłowska.

Zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w ujęciu globalnym – jest lepiej, ale niekoniecznie w praktyce

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na fakt, że kraje wyższego ryzyka, oceniane wcześniej negatywnie, zajmujące wysokie pozycje w rankingu, poczyniły postępy w dostosowaniu swoich systemów do międzynarodowych standardów przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu – komentuje Mariusz Woźniak, specjalista ds. AML.



Negatywna tendencja jest wyraźna, jednak główny problem leży gdzie indziej. Powody do zmartwień daje rosnąca rozbieżność między działaniami państw na całym świecie w obszarze AML, które są coraz bardziej zgodne z wytycznymi technicznymi, a praktyczną skutecznością stosowanych rozwiązań i procesów. Jest to związane m.in. z faktem, że niektóre wdrażane regulacje i narzędzia nie nadążają za rozwojem nowoczesnych technologii na czele z AI, które są wykorzystywane do łamania prawa także w obszarze finansowym. Problemem jest również brak odpowiedniej reakcji na zagrożenia związane z rynkiem kryptowalut i inne zjawiska współczesnego świata, które mają wpływ na ekonomię – dodaje Mariusz Woźniak, specjalista ds. AML.

Globalne tendencje widoczne w Polsce

Głównym problemem pozostaje brak skuteczności wdrażania istniejących regulacji, co jest zjawiskiem globalnym i znajduje odzwierciedlenie w najważniejszych wnioskach płynących z tegorocznego rankingu. Polski system prawny jest zgodny z technicznymi standardami międzynarodowymi, jednak brak skuteczności w praktycznym zastosowaniu tych norm osłabia efektywność działań przeciwdziałających praniu pieniędzy i innym oszustwom finansowym – komentuje Natalia Kozłowska.

Wymiana danych musi opierać się na ogólnie przyjętych standardach określonych przez FATF, a także uwzględniać wyzwania związane z nowymi technologiami. Istotne są również wyzwania związane z ochroną danych osobowych, różnicami w regulacjach oraz niedoborem zaawansowanych systemów analitycznych, co utrudnia współpracę w wymiarze globalnym. Nie można pominąć kwestii utrzymywania kultury szkoleń, szczególnie warsztatów z praktykami z obszaru AML, aby poszczególne wprowadzane procedury były drogowskazem i realnym wsparciem na co dzień, a nie tylko zero-jedynkowym dokumentem ograniczającym możliwości wykrycia potencjalnych przestępstw – dodaje Mariusz Woźniak, specjalista ds. AML.

