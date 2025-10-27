YouTube Ghost Network: jak filmy pomagały kraść dane użytkowników?

Myślisz, że YouTube to bezpieczne źródło treści? Niekoniecznie - najnowsze odkrycie Check Point Research pokazuje, że nawet popularne filmy mogą stać się bronią cyberprzestępców. Ponad 3 000 materiałów wideo, miliony wyświetleń i złośliwe oprogramowanie kradnące dane – tak działała sieć „YouTube Ghost Network”. Eksperci ostrzegają: wystarczy jedno kliknięcie, by stać się częścią globalnej kampanii malware.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Na czym polegała kampania „YouTube Ghost Network” odkryta przez Check Point Research?

W jaki sposób cyberprzestępcy wykorzystali popularne filmy do kradzieży danych?

Skąd pochodziło złośliwe oprogramowanie wykorzystywane w atakach?

Jak użytkownicy mogą rozpoznać fałszywe treści i chronić się przed podobnymi kampaniami?

To nowa era kampanii phishingowych. Zamiast podejrzanych maili, ofiary same wchodzą w pułapkę, ufając pozornie legalnym kontom i komentarzom – wyjaśnia Wojciech Głażewski, Managing Director firmy Check Point Software Polska.

YouTube Ghost Network pokazuje, jak cienka granica dzieli cyfrową rozrywkę od realnego zagrożenia finansowego – dodaje Wojciech Głażewski. Check Point poinformował, że wszystkie zidentyfikowane materiały zostały zgłoszone do Google.

Cyberprzestępcy wykorzystali popularność filmów z kategorii „Game Hacks/Cheats” i „Software Cracks/Piracy”, by infekować komputery widzów złośliwym oprogramowaniem typu infostealer – wykradającym loginy, hasła i dane finansowe. Filmy, często prezentujące rzekomo darmowe wersje Photoshopa, FL Studio czy narzędzia do kryptowalut, były opatrzone instrukcjami zachęcającymi użytkowników do tymczasowego wyłączenia Windows Defendera.Według raportu Check Point Research, najczęściej wykorzystywanym złośliwym oprogramowaniem był Lumma Stealer oraz Rhadamanthys, które po przejęciu danych łączyły się z serwerami C2 w Niemczech i Rosji. Co istotne, część filmów osiągała ogromny zasięg – ponad 290 000 wyświetleń - i posiadała setki pozytywnych komentarzy, co potęgowało wrażenie wiarygodności.Szczególnie niebezpieczne były konta o dużej liczbie subskrybentów, np. kanał @Afonesio1 (129 tys. subskrybentów), który wykorzystywany był do dystrybucji złośliwej wersji Photoshopa. Z kolei inny kanał, @Sound_Writer, zachęcał pobieranie „oprogramowania do kryptowalut”, które po instalacji wykradało dane z niezabezpieczonych komputerów.Eksperci podkreślają, że tzw. „Ghost Networks” stają się nowym trendem w cyberprzestępczości – sieci fałszywych lub przejętych kont działają jak dobrze zorganizowany ekosystem, w którym jedne profile publikują filmy, inne udają zadowolonych użytkowników, a kolejne rozpowszechniają linki w komentarzach.Większość z nich już usunięto, ale – jak ostrzegają badacze – podobne kampanie mogą się odrodzić w każdej chwili.