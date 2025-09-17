Stres - kiedy pomaga, a kiedy szkodzi? Jak stres wpływa na zdrowie i jak go kontrolować?

Stres jest naturalną reakcją organizmu na wyzwania dnia codziennego, która może mobilizować do działania, ale też szkodzić, gdy staje się przewlekły. W artykule wyjaśniamy, jak rozróżnić stres pozytywny (eustres) od szkodliwego (dystres), jakie sygnały wysyła ciało, gdy jest przeciążone, oraz jak za pomocą prostych, codziennych technik skutecznie nad nim zapanować, by chronić zdrowie fizyczne i psychiczne.

Przeczytaj także: Stres w pracy? Zmień do niego podejście

Z tego artykułu dowiesz się:

Co dzieje się w organizmie podczas reakcji na stres oraz różnica między eustresem a dystresem.

Jak rozpoznać objawy przewlekłego stresu, które mogą szkodzić zdrowiu fizycznemu i psychicznemu.

Jakie proste techniki – od oddechu przeponowego, przez aktywność fizyczną, aż po higienę poznawczą – pomagają ograniczyć negatywne skutki stresu.

Kiedy warto sięgnąć po profesjonalną pomoc specjalisty, by skutecznie regulować stres i unikać wypalenia.

Co dzieje się w ciele, gdy się stresujemy?

Stres zły i dobry

Znaki ostrzegawcze od organizmu

Od mobilizacji do przeciążenia - skutki przewlekłego stresu dla zdrowia

Spowolnienie metabolizmu i wzrost wagi. Stres sprzyja podjadaniu i odkładaniu tłuszczu trzewnego.

Napięcie mięśniowe i ból. Sztywność karku, bóle głowy i pleców co także skutkuje bezsennością.

Skutki dla zdrowia psychicznego, a będą to obniżenie nastroju, lęk, zamartwianie się, drażliwość, napady złości.

Trudności z koncentracją, pamięcią operacyjną i podejmowaniem decyzji.

Wypalenie zawodowe, coraz bardziej powszechne w dzisiejszych czasach. Emocjonalne wyczerpanie, depersonalizacja, spadek skuteczności działania w pracy.

Ryzykowne „strategie” radzenia sobie. Nadużywanie alkoholu, słodyczy, pracy czy mediów jako krótkotrwałych regulatorów napięcia.

Co nas stresuje – i dlaczego to kwestia indywidualna

Praktyczny plan: jak wzmacniać eustres i ograniczać dystres

Oddech przeponowy 4-6 / 6-8 (wydłużony wydech), 5–10 min dziennie.

Aktywność łącząca ruch i rytm: szybki marsz, pływanie, joga, taniec – łącznie ok. 150 min tygodniowo.

Sen jako „terapia pierwszego wyboru”. Stałe pory, higiena światła, redukcja ekranów wieczorem.

Reframing: zamiana „muszę” na „wybieram / decyduję się, bo…”.

Porcjowanie zadań: metoda 25/5 (25 min pracy, 5 min pauzy), jeden priorytet dziennie „must do”.

Granice informacyjne: ograniczenie doomscrollingu, ustalone okna na wiadomości.

Kontakt i wsparcie: rozmowa z bliskimi, prośba o pomoc, krótkie „debriefingi” po trudnym dniu.

Uważność i współczucie dla siebie: krótkie praktyki akceptacji odczuć zamiast natychmiastowej kontroli.

Regularne posiłki oparte na prostych produktach, nawadnianie, zdrowy, aktywny styl życia.

Mikroregeneracje w ciągu dnia: 60–90 sekund „pauz ciała” (rozciąganie, rozluźnienie szczęk i barków).

Gdy objawy utrzymują się dłużej niż 4–6 tygodni, nasilają się, zaburzają sen, pracę lub relacje.

Gdy pojawia się ryzyko samoleczenia używkami lub myśli rezygnacyjne.

Psychoterapia (np. poznawczo-behawioralna, praca z traumą, uważność) uczy regulacji emocji i odbudowy poczucia wpływu.

Stres jest nieodłączną częścią życia. Codzienność każdego z nas to niekończące się bodźce zewnętrzne, presja czasu, mnóstwo decyzji i oraz zawiłości relacji międzyludzkich. W tym otoczeniu stres nie jest „awarią”, lecz naturalną reakcją organizmu na wyzwanie. Problem zaczyna się wtedy, gdy jego poziom nie przestaje spadać, a mobilizacja zmienia się w stałe napięcie. Wtedy to, co miało pomagać, zaczyna nam zwyczajnie szkodzić.Reakcja stresowa, to szereg symptomów fizycznych jak i emocjonalnych, które zachodzą w naszym organizmie w przypadku zagrożenia.– mówi Joanna Kaszuba, psycholog, terapeuta, mentor i trener wspierania rozwoju.Stres nie jest wyłącznie zły. Jest człowiekowi potrzebny do przetrwania, a w pewnych chwilach może być mobilizujący, tak jest chociażby w przypadku ważnych życiowych wydarzeń, np. gdy bierzemy ślub, mamy gdzieś publicznie wystąpić. Wówczas takie krótkie wyrzuty hormonów pomagają nam, dają nam sygnał, że dzieje się coś ważnego i musimy się z tym uporać. Inaczej jest w przypadku przewlekłego stresu, wówczas nasz organizm przestaje sobie z nim radzić i wysyła odpowiednie sygnały.– tłumaczy Joanna Kaszuba.– mówi psycholog.Eustresowi towarzyszą czynniki ryzyka. Będą to bezsenność, izolacja, używki, perfekcjonizm, brak wpływu i kontroli. Oczywiście nie pozostaje to obojętne dla naszej kondycji fizycznej i psychicznej, pojawiają się problemy, a organizm wysyła nam wiele sygnałów.Jak rozpoznać, że wzięliśmy na siebie za dużo, że nasze ciało nie radzi sobie ze złym stresem?– tłumaczy Joanna Kaszuba.Przewlekły stres niesie za sobą zdrowotne skutki dla naszego ciała. Jest to dowód na to jak bardzo psychika jest ważna dla kondycji całego organizmu. Gdy nie radzimy sobie ze złym stresem może do prowadzić do poważnych chorób.– wymienia psycholog.Dalsze skutki to:Większość sytuacji stresowych u ludzi będzie podobna, jednak nie każdy w tej samej sytuacji poradzi sobie w podobny sposób.– tłumaczy Joanna Kaszuba.Istnieją różne techniki, które pomogą nam w ograniczeniu złego stresu. Wiele z nich jest bardzo prostych i łatwych do wprowadzenia na co dzień.Stres sam w sobie nie jest wrogiem, jest informacją. W zdrowych dawkach wspiera sprawność i uczenie się. Staje się groźny, gdy utrwala się bez przerw na regenerację, a wymagania przekraczają zasoby. Świadoma regulacja, realne granice, wsparcie i sen to cztery filary, które przekształcają napięcie w energię do życia, zamiast w paliwo dla choroby.