eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozyPolska wyróżnia się w Europie - wzrost optymizmu i wysoki stres finansowy

Polska wyróżnia się w Europie - wzrost optymizmu i wysoki stres finansowy

2025-09-21 00:02

Polska wyróżnia się w Europie - wzrost optymizmu i wysoki stres finansowy

Polska wyróżnia się w Europie - wzrost optymizmu i wysoki stres finansowy © wygenerowane przez AI

W najnowszym badaniu Consumer Pulse przeprowadzonym przez Bain Company Polacy wyróżniają się na tle Europy, odnotowując niewielki wzrost optymizmu, pomimo ogólnego spadku nastrojów w innych krajach. Jednocześnie Polacy deklarują jeden z najwyższych poziomów stresu finansowego w Europie, co wynika z rosnących kosztów życia i niepewności gospodarczej. W badaniu, które objęło sześć krajów europejskich, Polska i Hiszpania są jedynymi z pozytywną tendencją wzrostową nastrojów konsumenckich.

Przeczytaj także: Stres - kiedy pomaga, a kiedy szkodzi? Jak stres wpływa na zdrowie i jak go kontrolować?

Z tego artykułu dowiesz się:


  • Jak Polska wypada na tle innych krajów europejskich pod względem optymizmu konsumentów w 2025 roku, z niewielkim wzrostem nastrojów.
  • Jak wysoki poziom stresu finansowego wpływa na codzienne życie Polaków w porównaniu do innych Europejczyków.
  • Jakie czynniki – takie jak rosnące koszty życia i niepewność gospodarcza – są głównymi źródłami stresu w Polsce.
  • Jakie są najważniejsze wnioski z badań Bain Company dotyczące nastrojów i zachowań konsumentów w Polsce i Europie.

Spadek nastrojów i rosnące obawy


Średni poziom optymizmu wśród Polaków wyniósł 6,13 w dziesięciopunktowej skali, co oznacza, że patrzą w przyszłość z większą nadzieją niż przeciętny Europejczyk – średnia dla całego kontynentu wynosi 5,97. Co istotne, wynik ten oznacza niewielki, ale zauważalny wzrost o 0,02 punktu w porównaniu z październikiem 2024 roku.

Aż 15% respondentów z Polski określiło swój poziom optymizmu jako bardzo wysoki, co wskazuje na silną grupę osób nastawionych wyjątkowo pozytywnie. Dla porównania, jedynie 12% badanych uplasowało się w najniższym przedziale skali.
Wzrost poziomu optymizmu w Polsce, choć niewielki, może być dobrym sygnałem – szczególnie na tle ogólnoeuropejskiego spadku nastrojów. Fakt, że 15% Polaków deklaruje bardzo pozytywne nastawienie, wskazuje na rosnącą grupę konsumentów, którzy mimo wyzwań patrzą w przyszłość z nadzieją. To może świadczyć o stabilizującym się poczuciu bezpieczeństwa – komentuje Patryk Rudnicki, partner zarządzający warszawskim biurem Bain & Company.

Wśród europejskich państw najwyższy poziom optymizmu odnotowano w Hiszpanii, gdzie średnia wyniosła 6,18. Co istotne, Hiszpania – obok Polski – jest jedynym krajem, w którym nastroje społeczne uległy poprawie względem poprzedniego pomiaru. W pozostałych państwach zaobserwowano odwrotny trend – zauważalny był spadek średniego poziomu optymizmu. We Francji i Wielkiej Brytanii wartości te obniżyły się odpowiednio do 5,87 i 5,86, we Włoszech do 5,70, natomiast największy spadek zanotowano w Niemczech, gdzie wynik wyniósł 5,91, co oznacza zmianę o 0,18 punktu.

Z danych wynika, że Polska i Hiszpania to jedyne kraje, w których nastąpił niewielki wzrost nastrojów, mimo ogólnoeuropejskiej tendencji spadkowej.

Pomimo dobrych nastrojów Polacy jednym z najbardziej zestresowanych narodów


Poziom zmartwień i stresu wśród europejskich konsumentów pozostaje istotnym wskaźnikiem nastrojów społecznych, odzwierciedlającym zarówno bieżące wyzwania ekonomiczne, jak i ogólną kondycję psychiczną społeczeństw. Choć różnice między krajami są często subtelne, pozwalają one uchwycić szersze trendy i zidentyfikować obszary, w których konsumenci odczuwają największą presję.

Pod względem poziomu stresu Polska znajduje się w ścisłej czołówce Europy – ich średni wynik wynosi 3,44 w pięciostopniowej skali, co jest minimalnie wyższym rezultatem niż średnia dla całej Europy (3,43). Aż 35% polskich konsumentów deklaruje wysoki poziom stresu – w tym 12% określa go jako ekstremalny, a 23% jako bardzo wysoki. Przekłada się to na wskaźnik net stress* na poziomie +8%, co znacząco przewyższa średnią europejską wynoszącą +3%.

Dla porównania, w Niemczech wskaźnik ten jest ujemny (-3%), a w Hiszpanii wynosi 0%. Najwyższy poziom stresu w Europie odnotowano we Włoszech, gdzie net stress sięga +9%. Wielka Brytania i Francja plasują się pośrodku stawki, z wynikami odpowiednio 4% i -1%. Polacy są więc wyraźnie bardziej zestresowani niż większość Europejczyków, co może być efektem silnej presji finansowej oraz utrzymującej się niepewności gospodarczej – czynników, które dominują wśród codziennych obaw konsumentów w Polsce.

Co stresuje Europejczyków?


Źródła stresu wśród Europejczyków są zróżnicowane, jednak w wielu krajach wyraźnie dominuje jeden wspólny czynnik – finanse. Polska nie jest tu wyjątkiem. W najnowszym badaniu aż 45% respondentów z Polski wskazało kwestie finansowe jako główne źródło codziennego stresu. To najwyższy wynik spośród wszystkich analizowanych krajów, co może odzwierciedlać rosnące obciążenia domowych budżetów Polaków, inflację oraz niepewność ekonomiczną. Na kolejnych miejscach znalazły się obawy o własne zdrowie (39%) oraz zdrowie i dobrostan bliskich (32%).

W Niemczech, w przeciwieństwie do Polski, to polityka i konflikty międzynarodowe są głównym źródłem stresu – wskazało je 41% respondentów, wyprzedzając kwestie finansowe. Z kolei w Wielkiej Brytanii i Hiszpanii, podobnie jak w Polsce, to pieniądze są na pierwszym miejscu (odpowiednio 51% i 42%). Francuzi i Włosi wykazują zbliżony układ obaw – najczęściej wskazują na finanse, a następnie na zdrowie własne i zdrowie bliskich.
Wyniki badania jasno pokazują, że kwestie finansowe są dziś kluczowym źródłem stresu w wielu krajach Europy, a Polska wyróżnia się tu szczególnie – aż 45% Polaków wskazuje finanse jako główną przyczynę codziennego napięcia. To efekt złożonych czynników, takich jak utrzymująca się rosnące koszty życia czy niepewność związana z sytuacją gospodarczą i polityczną. – zwraca uwagę Patryk Rudnicki.

– Polska łączy więc ponadprzeciętny optymizm z jednym z najwyższych w Europie poziomów stresu finansowego. To wskazuje jasne priorytety dla firm zorientowanych na konsumentów w zakresie komunikacji i propozycji wartości – kluczowe pozostają ogólne pozycjonowanie cenowe oraz stosunek ceny do jakości.

Badanie zostało przeprowadzone na próbie 8.953 dorosłych respondentów z sześciu krajów europejskich: Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Włoch, Hiszpanii oraz Polski.


*Poziom stresu netto (net stress) obliczany jest jako różnica między odsetkiem osób deklarujących wysoki poziom stresu (oceny 5 i 4), a odsetkiem osób deklarujących niski poziom stresu (oceny 2 i 1).
Przeczytaj także: Polki pod presją i w stresie. Dobrostan kobiet to rzadkość? Polki pod presją i w stresie. Dobrostan kobiet to rzadkość?

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: stres, wskaźnik optymizmu, nastroje społeczne, kondycja psychiczna, dobrostan psychiczny, wellbeing, sytuacje stresujące, stres w pracy, nastroje konsumentów, obawy Polaków

Przeczytaj także

Jak relacje wpływają na wellbeing pracownika?

Jak relacje wpływają na wellbeing pracownika?

Zdrowie psychiczne to nie temat do rozmowy z szefem?

Zdrowie psychiczne to nie temat do rozmowy z szefem?

Wellbeing i satysfakcja z pracy: w Polsce lepiej niż na świecie

Wellbeing i satysfakcja z pracy: w Polsce lepiej niż na świecie

Czym jest wellbeing i jak go w życiu osiągnąć?

Czym jest wellbeing i jak go w życiu osiągnąć?

Jak zadbać o zdrowie psychiczne w wakacje?

Jak zadbać o zdrowie psychiczne w wakacje?

Zdrowie psychiczne, a nie sztuczna inteligencja. To niepokoi pracowników

Zdrowie psychiczne, a nie sztuczna inteligencja. To niepokoi pracowników

Polscy pracownicy, czyli wypalenie zawodowe i obniżony dobrostan psychiczny

Polscy pracownicy, czyli wypalenie zawodowe i obniżony dobrostan psychiczny

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego: problemy pracowników i firm

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego: problemy pracowników i firm

Zdrowie psychiczne: czy to temat tabu w miejscu pracy?

Zdrowie psychiczne: czy to temat tabu w miejscu pracy?

Następny artykuł

Pokolenie Z: chętni do szybkiej zmiany pracy, ale niepewni swoich umiejętności

Pokolenie Z: chętni do szybkiej zmiany pracy, ale niepewni swoich umiejętności

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Wiadomości

Polecamy

Dlaczego firmom opłaca się korzystać z kantorów internetowych?

Dlaczego firmom opłaca się korzystać z kantorów internetowych?

Ranking najlepszych kont osobistych

Ranking najlepszych kont osobistych

5 błędów, które mogą pogrążyć twój artykuł natywny

5 błędów, które mogą pogrążyć twój artykuł natywny

Artykuły promowane

Najem prywatny 2023. Podatek od wynajmu mieszkania, innych nieruchomości i ruchomości - jakie zmiany?

Najem prywatny 2023. Podatek od wynajmu mieszkania, innych nieruchomości i ruchomości - jakie zmiany?

Nowe limity podatkowe na 2025 rok

Emerytury pomostowe. Co się zmieniło od 1 stycznia 2024?

newsletter rss

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Neuroróżnorodność na rynku pracy - jak wykorzystać potencjał osób w spektrum autyzmu

Neuroróżnorodność na rynku pracy - jak wykorzystać potencjał osób w spektrum autyzmu

Od Ukrainy po Dubaj: luksusowe mieszkania w Polsce przyciągają cudzoziemców

Od Ukrainy po Dubaj: luksusowe mieszkania w Polsce przyciągają cudzoziemców

Zasiłek opiekuńczy na chorego rodzica - jak i kiedy można go uzyskać?

Zasiłek opiekuńczy na chorego rodzica - jak i kiedy można go uzyskać?

Wielka płyta wraca do łask. Inwestycyjny potencjał bloków z epoki PRL

Wielka płyta wraca do łask. Inwestycyjny potencjał bloków z epoki PRL

Nowy SUV plug-in hybrid w Polsce – co oferuje Chery TIGGO 9 PHEV?

Nowy SUV plug-in hybrid w Polsce – co oferuje Chery TIGGO 9 PHEV?

Certyfikaty KSeF - nowa forma uwierzytelniania w systemie e-Faktur

Certyfikaty KSeF - nowa forma uwierzytelniania w systemie e-Faktur

Ceny ogrzewania rosną. Co to oznacza dla wynajmujących mieszkania?

Ceny ogrzewania rosną. Co to oznacza dla wynajmujących mieszkania?

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: