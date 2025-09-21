Polska wyróżnia się w Europie - wzrost optymizmu i wysoki stres finansowy

W najnowszym badaniu Consumer Pulse przeprowadzonym przez Bain Company Polacy wyróżniają się na tle Europy, odnotowując niewielki wzrost optymizmu, pomimo ogólnego spadku nastrojów w innych krajach. Jednocześnie Polacy deklarują jeden z najwyższych poziomów stresu finansowego w Europie, co wynika z rosnących kosztów życia i niepewności gospodarczej. W badaniu, które objęło sześć krajów europejskich, Polska i Hiszpania są jedynymi z pozytywną tendencją wzrostową nastrojów konsumenckich.

Spadek nastrojów i rosnące obawy

Wzrost poziomu optymizmu w Polsce, choć niewielki, może być dobrym sygnałem – szczególnie na tle ogólnoeuropejskiego spadku nastrojów. Fakt, że 15% Polaków deklaruje bardzo pozytywne nastawienie, wskazuje na rosnącą grupę konsumentów, którzy mimo wyzwań patrzą w przyszłość z nadzieją. To może świadczyć o stabilizującym się poczuciu bezpieczeństwa – komentuje Patryk Rudnicki, partner zarządzający warszawskim biurem Bain & Company.

Pomimo dobrych nastrojów Polacy jednym z najbardziej zestresowanych narodów

Co stresuje Europejczyków?

Wyniki badania jasno pokazują, że kwestie finansowe są dziś kluczowym źródłem stresu w wielu krajach Europy, a Polska wyróżnia się tu szczególnie – aż 45% Polaków wskazuje finanse jako główną przyczynę codziennego napięcia. To efekt złożonych czynników, takich jak utrzymująca się rosnące koszty życia czy niepewność związana z sytuacją gospodarczą i polityczną. – zwraca uwagę Patryk Rudnicki.



– Polska łączy więc ponadprzeciętny optymizm z jednym z najwyższych w Europie poziomów stresu finansowego. To wskazuje jasne priorytety dla firm zorientowanych na konsumentów w zakresie komunikacji i propozycji wartości – kluczowe pozostają ogólne pozycjonowanie cenowe oraz stosunek ceny do jakości.