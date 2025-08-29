7 trendów w handlu, których oczekują polscy konsumenci

Polacy w 2025 roku wiedzą, czego chcą i nie zamierzają iść na kompromisy. 28% nie nosi już portfela, co trzeci kupuje w social mediach, a niemal 40% porzuca zakupy, gdy checkout trwa zbyt długo. Z badania „Adyen Index: Retail Report 2025” wynika jasno: handel musi nadążyć za klientem. Płynne przechodzenie między kanałami, personalizacja oparta na AI i ekologiczna odpowiedzialność to dziś warunki lojalności konsumentów.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Czego oczekują od handlu polscy konsumenci?

Dlaczego szybki i prosty checkout decyduje o finalizacji zakupów?

Jak rośnie znaczenie social mediów i sztucznej inteligencji w procesie zakupowym?

Dlaczego klienci zwracają coraz większą uwagę na ekologię i odpowiedzialność marek?

Zakupy bez granic – konsumenci oczekują płynności między kanałami

Konsumenci są dziś szybsi niż systemy sprzedażowe wielu firm. Oczekują wygody, prostoty i autentyczności. Zamiast konkurowania kanałami, marki powinny dążyć do ich połączenia w jedno płynne doświadczenie. To właśnie ono zdecyduje o lojalności klienta w 2025 i kolejnych latach – mówi Matouš Michněvič, Country Manager CEE w Adyen.

Checkout ma być błyskawiczny – najlepiej w mniej niż 5 minut

Liczy się sposób płatności – i jego dostępność tu i teraz

Social media to nie tylko inspiracja – to miejsce zakupów

Sztuczna inteligencja ma pomagać, a nie tylko imponować

AI to dziś narzędzie wielowymiarowe – z jednej strony wspiera konsumentów w podejmowaniu decyzji zakupowych i umożliwia personalizację oferty, a z drugiej zwiększa skuteczność sprzedaży i chroni przed nadużyciami. Dzięki inteligentnym algorytmom możemy szybciej wykrywać oszustwa, ograniczać liczbę nieuzasadnionych odrzuceń i zapewniać płynniejsze i szybsze doświadczenie płatnicze – dodaje Matouš Michněvič z Adyen.

Sklep stacjonarny to już nie tylko półki – to przestrzeń doświadczania marki

Zwroty i ekologia? Konsumenci nie chcą już kupować „na próbę”