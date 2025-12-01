Kryzys na rynku pracy? Alarmujące dane o braku pracowników

Kto w 2026 roku będzie leczył, uczył, budował i woził Polaków do pracy? Nie do końca wiadomo - najnowsze dane pokazują, że luka kadrowa ma objąć niemal całą Polskę. Już teraz 7 na 10 firm zmaga się z brakiem pracowników, a nadchodzące deicyty kadrowe prognozowane są dla setek powiatów. Eksperci Grupy Progres ostrzegają: skutki odczują nie tylko pracodawcy, ale i pacjenci, uczniowie oraz klienci.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

W których branżach w 2026 roku będzie brakować pracowników?

Dlaczego luka kadrowa obejmuje niemal wszystkie regiony Polski?

Jakie zawody są dziś najbardziej deficytowe?

Jak brak pracowników wpłynie na funkcjonowanie firm i jakość usług?



Luka kadrowa będzie się pogłębiać, a wiele branż w 2026 roku stanie przed największym wyzwaniem rekrutacyjnym od lat. Obecnie wiele firm działa na pełnych obrotach, a rosnąca liczba obowiązków przy zbyt małej liczbie pracowników sprawia, że coraz trudniej im utrzymać tempo. Co więcej, sytuacja nie omija żadnego zakątka Polski – dziś w większości powiatów obserwujemy wyraźne deficyty kadrowe, które wpływają na funkcjonowanie lokalnych rynków pracy.



Jeśli ten trend się utrzyma, spowolnienie pracy przedsiębiorstw odczują nie tylko pracodawcy i pracownicy, ale także klienci – poprzez dłuższy czas realizacji usług, mniejszą dostępność specjalistów czy ograniczoną ofertę. To szczególnie niepokojące, bo wiele z tych branż na co dzień dostarcza usługi i produkty niezbędne w życiu codziennym – podkreśla Joanna Dargiewicz, dyrektorka regionu w Grupie Progres.

Przestój na budowie, w elektrowni i na drogach

Transport, budownictwo czy energetyka to szczególnie trudne obszary rekrutacyjne, bo mówimy o zawodach wymagających uprawnień, dużej odpowiedzialności i gotowości do pracy w trudnych warunkach. Tymczasem liczba osób zdobywających kwalifikacje w tych profesjach spada. Widzimy też rosnącą lukę pokoleniową – młodzi kandydaci rzadko wybierają te ścieżki zawodowe, podczas gdy doświadczeni specjaliści odchodzą na emerytury – zaznacza Joanna Dargiewicz, dyrektorka regionu w Grupie Progres.

Pusto nie tylko w szkołach i szpitalach

Dlaczego brakuje pracowników?

Jednocześnie widzimy coraz większą konkurencję o pracownika między branżami. Sektory, które jeszcze niedawno nie musiały zabiegać o kandydatów, dziś podnoszą wynagrodzenia, wprowadzają premie lub skracają procesy adaptacyjne. To napędza presję płacową i powoduje kolejne przetasowania, na które wiele firm – zwłaszcza z sektorów publicznych – nie jest przygotowanych – podsumowuje Joanna Dargiewicz, dyrektorka regionu w Grupie Progres.