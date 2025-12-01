Wypadki przy pracy: Mniej poszkodowanych, ale więcej ofiar śmiertelnych

Najnowsze dane GUS ujawniają niepokojący trend: mimo spadku ogólnej liczby wypadków przy pracy, liczba wypadków śmiertelnych wzrosła o niemal 50%, a ciężkich o 38,7%. Eksperci podkreślają, że problem nie wynika z braku przepisów, lecz z rutyny, tempa pracy i presji czasu, które zmuszają pracowników do ryzykownych zachowań. Jednocześnie dane odsłaniają nowe, rosnące zjawisko: wypadki podczas pracy zdalnej.

Z tego artykułu dowiesz się:

Dlaczego liczba wypadków śmiertelnych przy pracy rośnie, mimo spadku ogólnej liczby wypadków.

Które grupy pracowników są najbardziej narażone na wypadki i dlaczego.

Jak rutyna, tempo pracy i presja czasu wpływają na bezpieczeństwo w firmach.

Jakie nowe zagrożenia niesie ze sobą praca zdalna i jak im zapobiegać.

Dlaczego kultura organizacyjna i przywództwo są kluczowe dla poprawy bezpieczeństwa w pracy.

Jakie działania mogą realnie zmniejszyć liczbę wypadków, nie tylko na papierze, ale w codziennej praktyce.

Kto jest najbardziej zagrożony?

Region ma znaczenie

Dlaczego wypadki wciąż się powtarzają?

Praca zdalna nowym polem minowym

Jak liderzy kształtują bezpieczeństwo?