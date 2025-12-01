eGospodarka.pl
Wypadki przy pracy: Mniej poszkodowanych, ale więcej ofiar śmiertelnych

2025-12-01

Wypadki przy pracy: Mniej poszkodowanych, ale więcej ofiar śmiertelnych

Wypadki przy pracy: Mniej poszkodowanych, ale więcej ofiar śmiertelnych © wygenerowane przez AI

Najnowsze dane GUS ujawniają niepokojący trend: mimo spadku ogólnej liczby wypadków przy pracy, liczba wypadków śmiertelnych wzrosła o niemal 50%, a ciężkich o 38,7%. Eksperci podkreślają, że problem nie wynika z braku przepisów, lecz z rutyny, tempa pracy i presji czasu, które zmuszają pracowników do ryzykownych zachowań. Jednocześnie dane odsłaniają nowe, rosnące zjawisko: wypadki podczas pracy zdalnej.

Przeczytaj także: Wypadki podczas pracy zdalnej - jakie zdarzenia nie będą uznawane?


Z tego artykułu dowiesz się:


  • Dlaczego liczba wypadków śmiertelnych przy pracy rośnie, mimo spadku ogólnej liczby wypadków.
  • Które grupy pracowników są najbardziej narażone na wypadki i dlaczego.
  • Jak rutyna, tempo pracy i presja czasu wpływają na bezpieczeństwo w firmach.
  • Jakie nowe zagrożenia niesie ze sobą praca zdalna i jak im zapobiegać.
  • Dlaczego kultura organizacyjna i przywództwo są kluczowe dla poprawy bezpieczeństwa w pracy.
  • Jakie działania mogą realnie zmniejszyć liczbę wypadków, nie tylko na papierze, ale w codziennej praktyce.

Dane za 2024 r. przynoszą mieszane wieści. Z jednej strony ogólna liczba poszkodowanych spadła o 2,4% do 67.000 osób (w porównaniu z 2023 r.), a wskaźnik wypadkowości obniżył się do 4,74 na 1.000 pracujących. Z drugiej strony – i to jest prawdziwy alarm – w tym samym okresie liczba wypadków śmiertelnych wzrosła aż o 48,8% (250 poszkodowanych), a wypadków ciężkich o 38,7% (459 osób). To pokazuje, że choć statystycznie wypadków jest mniej, to te, które się zdarzają, mają coraz poważniejsze konsekwencje.

Wstępne dane z I półrocza 2025 r. pokazują, że problem się pogłębia: odnotowano 30.655 poszkodowanych, czyli o 0,7% więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. To jasny sygnał, że poleganie wyłącznie na przepisach i formalnych szkoleniach nie wystarcza.

Kto jest najbardziej zagrożony?


Statystyczny poszkodowany w 2024 r. to mężczyzna w wieku 40–49 lat (mężczyźni stanowili 59,2% poszkodowanych, a aż 96% ofiar śmiertelnych), pracujący w sektorze prywatnym w zakładzie zatrudniającym od 50 do 249 osób. Niepokojące jest, że wypadkom najczęściej ulegają pracownicy z najkrótszym stażem – do 1 roku pracy (30,1% poszkodowanych, 41,2% wypadków śmiertelnych).

Najbardziej niebezpieczne pozostają górnictwo i wydobywanie (wskaźnik 17,57), dostawa wody i gospodarowanie odpadami (13,03), choć najwięcej poszkodowanych w liczbach bezwzględnych notuje przetwórstwo przemysłowe (31,3% wszystkich przypadków). W sekcji budownictwo, wśród osób ze stażem do roku, zanotowano aż 26,2% wszystkich wypadków śmiertelnych w tej grupie stażowej.

Region ma znaczenie


Statystyki wypadków w Polsce nie są rozłożone równomiernie. Najwyższe wskaźniki wypadkowości w 2024 r. odnotowano w województwach śląskim (6,68) i opolskim (6,35), najniższe w mazowieckim (2,91) i małopolskim (3,61). Pod względem liczby poszkodowanych dominują województwa: śląskie (15,7% wszystkich przypadków), mazowieckie (13,2%) i wielkopolskie (11,4%).

To nie przypadek, ale efekt struktury gospodarki. Tam, gdzie dominuje ciężki przemysł, budownictwo czy przetwórstwo, ryzyko jest wpisane w codzienność: pracownicy częściej mają kontakt z maszynami, pracują w systemie zmianowym, są narażeni na hałas, drgania, wysokie obciążenia fizyczne i presję produkcyjną.

W takich miejscach interwencje muszą być szyte na miarę lokalnych realiów. Tu większy efekt przynoszą modernizacja urządzeń, automatyzacja najbardziej ryzykownych etapów pracy, lepsze zabezpieczenia techniczne i praktyczne szkolenia na konkretnych stanowiskach. Z kolei regiony o profilu usługowym potrzebują innego podejścia: ergonomii, rozwiązań ograniczających przeciążenia statyczne, wsparcia psychicznego i kontroli czynników środowiskowych w biurach.

Dlaczego wypadki wciąż się powtarzają?


Dane za 2024 r. potwierdzają utrzymujący się od lat wzorzec: najczęściej zgłaszaną przyczyną wypadków było nieprawidłowe zachowanie się pracownika (42,3% wszystkich przyczyn), w tym przede wszystkim niezachowanie wzmożonej ostrożności (51,1% tej kategorii). Co istotne, nieprawidłowe zachowanie było też najczęstszą przyczyną wypadków śmiertelnych i ciężkich (odpowiednio 29,5% i 29,4%).

Niestety, za tym „nieprawidłowym zachowaniem" bardzo często stoją: przemęczenie, niedobory kadrowe, wielozadaniowość i poczucie, że trzeba „robić szybko, bo wszyscy czekają". Kultura organizacyjna, tempo pracy i styl zarządzania decydują, czy ludzie mają przestrzeń na uważność, czy biegną od zadania do zadania. Jeśli w firmie dominuje presja czasu, to rośnie ryzyko błędów.
Największą grupę zdarzeń stanowią uderzenia w nieruchomy obiekt (29,9% urazów) oraz wypadki podczas poruszania się (38,6% poszkodowanych). Są pozornie błahe, wynikające z rutyny – potknięcie, zahaczenie o wystający próg, zderzenie z półką przy szybkim obrocie. To pokazuje, jak ważna jest dobrze zaprojektowana przestrzeń: właściwa ergonomia stanowisk, logiczne ułożenie ciągów komunikacyjnych, jasne strefy ruchu oraz eliminacja przeszkód, kabli czy miejsc o ograniczonej widoczności.

W przestrzeniach biurowych znaczenie mają również elementy, o których często nie myśli się w kontekście BHP, ale które również wpływają na zdrowie i bezpieczeństwo: odpowiednie oświetlenie, neutralne kolory sprzyjające skupieniu, a nawet roślinność, która obniża poziom stresu. Takie detale mogą wspierać uważność pracowników i zmniejszać liczbę błędów wynikających ze zmęczenia czy rozproszenia.

Praca zdalna nowym polem minowym


Coraz częściej wypadki przy pracy zdarzają się też osobom wykonującym obowiązki z domu. W pierwszym półroczu 2025 r. odnotowano ich 111. Home office nie zwalnia ani pracowników, ani pracodawców z przestrzegania zasad BHP – obowiązki są takie same jak w biurze, zmienia się jedynie miejsce ich realizacji.

Największe wyzwanie stanowi rozgraniczenie obowiązków zawodowych od codziennych czynności domowych. Wypadek przy pracy zdalnej może zdarzyć się np. w wyniku porażenia prądem przy podłączaniu laptopa do gniazdka albo podczas służbowej rozmowy telefonicznej, gdy pracownik przewróci się na schodach.

Nowe dane pokazują, że samo zapewnienie sprzętu i ergonomicznego stanowiska nie wystarczy. Pracodawcy muszą jasno komunikować zasady bezpieczeństwa, a pracownicy – znać zakres swoich praw i obowiązków. Brak systemowej edukacji sprawia, że praca zdalna wciąż kryje ryzyka, które wymagają aktywnej uwagi obu stron.

Jak liderzy kształtują bezpieczeństwo?


Skoro wypadki wynikają głównie z codziennych nawyków, a nie z braku znajomości procedur – kto i jak ma je dziś kształtować? Dziś rolą liderów jest nie tylko pilnowanie przestrzegania procedur, ale przede wszystkim tworzenie środowiska, w którym pracownik nie musi wybierać między „zrobić bezpiecznie" a „zrobić szybko".

Na tym opiera się Zero Harm Mindset, które rozwija Sodexo Polska – na przekonaniu, że większości wypadków można zapobiec dzięki świadomie zaprojektowanej kulturze pracy, właściwemu rytmowi dnia i realistycznym oczekiwaniom wobec zespołu. Niska wypadkowość jest efektem przywództwa oraz zdrowej kultury organizacyjnej, a nie tylko poprawnie spisanych procedur.

Dane za 2024 r. to wyraźne ostrzeżenie: spadek ogólnej liczby wypadków to za mało, jeśli jednocześnie rośnie liczba tragedii. Czas przestać mówić tylko o statystykach i zacząć mówić o kulturze – tej, która chroni życie i zdrowie na co dzień.

Autor: Leszek Zalewski, FM Platform Director Poland, Sodexo Polska
Przeczytaj także: Kto najbardziej ryzykuje w polskich firmach? Branże i regiony z rekordową liczbą wypadków przy pracy Kto najbardziej ryzykuje w polskich firmach? Branże i regiony z rekordową liczbą wypadków przy pracy

oprac. : eGospodarka.pl

wypadek przy pracy, wypadki przy pracy, praca zdalna, BHP, bezpieczeństwo i higiena pracy

