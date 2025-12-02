Sztuczna inteligencja napędza rekordowe inwestycje w IT

Sztuczna inteligencja radykalnie zmienia kierunek globalnych inwestycji w IT. Jak prognozuje Gartner, już w 2026 roku światowe wydatki na technologie przekroczą rekordowe 6 bln dolarów. Firmy na całym świecie przechodzą z fazy testów do masowych wdrożeń AI, modernizując infrastrukturę, migrując do chmury i wzmacniając bezpieczeństwo danych, by nadążyć za tempem cyfrowej transformacji.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jaką rolę w wzroście inwestycji odgrywa sztuczna inteligencja?

Które segmenty rynku IT rozwijają się najszybciej?

Jak zmienia się podejście firm do chmury, centrów danych i cyberbezpieczeństwa?



AI nie jest już opcją – staje się standardem



– Dziś każda firma zrozumiała znaczenie danych i automatyzacji oraz rolę jaką w tym procesie może pełnić AI. To już nie jest dodatkowy moduł czy pojedyncza funkcjonalność, ale fundament całej architektury biznesowej. Firmy są gotowe wdrażać gotowe otwarte modele, dostosowywać je do swoich potrzeb, ale także integrować je z krytycznymi procesami: od obsługi klienta, przez produkcję, po zarządzanie ryzykiem – mówi Jakub Gwóźdź, Dyrektor Działu Rozwoju Produktów w Polcom.



Globalny wzrost jest imponujący, jednak nie wszystkie segmenty rozwijają się w takim samym tempie



– Obserwujemy, że firmy inwestują w technologie, które są niezbędne do budowy odporności operacyjnej: AI, chmurę, automatyzację oraz cyberbezpieczeństwo. Natomiast projekty stricte branżowe częściej przechodzą dodatkowe analizy ROI. – komentuje Jakub Gwóźdź.



AI napędza chmurę i centra danych



– Projekty AI nie mogą funkcjonować w przestarzałych środowiskach. Wymagają one nowoczesnej infrasruktury, która ma też znacząco większe zapotrzebowanie energetycznę i generuje dużo więcej ciepła. Widzimy, jak przedsiębiorstwa migrują całe procesy do chmury, aby uruchamiać modele AI na większą skalę, bezpiecznie, i bezprzerwowo . W praktyce oznacza to gwałtowny wzrost zapotrzebowania na usługi data center, co już obserwujemy także w Polsce – dodaje Jakub Gwóźdź.



Co czeka rynek?



– Wydatki rosną, bo rośnie presja, żeby działać szybciej, bezpieczniej i bardziej przewidywalnie. Firmy widzą, że sztuczna inteligencja nie jest już rozwiązaniem eksperymentalnym, tylko realnym mechanizmem przyspieszania procesów i budowania odporności organizacji. AI sprawia, że okno przewagi konkurencyjnej dramatycznie się skraca – cykl innowacji liczymy już nie w latach, ale miesiącach.



To zupełnie zmienia logikę inwestycji. Jeśli ktoś zwleka z modernizacją infrastruktury lub migracją do chmury, to za dwa lata będzie w tyle nie o krok, ale o całą generację technologii – podkreśla Jakub Gwóźdź z Polcom.

Gartner podkreśla, że w cyklu oczekiwań wobec GenAI, rynek wszedł w etap, w którym funkcje oparte na sztucznej inteligencji stają się standardem praktycznie w każdym oprogramowaniu biznesowym. „Wszechobecność AI w aplikacjach to największa transformacja od czasów pojawienia się smartfonów” – wskazują analitycy, dodając, że organizacje przechodzą od eksperymentów do pełnoskalowych wdrożeń.Eksperci Polcom oceniają, że przełomowy moment nie polega już na samej mocy obliczeniowej, lecz na szybkości integracji AI z istniejącymi procesami.Choć Gartner prognozuje 9,8 proc. wzrost globalnych wydatków, poszczególne sektory IT odczują go w różnym stopniu. Dane za 2025 rok pokazują, że najsilniej odbiły się inwestycje w urządzenia – firmy nadrabiają cykle wymiany sprzętu po pandemicznej przerwie.Równocześnie rosną nakłady na systemy centrów danych, co wynika z gwałtownie rosnącego zapotrzebowania na infrastrukturę dla algorytmów sztucznej inteligencji. Z kolei oprogramowanie branżowe rozwija się wolniej, m.in. ze względu na rosnące wymogi regulacyjne, presję compliance i niepewność makroekonomiczną w poszczególnych sektorach.Gartner szacuje, że w latach 2025-2026 największym beneficjentem rozwiązań AI będą dostawcy infrastruktury chmurowej, usług bezpieczeństwa oraz centrów danych. Motorem wzrostu jest nie tylko sama GenAI, ale także konieczność szybkiej modernizacji architektury IT, aby sprostać jej wymaganiom.Zdaniem Gartnera, w 2026 roku wejdziemy w etap „AI-first Enterprise”, w którym oprogramowanie pozbawione funkcji AI będzie wyjątkiem, a inwestycje w chmurę staną się kluczową pozycją w budżetach firm. Różnice konkurencyjne będą się pogłębiać głównie dzięki ilości oraz jakości danych oraz zdolności ich ochrony, a rola cyberbezpieczeństwa jeszcze wzrośnie – szczególnie w sektorach regulowanych. Eksperci Polcom potwierdzają, że przedsiębiorstwa w Polsce znajdują się w podobnym momencie transformacji.