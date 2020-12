Nowe technologie: EY sprawdza, w co zainwestują firmy

EY przedstawia wyniki opracowania Digital Investment Index 2020. Okazuje się, że nowymi technologiami, które na przestrzeni ostatnich dwóch lat cieszyły się największą popularnością wśród firm, były internet rzeczy, sztuczna inteligencja oraz rozwiązania chmurowe. Zdecydowało się na nie odpowiednio 55%, 52% i 53% ankietowanych. Te same technologie wymieniane są w kontekście przewidywanych na najbliższe dwa lata inwestycji technologicznych.

Cyfrowa transformacja pozwala nie tylko na dynamiczny rozwój, ale i zwiększenie odporności przedsiębiorstw na szereg ryzyk. Firmy przekonały się o tym w ostatnich kwartałach, kiedy pandemia niejako wymusiła na nich adaptację nowych technologii. W tym przełomowym czasie wykorzystanie narzędzi cyfrowych wielu firmom pozwoliło działać podczas lockdownu, a najnowsze rozwiązania technologiczne usprawniły m.in. analizę, transfer i przechowywanie danych, pozwalając reagować na dynamicznie zmieniające się wyzwania. Liderzy cyfrowej transformacji zwiększyli swoją odporność, a tym samym przewagę rynkową wobec tych, którzy transformację cyfrową wciąż realizują na niewielką skalę, bądź decydują się wyłącznie na implementację pojedynczych technologii i rozwiązań – mówi Michał Kopyt, Partner EY, Lider Działu Doradztwa Technologicznego.



W środowisku ograniczonych z różnych względów budżetów, udowadnianie wartości wszystkich inwestycji - w tym cyfrowych - ma coraz większe znaczenie. Chociaż ponad trzy czwarte kadry kierowniczej twierdzi, że inicjatywy cyfrowe miały kluczowe znaczenie dla sukcesu ich organizacji w ciągu ostatnich dwóch lat, ustalenie dokładnych danych, pokazujących skalę i mierzalne efekty tego sukcesu wciąż trwa. Mniej niż jedna czwarta zarządzających ankietowanych przez EY przyznaje, że aktywnie mierzy zwrot z cyfrowych inwestycji (RODI), podczas gdy inne wskaźniki KPI dotyczące wyników finansowych czy wydajności operacyjnej są powszechnie stosowane – dodaje Michał Kopyt, Partner EY, Lider Działu Doradztwa Technologicznego.

Z badania zrealizowanego przez EY wynika, że w nadchodzących dwóch latach na wdrożenie rozwiązań z zakresu internetu rzeczy ma zamiar zdecydować się aż 67% przebadanych firm. Implementację sztucznej inteligencji planuje 64% ankietowanych, a 61% myśli o rozwiązaniach chmurowych. Inne z nowych technologii, jak np. blockchain, cyberbezpieczeństwo, inteligentna automatyzacja procesów czy rozszerzona rzeczywistość, odsuwane są na nieco dalszy plan.Jak więc firmy walczą o odporność swoich przedsiębiorstw? Liderzy cyfrowej transformacji stawiają przede wszystkim na rozwój cyfrowych kompetencji na drodze fuzji, przejęć czy partnerstw. Takie podejście prezentuje 64% firm. Ponad połowa transformacyjnych liderów zamierza koncentrować się na uzyskaniu szybkich zwrotów z wdrożonych rozwiązań, 49% chce porzucić inicjatywy, które nie są konieczne, a 46% przyspieszyć rozwój nowych, cyfrowych produktów i usług, a także modeli biznesowych.Wyniki badania EY Digital Investment Index 2020 pokazują jednak, że choć większość firm rozumie potrzebę cyfrowej transformacji, to skalowanie inicjatyw cyfrowych, wciąż pozostaje wyzwaniem. 79% ankietowanych przez EY deklaruje, że ich działania cyfryzacyjne „grzęzną” w początkowej fazie. Dzieje się tak ze względu na brak odpowiednich umiejętności pracowników (na tę kwestię wskazuje 65% ankietowanych), brak wystarczającego budżetu i finansowania (59%), czy brak odpowiedniego modelu operacyjnego (45%). Jedna trzecia nie ma z kolei dostępu do danych.Co istotne, 45% firm nie ma odpowiedniego modelu operacyjnego zakładającego procesy cyfryzacji, a 38% mierzy się z brakiem strategii w tym zakresie. W 36% firm brakuje kultury innowacji i eksperymentowania, a 34% mierzy się z coraz większym naciskiem na cięcie kosztów. To może tłumaczyć dlaczego mniej niż 10% respondentów badania EY (w tym również liderzy cyfrowej transformacji) deklaruje, że nie jest w stanie odczuć w pełni efektu swoich wysiłków podjętych na rzecz cyfryzacji przedsiębiorstw.