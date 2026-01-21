OZE i offshore zmieniają rynek pracy. Kto dyktuje warunki w energetyce?

Energetyka przyspiesza, a wraz z nią tempa nabiera walka o talenty w tej branży. Choć tempo wzrostu wynagrodzeń wyhamowało, eksperci z raportu Michael Page „Przegląd wynagrodzeń 2026” nie mają wątpliwości: dla doświadczonych specjalistów OZE i offshore to wciąż rynek pracownika. Firmy są gotowe płacić nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie za unikatowe kompetencje techniczne, których tak bardzo brakuje na polskim rynku.

Przeczytaj także: Jest praca, nie ma specjalistów. Fachowcy od ESG i OZE poszukiwani



Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakich specjalistów poszukuje obecnie energetyka?

Na jakie wynagrodzenia mogą liczyć eksperci OZE i offshore>

Dlaczego rynek pracownika dotyczy głównie wąskiej grupy specjalistów

Jakie wyzwania kompetencyjne stoją przed branżą energetyczną?



Stabilizacja płac, ale wyjątkowi specjaliści nadal dyktują warunki

Jeszcze kilka lat temu rynek przeżywał gwałtowne wzrosty płac i każdy specjalista mógł liczyć na znaczące podwyżki. Teraz stawki się wyrównują, a firmy coraz częściej stawiają na doświadczenie i konkretne kompetencje techniczne, nie na sam potencjał – podkreśla Antoni Komsta, principal consultant w Michael Page.

Firmy, które rozwijają projekty offshore, często nie mają czasu na długotrwałe szkolenia i potrzebują kandydatów gotowych do sprawnego wejścia w projekt. To powoduje, że są skłonne wręcz przepłacić za doświadczonych ekspertów. Ten sam mechanizm obserwowaliśmy wcześniej w fotowoltaice, gdzie na początku również brakowało specjalistów, a rynek wynagradzał ich wyjątkowo hojnie – dodaje Antoni Komsta.

Kompetencje miękkie i benefity zamiast kolejnych podwyżek

Edukacja nie nadąża za transformacją energetyczną

Polska edukacja i rynek pracy nie nadążają za tempem rozwoju odnawialnych źródeł energii, szczególnie w obszarze offshore. Poza Trójmiastem i Szczecinem trudno znaleźć uczelnie, które realnie przygotowują do pracy w tym sektorze. Uczelnie techniczne dopiero zaczynają dostosowywać ofertę edukacyjną do transformacji energetycznej, a wiele programów nauczania nadal opiera się na przestarzałych technologiach – mówi Antoni Komsta.

Transformacja energetyczna może być więc zarówno szansą, jak i ryzykiem. Zyskają ci, którzy są otwarci na rozwój i zdobywanie nowych kompetencji. Z kolei dla kandydatów, którzy „utknęli” w starych schematach i nie chcą się uczyć, transformacja może być ryzykiem utraty pozycji na rynku pracy – podkreśla ekspert Michael Page.

Rynek pracownika – ale nie dla wszystkich