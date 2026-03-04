W Polsce brakuje pracowników. 57% firm ma problemy z rekrutacją, jakich kompetencji poszukują?

Rynek pracy w Polsce wyhamował, ale wyzwania rekrutacyjne nie zniknęły. Jak pokazuje raport ManpowerGroup Polska, 57% pracodawców wciąż nie może znaleźć odpowiednich kandydatów. Dziś nie chodzi już o liczbę rąk do pracy, lecz o konkretne, wyspecjalizowane kompetencje - zwłaszcza inżynieryjne, sprzedażowe i związane z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

Przeczytaj także: Niedobór talentów problemem 6 na 10 polskich firm

Z tego tekstu dowiesz się m.in.: Dlaczego 57% firm w Polsce ma trudności z rekrutacją pracowników?

W których branżach niedobór talentów jest dziś największy?

Jakie kompetencje są najtrudniejsze do znalezienia?

Jak firmy chcą radzić sobie z brakiem kadr?

Charakteryzowały się bardzo silnym odbiciem gospodarczym, ogromnym popytem na pracowników i rekordową liczbą wakatów. W 2024–2025 te czynniki ustąpiły miejsca normalizacji i spowolnieniu. Rynek pracy nie jest już tak napięty, a popyt na pracowników słabszy. Wręcz niektóre branże dokonywały korekty po popandemicznych wzrostach, decydując się na redukcje etatów.



Dane z ostatnich dwóch lat pokazują, że firmy ograniczyły liczbę publikowanych ofert pracy, zwłaszcza w sektorze prywatnym. Ich mniejsza liczba zwiększyła konkurencję między kandydatami.



Zmieniło się też podejście firm do rekrutacji, rezygnują z masowych zatrudnień na rzecz pozyskiwania wysoko specjalistycznych umiejętności i to zjawisko będziemy obserwować w najbliższych latach. Rynek pracy przesuwa się z niedoboru ilościowego w stronę niedoboru jakościowego – dodaje Tomasz Walenczak.

TOP 5 umiejętności twardych najtrudniejszych do znalezienia

Kompetencje związane z AI stanowią dwie z pięciu najtrudniejszych do pozyskania. W Polsce niemal wyparły tradycyjne umiejętności IT i analizy danych, które spadły na siódme miejsce w zestawieniu dla naszego kraju. Co ciekawe, globalne wyniki naszego raportu pokazują jeszcze silniejszy trend. Na świecie to właśnie umiejętności AI wyprzedziły wszystkie inne, w tym tradycyjne inżynieryjne i informatyczne – mówi Tomasz Walenczak.



Patrząc na wyniki badania zaskakujący może być tak mocny awans dla kompetencji sprzedażowych i marketingowych. Pokazuje to, że firmy coraz bardziej doceniają ich znaczenie, nie tylko w kontekście generowania przychodów, ale także w adaptacji do zmieniającego się rynku i nowych technologii. W obliczu rosnącej konkurencji i digitalizacji kanałów sprzedaży coraz ważniejsza jest umiejętność skutecznego pozyskiwania klientów i wykorzystywania narzędzi marketingowych – uzupełnia.

Jak organizacje zamierzają radzić sobie z niedoborem talentów?



Polska należy dziś do najszybciej starzejących się społeczeństw w Europie, co oznacza systematyczne zmniejszanie się liczby osób w wieku produkcyjnym. Z tego powodu równolegle będzie rosnąć znaczenie kompetencji przekrojowych, które pozwolą pracowników zmieniać role w trakcie kariery.



W odpowiedziach firm widzimy też, że tylko co czwarta decyduje się na większą elastyczność czasu pracy, niepełny etat. Organizacje, które rezygnują z takich rozwiązań, tracą dostęp do ogromnych, niewykorzystanych zasobów rynku pracy, w tym osób z niepełnosprawnością, rodziców małych dzieci, opiekunów osób zależnych, pracowników powracających po przerwie zawodowej oraz seniorów – podsumowuje szef ManpowerGroup Polska.

Największe wyzwania rekrutacyjne wskazują firmy z sektora informacji i komunikacji (67%), hotelarstwa, gastronomii i turystyki (63%) oraz produkcji przemysłowej (61%). To zmiana w porównaniu z 2025 rokiem, kiedy niedobory talentów były najczęściej odczuwane w branżach transportu, logistyki i motoryzacji (71%), nauk przyrodniczych i opieki zdrowotnej (67%), a także przemysłu i surowców (61%).Jak mówi Tomasz Walenczak, dyrektor generalny ManpowerGroup Polska, od pięciu lat obserwujemy, że skala wyzwań w pozyskiwaniu nowych pracowników jest z roku na rok mniejsza, ale punktem wyjścia są rekordowe lata 2021–2022.Jednocześnie rosnące koszty utrzymania sprawiają, że więcej osób jest skłonnych podjąć pracę lub dodatkowe zajęcie. Pracodawcy podchodzą dziś do kwestii podwyżek z większą rezerwą, natomiast kandydaci wykazują większą otwartość na warunki finansowe i są bardziej skłonni do negocjacji.Tak samo jak w roku ubiegłym, najtrudniej znaleźć kandydatów z umiejętnościami inżynieryjnymi. Aktualnie mówi o tym 21% firm. Na drugim miejscu jest obszar sprzedaży i marketingu (19%), który awansował z 7. pozycji w 2025 roku. Na trzecim miejscu znalazła się praktyczna znajomość narzędzi AI (18%), która pojawia się w rankingu po raz pierwszy.Kolejne 17% narzeka na brak umiejętności tworzenia modeli i aplikacji opartych na AI, co również stanowi nowość w tegorocznym badaniu. Tyle samo firm wskazuje na niedobory w obszarze produkcji i wytwarzania (spadek z 4. miejsca w 2025 roku).Już ponad ¼ badanych firm (27%) komunikuje, że chce pozyskać potrzebne kompetencje poprzez rozwój obecnie zatrudnionych pracowników. Wysoko w zestawieniu znalazły się również deklaracje dotyczące podwyżek wynagrodzeń (22%) oraz większej elastyczności miejsca pracy (21%). Co ciekawe, rok temu to wzrost wynagrodzeń królował wśród rozwiązań stosowanych przez firmy, wiele decydowało się na reskilling i upskilling, a także sięganie do nowych źródeł talentów.W kolejnych latach budowanie kompetencji w organizacjach nie będzie polegać jedynie na zatrudnianiu nowych osób, lecz w coraz większym stopniu na rozwijaniu i przekwalifikowywaniu obecnych pracowników. Istotnym wyzwaniem stanie się kurcząca się pula kandydatów, będąca efektem niekorzystnych trendów demograficznych i spadku liczby osób w wieku produkcyjnym.