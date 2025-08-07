1,5 miliarda euro strat rocznie. Oto prawda o przestępczości na placach budowy w Europie

Rosnące zagrożenia przestępcze na europejskich i polskich placach budowy sięgają niespotykanej dotąd skali - raport BauWatch Crime Report 2025 ujawnia, że roczne straty branży przekraczają 1,5 mld euro. Aż 23% polskich firm budowlanych zmuszanych jest do płacenia haraczy, a przestępcy coraz częściej korzystają z nowoczesnych technologii, takich jak drony, sztuczna inteligencja czy cyberataki na systemy zabezpieczeń. Skutki są poważne: 40% projektów budowlanych odnotowuje opóźnienia związane z incydentami przestępczymi, a 66% sprawców to dobrze zorganizowani profesjonaliści działający na szeroką skalę.

Z tego artykułu dowiesz się:

Jakie są najnowsze zagrożenia przestępcze na placach budowy w Europie i Polsce, w tym wtargnięcia, cyberataki i wykorzystanie dronów przez przestępców;

Jak przestępczość wpływa na polskie firmy budowlane – aż 23% z nich jest zmuszanych do płacenia haraczy;

Ile wynoszą straty branży budowlanej w Europie – ponad 1,5 miliarda euro rocznie oraz jakie konsekwencje pociągają za sobą incydenty przestępcze (opóźnienia w 40% projektów);

Kim są sprawcy – nawet 66% to zorganizowane, profesjonalne grupy przestępcze atakujące systemy zabezpieczeń przy użyciu nowoczesnych technologii;

Kluczowe wnioski z raportu:

1,5 mld euro rocznie znika z europejskich placów budowy

66% przestępców to profesjonaliści – to nie przypadkowe kradzieże

23% polskich firm budowlanych płaci haracze

Przestępcy używają dronów, AI i hakują systemy bezpieczeństwa

40% projektów notuje opóźnienia z powodu incydentów przestępczych

Skala i charakter zagrożeń w branży budowlanej

Przestępczość na budowach Zuchwałe kradzieże sprzętu na placach budowy, zwłaszcza po zmroku, prowadzą do strat materialnych, opóźnień inwestycji i negatywnego wpływu na morale pracowników. Z raportu wynika, że aż 74% polskich firm doświadczyło kradzieży, a głównymi celami złodziei są narzędzia, metale i paliwo.

Główne trendy i wyzwania w 2025 roku

Skupienie na infrastrukturze krytycznej – projekty OZE (elektrownie wiatrowe, farmy fotowoltaiczne), telekomunikacja, transport, opieka zdrowotna coraz częściej padają ofiarą przestępców, zwłaszcza w odosobnionych lokalizacjach.

– projekty OZE (elektrownie wiatrowe, farmy fotowoltaiczne), telekomunikacja, transport, opieka zdrowotna coraz częściej padają ofiarą przestępców, zwłaszcza w odosobnionych lokalizacjach. Zaawansowane technologie po stronie przestępców – wykorzystywanie dronów do obserwacji, cyberataków na systemy zabezpieczeń, oszustw z użyciem AI oraz zakłóceń sygnału GPS.

– wykorzystywanie dronów do obserwacji, cyberataków na systemy zabezpieczeń, oszustw z użyciem AI oraz zakłóceń sygnału GPS. Działalność zorganizowanych grup przestępczych – wzrost skoordynowanych i profesjonalnych działań na poziomie eksperckim.

– wzrost skoordynowanych i profesjonalnych działań na poziomie eksperckim. Sezonowe wzrosty przestępczości zimą – długie noce, złe warunki atmosferyczne i okresy świąteczne sprzyjają wzrostowi liczby incydentów, co wymaga sezonowego dostosowania strategii bezpieczeństwa.

– długie noce, złe warunki atmosferyczne i okresy świąteczne sprzyjają wzrostowi liczby incydentów, co wymaga sezonowego dostosowania strategii bezpieczeństwa. Ekonomiczne konsekwencje – 40% projektów doświadcza opóźnień średnio od 1 do 4 tygodni, a 16% przekracza budżet z powodu incydentów bezpieczeństwa. Koszty ochrony i ubezpieczeń rosną, co przekłada się na droższe mieszkania i wolniejszy rozwój infrastruktury.

– 40% projektów doświadcza opóźnień średnio od 1 do 4 tygodni, a 16% przekracza budżet z powodu incydentów bezpieczeństwa. Koszty ochrony i ubezpieczeń rosną, co przekłada się na droższe mieszkania i wolniejszy rozwój infrastruktury. Wyzwania na poziomie europejskim – różnice regionalne i konieczność współpracy transgranicznej między firmami i organami bezpieczeństwa, by skutecznie przeciwdziałać zagrożeniom.

Najczęstsze cele przestępców

Małe narzędzia (np. wiertarki, poziomice) – 58%

Miedź – 50%

Paliwo – 41%

Kable i bębny kablowe – 40%

Stal konstrukcyjna – 32%

Drewno konstrukcyjne, cegły, pustaki i inne materiały budowlane również padają ofiarą kradzieży, podobnie jak sprzęt ciężki i pojazdy, choć rzadziej (od 5 do 15%).

Najczęściej kradzione przedmioty i skutki przestępczości na budowie Małe narzędzia, miedź, paliwo i kable to najczęstsze łupy złodziei z placów budowy. Kradzieże częściej występują jesienią i zimą, gdy szybciej zapada zmrok, co zwiększa ryzyko incydentów.

Metody ochrony stosowane obecnie na placach budowy

Tymczasowe ogrodzenia – 58%

Ochrona fizyczna (strażnicy) – 38%

Alarmy – 39%

Reflektory i znaki ostrzegawcze – około 36%

Stałe systemy monitoringu CCTV – 21%

Mobilne wieże z kamerami CCTV – 13%

Kontrola dostępu elektronicznego – 16%

Przestępczość budowlana - trendy, wyrafinowanie metod i praktyki ochrony Branża doświadcza coraz bardziej zorganizowanych i dyskretnych działań przestępczych, z udziałem zarówno osób z zewnątrz, jak i pracowników. Najczęściej stosowane środki ochrony to ogrodzenia, alarmy, monitoring i kontrola dostępu, choć tradycyjne metody okazują się coraz mniej skuteczne wobec nowoczesnych zagrożeń.

Rekomendacje i najlepsze praktyki

Planowanie bezpieczeństwa od początku projektu – ocena ryzyka i określenie wymagań ochrony stają się integralną częścią budżetu i planu realizacji inwestycji.

– ocena ryzyka i określenie wymagań ochrony stają się integralną częścią budżetu i planu realizacji inwestycji. Modernizacja systemów zabezpieczeń – implementacja inteligentnych systemów monitoringu opartych na sztucznej inteligencji, czujnikach kontroli dostępu, zdalnym nadzorze oraz analityce wideo.

– implementacja inteligentnych systemów monitoringu opartych na sztucznej inteligencji, czujnikach kontroli dostępu, zdalnym nadzorze oraz analityce wideo. Szkolenia i budowanie świadomości zespołu – pracownicy muszą znać procedury bezpieczeństwa oraz rozpoznawać nietypowe zachowania i potencjalne zagrożenia.

– pracownicy muszą znać procedury bezpieczeństwa oraz rozpoznawać nietypowe zachowania i potencjalne zagrożenia. Elastyczne zarządzanie ryzykiem – dostosowanie poziomu zabezpieczeń do sezonowych zwiększeń ryzyka, faz projektu, a także lokalnych i czasowych okoliczności.

– dostosowanie poziomu zabezpieczeń do sezonowych zwiększeń ryzyka, faz projektu, a także lokalnych i czasowych okoliczności. Współpraca branżowa i wymiana informacji – koordynacja na poziomie krajowym i europejskim pomaga identyfikować nowe zagrożenia i wdrażać najlepsze praktyki.

– koordynacja na poziomie krajowym i europejskim pomaga identyfikować nowe zagrożenia i wdrażać najlepsze praktyki. Unikanie finansowania przestępców – świadome przeciwdziałanie płatnościom „za ochronę” do podejrzanych podmiotów, które jedynie wzmacniają działalność grup przestępczych.

Sześć prostych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa na placu budowy Widoczne środki odstraszające, wczesne planowanie zabezpieczeń, regularne szkolenia zespołu i elastyczność w reagowaniu na zmienne ryzyko sezonowe, a także jasna komunikacja i przemyślane inwestycje w ochronę - tak według raportu można skutecznie ograniczać straty i zagrożenia wynikające z kradzieży i wandalizmu na budowie.

Prognozy i przyszłość bezpieczeństwa w budownictwie

O badaniu

Branża budowlana jest jednym z kluczowych sektorów gospodarki, mającym fundamentalne znaczenie dla rozwoju infrastruktury, w tym transformacji energetycznej i cyfryzacji. Niestety, w ostatnich latach rośnie zagrożenie przestępczością na placach budowy w Polsce i całej Europie, co nie tylko powoduje bezpośrednie straty finansowe, ale również opóźnienia realizacji projektów oraz negatywne konsekwencje społeczne i operacyjne.Skalę zjawiska, jego charakter, metody działań przestępców, a także rekomendacje dotyczące skutecznych zabezpieczeń i przyszłych kierunków rozwoju bezpieczeństwa w sektorze przedstawia BauWatch Crime Report 2025.Według raportu, kradzieże i akty wandalizmu generują w Europie corocznie straty przekraczające 1,5 mld euro. W Polsce problem jest równie poważny – 74% firm budowlanych doświadczyło kradzieży, a 58% zgłasza akty wandalizmu. Co niepokojące, niemal 41% tych incydentów jest efektem działań osób zatrudnionych lub współpracujących z firmą, wskazując na rosnące zagrożenia wewnętrzne.Przestępcy działają coraz bardziej profesjonalnie, często organizują się w grupy o wysokiej koordynacji i korzystają z zaawansowanych technik utrudniających ich wykrycie. Zwiększa się także różnorodność typów przestępstw, w tym włamania do systemów zabezpieczeń oraz oszustwa z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.Raport identyfikuje sześć kluczowych trendów kształtujących obecną sytuację w bezpieczeństwie placów budowy:Najczęściej kradzionymi zasobami są:W Polsce oraz innych krajach europejskich najczęściej wykorzystywane środki zabezpieczeń to:Niemniej jednak, tradycyjne metody tracą skuteczność wobec nowoczesnych, zaawansowanych działań przestępców. Wzrasta potrzeba modernizacji i wprowadzania inteligentnych, elastycznych systemów ochrony.Raport wskazuje, że skuteczna ochrona to nie tylko zastosowanie najlepszych technologii, ale przede wszystkim holistyczne podejście do bezpieczeństwa:Przestępczość w sektorze budowlanym będzie prawdopodobnie nadal rosnąć i ewoluować wraz z postępem technologicznym i zmianami społecznymi. Polskie przedsiębiorstwa budowlane mają realną szansę stać się liderami w Europie pod względem wdrażania nowoczesnych i inteligentnych rozwiązań bezpieczeństwa.Kluczowe pozostaje ciągłe monitorowanie trendów, inwestycje w innowacje oraz ścisła współpraca na poziomie całej branży i z organami państwowymi. Technologie oparte na sztucznej inteligencji i systemy zdalnego nadzoru staną się standardem, a edukacja pracowników niezbędnym elementem codziennych działań.Badanie BauWatch Crime Report 2025 zostało przeprowadzone w marcu i kwietniu 2025 r. przez instytut badań rynkowych OnePoll. Przebadanych zostało 3 900 specjalistów z branży budowlanej. Respondenci pochodzili z Niemiec, Austrii, Włoch, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Francji, Belgii, Polski, Holandii i Irlandii. Branże objęte badaniem to budownictwo komercyjne (42%), zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi (6%), energetyka (12%), budownictwo mieszkaniowe i renowacje (34%), infrastruktura (5%).