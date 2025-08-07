eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy1,5 miliarda euro strat rocznie. Oto prawda o przestępczości na placach budowy w Europie

1,5 miliarda euro strat rocznie. Oto prawda o przestępczości na placach budowy w Europie

2025-08-07 09:51

1,5 miliarda euro strat rocznie. Oto prawda o przestępczości na placach budowy w Europie

1,5 miliarda euro strat rocznie. Oto prawda o przestępczości na placach budowy w Europie © wygenerowane przez AI

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (5)

Rosnące zagrożenia przestępcze na europejskich i polskich placach budowy sięgają niespotykanej dotąd skali - raport BauWatch Crime Report 2025 ujawnia, że roczne straty branży przekraczają 1,5 mld euro. Aż 23% polskich firm budowlanych zmuszanych jest do płacenia haraczy, a przestępcy coraz częściej korzystają z nowoczesnych technologii, takich jak drony, sztuczna inteligencja czy cyberataki na systemy zabezpieczeń. Skutki są poważne: 40% projektów budowlanych odnotowuje opóźnienia związane z incydentami przestępczymi, a 66% sprawców to dobrze zorganizowani profesjonaliści działający na szeroką skalę.

Przeczytaj także: Wojna w Ukrainie zagrożeniem dla rentowności firm budowlanych

Z tego artykułu dowiesz się:


  • Jakie są najnowsze zagrożenia przestępcze na placach budowy w Europie i Polsce, w tym wtargnięcia, cyberataki i wykorzystanie dronów przez przestępców;
  • Jak przestępczość wpływa na polskie firmy budowlane – aż 23% z nich jest zmuszanych do płacenia haraczy;
  • Ile wynoszą straty branży budowlanej w Europie – ponad 1,5 miliarda euro rocznie oraz jakie konsekwencje pociągają za sobą incydenty przestępcze (opóźnienia w 40% projektów);
  • Kim są sprawcy – nawet 66% to zorganizowane, profesjonalne grupy przestępcze atakujące systemy zabezpieczeń przy użyciu nowoczesnych technologii;

Branża budowlana jest jednym z kluczowych sektorów gospodarki, mającym fundamentalne znaczenie dla rozwoju infrastruktury, w tym transformacji energetycznej i cyfryzacji. Niestety, w ostatnich latach rośnie zagrożenie przestępczością na placach budowy w Polsce i całej Europie, co nie tylko powoduje bezpośrednie straty finansowe, ale również opóźnienia realizacji projektów oraz negatywne konsekwencje społeczne i operacyjne.

Skalę zjawiska, jego charakter, metody działań przestępców, a także rekomendacje dotyczące skutecznych zabezpieczeń i przyszłych kierunków rozwoju bezpieczeństwa w sektorze przedstawia BauWatch Crime Report 2025.

Kluczowe wnioski z raportu:


  • 1,5 mld euro rocznie znika z europejskich placów budowy
  • 66% przestępców to profesjonaliści – to nie przypadkowe kradzieże
  • 23% polskich firm budowlanych płaci haracze
  • Przestępcy używają dronów, AI i hakują systemy bezpieczeństwa
  • 40% projektów notuje opóźnienia z powodu incydentów przestępczych

Skala i charakter zagrożeń w branży budowlanej


Według raportu, kradzieże i akty wandalizmu generują w Europie corocznie straty przekraczające 1,5 mld euro. W Polsce problem jest równie poważny – 74% firm budowlanych doświadczyło kradzieży, a 58% zgłasza akty wandalizmu. Co niepokojące, niemal 41% tych incydentów jest efektem działań osób zatrudnionych lub współpracujących z firmą, wskazując na rosnące zagrożenia wewnętrzne.

Przestępcy działają coraz bardziej profesjonalnie, często organizują się w grupy o wysokiej koordynacji i korzystają z zaawansowanych technik utrudniających ich wykrycie. Zwiększa się także różnorodność typów przestępstw, w tym włamania do systemów zabezpieczeń oraz oszustwa z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.
Przestępczość na budowach
Kliknij, aby powiekszyć

fot. BauWatch Crime Report 2025

Przestępczość na budowach

Zuchwałe kradzieże sprzętu na placach budowy, zwłaszcza po zmroku, prowadzą do strat materialnych, opóźnień inwestycji i negatywnego wpływu na morale pracowników. Z raportu wynika, że aż 74% polskich firm doświadczyło kradzieży, a głównymi celami złodziei są narzędzia, metale i paliwo.

Kliknij, aby przejść do galerii (5)


Główne trendy i wyzwania w 2025 roku


Raport identyfikuje sześć kluczowych trendów kształtujących obecną sytuację w bezpieczeństwie placów budowy:
  • Skupienie na infrastrukturze krytycznej – projekty OZE (elektrownie wiatrowe, farmy fotowoltaiczne), telekomunikacja, transport, opieka zdrowotna coraz częściej padają ofiarą przestępców, zwłaszcza w odosobnionych lokalizacjach.
  • Zaawansowane technologie po stronie przestępców – wykorzystywanie dronów do obserwacji, cyberataków na systemy zabezpieczeń, oszustw z użyciem AI oraz zakłóceń sygnału GPS.
  • Działalność zorganizowanych grup przestępczych – wzrost skoordynowanych i profesjonalnych działań na poziomie eksperckim.
  • Sezonowe wzrosty przestępczości zimą – długie noce, złe warunki atmosferyczne i okresy świąteczne sprzyjają wzrostowi liczby incydentów, co wymaga sezonowego dostosowania strategii bezpieczeństwa.
  • Ekonomiczne konsekwencje – 40% projektów doświadcza opóźnień średnio od 1 do 4 tygodni, a 16% przekracza budżet z powodu incydentów bezpieczeństwa. Koszty ochrony i ubezpieczeń rosną, co przekłada się na droższe mieszkania i wolniejszy rozwój infrastruktury.
  • Wyzwania na poziomie europejskim – różnice regionalne i konieczność współpracy transgranicznej między firmami i organami bezpieczeństwa, by skutecznie przeciwdziałać zagrożeniom.

Najczęstsze cele przestępców


Najczęściej kradzionymi zasobami są:
  • Małe narzędzia (np. wiertarki, poziomice) – 58%
  • Miedź – 50%
  • Paliwo – 41%
  • Kable i bębny kablowe – 40%
  • Stal konstrukcyjna – 32%
  • Drewno konstrukcyjne, cegły, pustaki i inne materiały budowlane również padają ofiarą kradzieży, podobnie jak sprzęt ciężki i pojazdy, choć rzadziej (od 5 do 15%).

Najczęściej kradzione przedmioty i skutki przestępczości na budowie
Kliknij, aby powiekszyć

fot. BauWatch Crime Report 2025

Najczęściej kradzione przedmioty i skutki przestępczości na budowie

Małe narzędzia, miedź, paliwo i kable to najczęstsze łupy złodziei z placów budowy. Kradzieże częściej występują jesienią i zimą, gdy szybciej zapada zmrok, co zwiększa ryzyko incydentów.

Kliknij, aby przejść do galerii (5)


Metody ochrony stosowane obecnie na placach budowy


W Polsce oraz innych krajach europejskich najczęściej wykorzystywane środki zabezpieczeń to:
  • Tymczasowe ogrodzenia – 58%
  • Ochrona fizyczna (strażnicy) – 38%
  • Alarmy – 39%
  • Reflektory i znaki ostrzegawcze – około 36%
  • Stałe systemy monitoringu CCTV – 21%
  • Mobilne wieże z kamerami CCTV – 13%
  • Kontrola dostępu elektronicznego – 16%

Niemniej jednak, tradycyjne metody tracą skuteczność wobec nowoczesnych, zaawansowanych działań przestępców. Wzrasta potrzeba modernizacji i wprowadzania inteligentnych, elastycznych systemów ochrony.
Przestępczość budowlana - trendy, wyrafinowanie metod i praktyki ochrony
Kliknij, aby powiekszyć

fot. BauWatch Crime Report 2025

Przestępczość budowlana - trendy, wyrafinowanie metod i praktyki ochrony

Branża doświadcza coraz bardziej zorganizowanych i dyskretnych działań przestępczych, z udziałem zarówno osób z zewnątrz, jak i pracowników. Najczęściej stosowane środki ochrony to ogrodzenia, alarmy, monitoring i kontrola dostępu, choć tradycyjne metody okazują się coraz mniej skuteczne wobec nowoczesnych zagrożeń.

Kliknij, aby przejść do galerii (5)


Rekomendacje i najlepsze praktyki


Raport wskazuje, że skuteczna ochrona to nie tylko zastosowanie najlepszych technologii, ale przede wszystkim holistyczne podejście do bezpieczeństwa:
  • Planowanie bezpieczeństwa od początku projektu – ocena ryzyka i określenie wymagań ochrony stają się integralną częścią budżetu i planu realizacji inwestycji.
  • Modernizacja systemów zabezpieczeń – implementacja inteligentnych systemów monitoringu opartych na sztucznej inteligencji, czujnikach kontroli dostępu, zdalnym nadzorze oraz analityce wideo.
  • Szkolenia i budowanie świadomości zespołu – pracownicy muszą znać procedury bezpieczeństwa oraz rozpoznawać nietypowe zachowania i potencjalne zagrożenia.
  • Elastyczne zarządzanie ryzykiem – dostosowanie poziomu zabezpieczeń do sezonowych zwiększeń ryzyka, faz projektu, a także lokalnych i czasowych okoliczności.
  • Współpraca branżowa i wymiana informacji – koordynacja na poziomie krajowym i europejskim pomaga identyfikować nowe zagrożenia i wdrażać najlepsze praktyki.
  • Unikanie finansowania przestępców – świadome przeciwdziałanie płatnościom „za ochronę” do podejrzanych podmiotów, które jedynie wzmacniają działalność grup przestępczych.

Sześć prostych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa na placu budowy
Kliknij, aby powiekszyć

fot. BauWatch Crime Report 2025

Sześć prostych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa na placu budowy

Widoczne środki odstraszające, wczesne planowanie zabezpieczeń, regularne szkolenia zespołu i elastyczność w reagowaniu na zmienne ryzyko sezonowe, a także jasna komunikacja i przemyślane inwestycje w ochronę - tak według raportu można skutecznie ograniczać straty i zagrożenia wynikające z kradzieży i wandalizmu na budowie.

Kliknij, aby przejść do galerii (5)


Prognozy i przyszłość bezpieczeństwa w budownictwie


Przestępczość w sektorze budowlanym będzie prawdopodobnie nadal rosnąć i ewoluować wraz z postępem technologicznym i zmianami społecznymi. Polskie przedsiębiorstwa budowlane mają realną szansę stać się liderami w Europie pod względem wdrażania nowoczesnych i inteligentnych rozwiązań bezpieczeństwa.

Kluczowe pozostaje ciągłe monitorowanie trendów, inwestycje w innowacje oraz ścisła współpraca na poziomie całej branży i z organami państwowymi. Technologie oparte na sztucznej inteligencji i systemy zdalnego nadzoru staną się standardem, a edukacja pracowników niezbędnym elementem codziennych działań.

O badaniu


Badanie BauWatch Crime Report 2025 zostało przeprowadzone w marcu i kwietniu 2025 r. przez instytut badań rynkowych OnePoll. Przebadanych zostało 3 900 specjalistów z branży budowlanej. Respondenci pochodzili z Niemiec, Austrii, Włoch, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Francji, Belgii, Polski, Holandii i Irlandii. Branże objęte badaniem to budownictwo komercyjne (42%), zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi (6%), energetyka (12%), budownictwo mieszkaniowe i renowacje (34%), infrastruktura (5%).
Przeczytaj także: Polska: wydarzenia tygodnia 52/2014 Polska: wydarzenia tygodnia 52/2014

oprac. : Beata Szkodzin / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: budownictwo, branża budowlana, inwestycje budowlane, sektor budowlany, firmy budowlane, przestępczość, przestępstwa, kradzieże

Przeczytaj także

300 największych firm budowlanych w Polsce osiągnęło 150 mld zł przychodów w 2024 r.

300 największych firm budowlanych w Polsce osiągnęło 150 mld zł przychodów w 2024 r.

Branża budowlana: dobrze już było?

Branża budowlana: dobrze już było?

40 największych firm budowlanych w Polsce - 77 mld zł przychodów w 2023 roku

40 największych firm budowlanych w Polsce - 77 mld zł przychodów w 2023 roku

Branża budowlana w 2022 roku: jakie wyzwania?

Branża budowlana w 2022 roku: jakie wyzwania?

Przychody 40 największych firm budowlanych w Polsce w 2022 roku to prawie 70 mld zł

Przychody 40 największych firm budowlanych w Polsce w 2022 roku to prawie 70 mld zł

Rynek budowlany w Polsce w 2022 r. wzrośnie o 2%

Rynek budowlany w Polsce w 2022 r. wzrośnie o 2%

Największe firmy budowlane na świecie: dobry 2021 r. i co dalej?

Największe firmy budowlane na świecie: dobry 2021 r. i co dalej?

Branża budowlana z mniejszym zapotrzebowaniem na pracowników?

Branża budowlana z mniejszym zapotrzebowaniem na pracowników?

Branża budowlana musi walczyć ze zmianami klimatu

Branża budowlana musi walczyć ze zmianami klimatu

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Wiadomości

Polecamy

Ranking kont osobistych z najlepszymi korzyściami dla klientów

Ranking kont osobistych z najlepszymi korzyściami dla klientów

Jak reklamować ośrodek wypoczynkowy lub hotel?

Jak reklamować ośrodek wypoczynkowy lub hotel?

Skuteczny artykuł sponsorowany - jak napisać i gdzie publikować?

Skuteczny artykuł sponsorowany - jak napisać i gdzie publikować?

Artykuły promowane

Koniec rękojmi w sprzedaży konsumenckiej

Koniec rękojmi w sprzedaży konsumenckiej

Ważne limity dla prowadzących działalność gospodarczą w 2024 roku

Składka zdrowotna - co się zmieni po 1 stycznia 2025 roku?

newsletter rss

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

TSUE: nie można automatycznie wykreślać firm z VAT bez dokładnego zbadania nieprawidłowości

TSUE: nie można automatycznie wykreślać firm z VAT bez dokładnego zbadania nieprawidłowości

Reforma zwolnień lekarskich: szansa dla firm czy ryzyko dla systemu?

Reforma zwolnień lekarskich: szansa dla firm czy ryzyko dla systemu?

Wynajem mieszkań: czy ceny szykują się już na studentów?

Wynajem mieszkań: czy ceny szykują się już na studentów?

Opóźniony lub odwołany lot czarterowy. Jakie prawa pasażera i kto ponosi odpowiedzialność - linia lotnicza czy biuro podróży

Opóźniony lub odwołany lot czarterowy. Jakie prawa pasażera i kto ponosi odpowiedzialność - linia lotnicza czy biuro podróży

Zastrzeżenie dokumentów po kradzieży lub zgubieniu - jak zrobić to szybko? Poradnik krok po kroku

Zastrzeżenie dokumentów po kradzieży lub zgubieniu - jak zrobić to szybko? Poradnik krok po kroku

Zasiłek macierzyński i pogrzebowy po urodzeniu martwego dziecka

Zasiłek macierzyński i pogrzebowy po urodzeniu martwego dziecka

Indie i leki na celowniku Trumpa

Indie i leki na celowniku Trumpa

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: