WIŚNIOWSKI zainwestuje w Małopolsce blisko 160 mln zł na rozbudowę zakładu
2025-09-03 00:02
© fot. mat. prasowe
Z tego artykułu dowiesz się:
- Firma WIŚNIOWSKI realizuje rozbudowę zakładu za 160 mln zł w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.
- Projekt obejmuje modernizację parku maszynowego i zakup nowoczesnych linii produkcyjnych.
- Inwestycja zwiększy efektywność produkcji we wszystkich grupach produktowych firmy.
- Wsparcie z Polskiej Strefy Inwestycji zapewnia zwolnienie podatkowe na 14-15 lat.
- Rozbudowa stworzy nowe miejsca pracy w regionie Małopolski.
W ramach projektu firma przeprowadzi rozbudowę i modernizację istniejącej infrastruktury produkcyjnej oraz parku maszynowego. Do inwestycji planowany jest także zakup nowoczesnych linii produkcyjnych. Celem działań jest optymalizacja procesów technologicznych oraz zwiększenie efektywności operacyjnej przedsiębiorstwa.
Inwestycja obejmuje wszystkie grupy produktowe firmy WIŚNIOWSKI, w tym produkcję bram, stolarki oraz systemów ogrodzeniowych. Realizacja przedsięwzięcia stworzy dodatkowe miejsca pracy, w szczególności związane z obsługą nowoczesnych urządzeń oraz rozwojem obszarów wspierających produkcję.
Całkowity koszt inwestycji wynosi blisko 160 milionów złotych. Prace budowlane i modernizacyjne mają pozwolić na zwiększenie potencjału produkcyjnego firmy oraz wzmocnienie jej pozycji na rynku.
fot. mat. prasowe
Wsparcie w ramach Polskiej Strefy Inwestycji polega na zwolnieniu z podatku dochodowego (CIT lub PIT) na okres 14 lub 15 lat. Projekt może być realizowany zarówno na terenach nabywanych od podmiotów prywatnych, jak i publicznych. Z pomocy mogą korzystać przedsiębiorstwa różnych rozmiarów, od małych po duże.
Krakowski Park Technologiczny podkreśla, że bez zaangażowania i konsekwentnych inwestycji ze strony firmy WIŚNIOWSKI realizacja projektu nie byłaby możliwa. PSI stanowi wsparcie dla firm, które planują nowe inwestycje i działa jako operator wsparcia dla firm w wskazanym regionie.
oprac. : Beata Szkodzin / eGospodarka.pl
