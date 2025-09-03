eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaInwestycjeWIŚNIOWSKI zainwestuje w Małopolsce blisko 160 mln zł na rozbudowę zakładu

WIŚNIOWSKI zainwestuje w Małopolsce blisko 160 mln zł na rozbudowę zakładu

2025-09-03 00:02

WIŚNIOWSKI zainwestuje w Małopolsce blisko 160 mln zł na rozbudowę zakładu

WIŚNIOWSKI zainwestuje w Małopolsce blisko 160 mln zł na rozbudowę zakładu © fot. mat. prasowe

Firma WIŚNIOWSKI otrzymała wsparcie od Krakowskiego Parku Technologicznego w ramach Polskiej Strefy Inwestycji, co pozwoli na rozbudowę zakładu i modernizację parku maszynowego za 160 mln zł. Inwestycja ma na celu zwiększenie efektywności produkcji oraz optymalizację procesów technologicznych, wpływając pozytywnie na wszystkie grupy produktowe firmy, a także stworzy nowe miejsca pracy.

Przeczytaj także: Alupol Films zainwestuje 300 mln zł w nowoczesną produkcję folii w Oświęcimiu

Z tego artykułu dowiesz się:


  • Firma WIŚNIOWSKI realizuje rozbudowę zakładu za 160 mln zł w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.
  • Projekt obejmuje modernizację parku maszynowego i zakup nowoczesnych linii produkcyjnych.
  • Inwestycja zwiększy efektywność produkcji we wszystkich grupach produktowych firmy.
  • Wsparcie z Polskiej Strefy Inwestycji zapewnia zwolnienie podatkowe na 14-15 lat.
  • Rozbudowa stworzy nowe miejsca pracy w regionie Małopolski.

W ramach projektu firma przeprowadzi rozbudowę i modernizację istniejącej infrastruktury produkcyjnej oraz parku maszynowego. Do inwestycji planowany jest także zakup nowoczesnych linii produkcyjnych. Celem działań jest optymalizacja procesów technologicznych oraz zwiększenie efektywności operacyjnej przedsiębiorstwa.

Inwestycja obejmuje wszystkie grupy produktowe firmy WIŚNIOWSKI, w tym produkcję bram, stolarki oraz systemów ogrodzeniowych. Realizacja przedsięwzięcia stworzy dodatkowe miejsca pracy, w szczególności związane z obsługą nowoczesnych urządzeń oraz rozwojem obszarów wspierających produkcję.

Całkowity koszt inwestycji wynosi blisko 160 milionów złotych. Prace budowlane i modernizacyjne mają pozwolić na zwiększenie potencjału produkcyjnego firmy oraz wzmocnienie jej pozycji na rynku.
WIŚNIOWSKI zainwestuje w Małopolsce blisko 160 mln zł na rozbudowę zakładu
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

WIŚNIOWSKI zainwestuje w Małopolsce blisko 160 mln zł na rozbudowę zakładu

WIŚNIOWSKI rozszerza swoje moce produkcyjne dzięki wsparciu finansowemu z Polskiej Strefy Inwestycji, realizując projekt o wartości blisko 160 mln zł. Dzięki rozbudowie zakładu i inwestycjom w nowoczesne linie produkcyjne, firma zwiększy swoją konkurencyjność na rynku, jednocześnie tworząc nowe miejsca pracy w Małopolsce. Wsparcie ze strony Krakowskiego Parku Technologicznego umożliwia korzystne warunki podatkowe na najbliższe lata.


Wsparcie w ramach Polskiej Strefy Inwestycji polega na zwolnieniu z podatku dochodowego (CIT lub PIT) na okres 14 lub 15 lat. Projekt może być realizowany zarówno na terenach nabywanych od podmiotów prywatnych, jak i publicznych. Z pomocy mogą korzystać przedsiębiorstwa różnych rozmiarów, od małych po duże.

Krakowski Park Technologiczny podkreśla, że bez zaangażowania i konsekwentnych inwestycji ze strony firmy WIŚNIOWSKI realizacja projektu nie byłaby możliwa. PSI stanowi wsparcie dla firm, które planują nowe inwestycje i działa jako operator wsparcia dla firm w wskazanym regionie.
Przeczytaj także: Dan Cake inwestuje 70 mln zł w rozbudowę zakładu w Chrzanowie Dan Cake inwestuje 70 mln zł w rozbudowę zakładu w Chrzanowie

oprac. : Beata Szkodzin / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: WIŚNIOWSKI, Krakowski Park Technologiczny, nowe inwestycje, zakłady produkcyjne, zakład produkcyjny, Polska Strefa Inwestycji, Małopolska, inwestycje przemysłowe

Przeczytaj także

Blisko 2 miliardy zainwestują małopolscy przedsiębiorcy

Blisko 2 miliardy zainwestują małopolscy przedsiębiorcy

Nowe inwestycje w Małopolsce

Nowe inwestycje w Małopolsce

W Krakowskim Parku Technologicznym powstaną nowe zakłady produkcyjne

W Krakowskim Parku Technologicznym powstaną nowe zakłady produkcyjne

Nowe inwestycje - Krakowski Park Technologiczny wydał 5 decyzji

Nowe inwestycje - Krakowski Park Technologiczny wydał 5 decyzji

WEPA Professional inwestuje w Piechowicach

WEPA Professional inwestuje w Piechowicach

Nowy zakład PCC P4 w Brzegu Dolnym

Nowy zakład PCC P4 w Brzegu Dolnym

Nowy zakład produkcyjny Chimirec w Rembertowie

Nowy zakład produkcyjny Chimirec w Rembertowie

Nowy zakład produkcyjny Bianor w Białymstoku

Nowy zakład produkcyjny Bianor w Białymstoku

Nowy zakład produkcyjny marki CREATON

Nowy zakład produkcyjny marki CREATON

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Wiadomości

Polecamy

Remarketing - jak skutecznie podążać za klientem

Remarketing - jak skutecznie podążać za klientem

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych jeszcze w maju

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych jeszcze w maju

Jak przygotować skuteczną kreację do mailingu. 7 praktycznych porad

Jak przygotować skuteczną kreację do mailingu. 7 praktycznych porad

Artykuły promowane

Podatek od nieruchomości 2025 - czy właściciele i najemcy centrów handlowych zapłacą więcej?

Podatek od nieruchomości 2025 - czy właściciele i najemcy centrów handlowych zapłacą więcej?

Dni wolne od pracy i kalendarz świąt 2025

Składka zdrowotna - co się zmieni po 1 stycznia 2025 roku?

newsletter rss

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Chińskie samochody elektryczne zdobywają Polskę, ale czy będą dostępne części zamienne?

Chińskie samochody elektryczne zdobywają Polskę, ale czy będą dostępne części zamienne?

Podwyżki czy cięcia budżetów: jak zmienia się rynek pracy specjalistów?

Podwyżki czy cięcia budżetów: jak zmienia się rynek pracy specjalistów?

RPP szykuje obniżki stóp procentowych: ile możesz zyskać na racie kredytu?

RPP szykuje obniżki stóp procentowych: ile możesz zyskać na racie kredytu?

Koniec niemieckiego Eldorado? Więcej Polaków wraca z Niemiec niż wyjeżdża tam do pracy

Koniec niemieckiego Eldorado? Więcej Polaków wraca z Niemiec niż wyjeżdża tam do pracy

Ubezpieczenie szkolne 2025: jak wybrać najlepszą polisę NNW dla dziecka?

Ubezpieczenie szkolne 2025: jak wybrać najlepszą polisę NNW dla dziecka?

Upadłość konsumencka w odwrocie. Co oznacza spadek liczby bankructw?

Upadłość konsumencka w odwrocie. Co oznacza spadek liczby bankructw?

Ceny mieszkań w Polsce rosną najszybciej w Europie

Ceny mieszkań w Polsce rosną najszybciej w Europie

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: