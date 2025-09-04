MAAG Polska zainwestuje 12 mln zł w nową halę produkcyjną w Zabrzu

We wrześniu 2025 roku MAAG Polska rozpocznie inwestycję wartą około 12 milionów złotych, polegającą na rozbudowie zakładu w Zabrzu i uruchomieniu dwóch zautomatyzowanych linii produkcyjnych do wytwarzania innowacyjnych listew transportowo-montażowych MAAGtherm Profil. Projekt realizowany w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej wpisuje się w strategiczne cele firmy związane z dywersyfikacją działalności, gospodarką 4.0 oraz ekologiczną produkcją z wykorzystaniem recyklatu PCW. Przewidywane jest również zwiększenie zatrudnienia i rozwój kompetencji lokalnych kadr.

Przeczytaj także: WIŚNIOWSKI zainwestuje w Małopolsce blisko 160 mln zł na rozbudowę zakładu

Z tego artykułu dowiesz się:

MAAG Polska przeznacza 12 mln zł na rozbudowę zakładu w Zabrzu i uruchomienie nowoczesnych linii produkcyjnych

Produkcja skupi się na innowacyjnych listwach transportowo-montażowych MAAGtherm® Profil odpowiadających standardom energooszczędnego budownictwa

Inwestycja zostanie zrealizowana w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej z wykorzystaniem rozwiązań gospodarki 4.0 i ekologicznych

Projekt zakłada zwiększenie zatrudnienia oraz wykorzystanie odpadów PCW w procesie produkcji

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Automatyzacja, digitalizacja i gospodarka 4.0 Koekstruzja umożliwia jednoczesne formowanie kilku warstw listwy transportowo-montażowej, a zaawansowane urządzenia technologiczne pozwalają na wykorzystanie recyklatu PCW z poprzednich procesów produkcyjnych. Dzięki zamkom oraz różnym rodzajom wypełnień profil MAAGtherm spełnia wymagania dotyczące elastyczności montażu i minimalizacji strat ciepła w budynkach. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Nowa hala i dwie linie technologiczne

MAAGtherm® Profil jest naszym najnowszym rozwiązaniem, które odpowiada na wymagania nowoczesnego, energooszczędnego budownictwa. Listwa zapewnia bardzo niski współczynnik przenikania ciepła, a tym samym poprawia izolacyjność całego montażu. Profil występować będzie w wariancie dwuelementowym, z zamkiem oraz różnymi rodzajami wypełnień –– co umożliwia elastyczne dopasowanie do wymogów inwestycji i preferencji wykonawców – mówi Michał Nowrotek, prezes zarządu MAAG Polska.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Nowa hala i dwie linie technologiczne Nowatorskie profile MAAGtherm oferują bardzo niski współczynnik przenikania ciepła oraz możliwość zastosowania różnych konfiguracji montażowych, co odpowiada oczekiwaniom branży stolarki otworowej. Firma rozwija rozwiązania bazujące na recyklacie oraz przemyślaną infrastrukturę, wpisując się w strategie gospodarki obiegu zamkniętego i transformacji ekologicznej regionu. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Automatyzacja, digitalizacja i gospodarka 4.0

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Automatyczna linia do produkcji listew Proces zaawansowanego wytwarzania listew transportowo-montażowych realizowany będzie na nowoczesnych, w pełni zautomatyzowanych liniach technologicznych, które pozwalają na seryjną produkcję profili MAAGtherm. Systemy koekstruzji, cyfrowej kontroli procesu i zintegrowanego sterowania zapewniają stały monitoring oraz archiwizację parametrów produkcyjnych, podnosząc powtarzalność i jakość wyrobów. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Ekologia i gospodarka obiegu zamkniętego

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe MAAG Polska zainwestuje 12 milionów zł w Zabrzu We wrześniu 2025 roku MAAG Polska rozpocznie jedną z kluczowych inwestycji w swojej historii, której wartość szacowana jest na około 12 milionów złotych. Jej strategicznym celem jest wejście na rynek stolarki otworowej poprzez uruchomienie seryjnej produkcji innowacyjnych listew transportowo-montażowych, opracowanych w ramach własnych działań badawczo-rozwojowych. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

W zakładzie wdrożone zostaną również rozwiązania energooszczędne: system free-coolingu, agregaty o wysokiej sprawności energetycznej, kompensacja mocy biernej oraz kolektory słoneczne wykorzystywane do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Nie tylko poprawi to efektywność energetyczną samego zakładu, lecz także wpisuje się w szerszą strategię transformacji ekologicznej regionu – tłumaczy prezes zarządu MAAG Polska.

Nowe miejsca pracy i impuls dla gospodarki

Przeczytaj także: Dan Cake inwestuje 70 mln zł w rozbudowę zakładu w Chrzanowie

Cały projekt będzie obejmował rozbudowę zakładu produkcyjnego oraz uruchomienie 2 nowych linii produkcyjnych. Inwestycja przeprowadzona będzie na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, jednej z najdynamiczniej rozwijających się stref przemysłowych w Europie.Zakończenie budowy hali planowane jest jeszcze w 2025 roku, natomiast uruchomienie linii produkcyjnych przewidywane jest na II kwartał 2026 roku. Jak wspomina Michał Nowrotek, Prezes Zarządu MAAG Polska, okres ten wynika miedzy innymi z konieczności oczekiwania na dostawy zaawansowanych technologicznie urządzeń, których czas produkcji sięga ośmiu miesięcy.Inwestycja obejmuje budowę hali produkcyjno-magazynowej o powierzchni 375 m² wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą – wiatą, rozbudowanym parkingiem i przyłączami, a także zakup dwóch kompletnych, w pełni zautomatyzowanych linii technologicznych przeznaczonych do wytwarzania innowacyjnej listwy transportowo-montażowej MAAGtherm® Profil.Wdrożenie nowego projektu jest odpowiedzią na rosnące potrzeby klientów i kolejnym krokiem w kierunku dywersyfikacji działalności spółki. Firma, znana dotąd głównie z produkcji obrzeży meblowych, poprzez nowe rozwiązania technologiczne i produktowe uniezależnia się od jednej branży, tworząc fundament dla dalszego, zrównoważonego rozwoju.MAAG Polska konsekwentnie rozwija się w kierunku gospodarki 4.0. Nowe linie wyposażone zostaną w systemy koekstruzji, cyfrowej kontroli procesu i zintegrowanego sterowania. Jak wyjaśnia prezes zarządu MAAG Polska, produkcja będzie monitorowana i archiwizowana w czasie rzeczywistym, a dodatkowe urządzenia – automatyczne drukarki, etykieciarki, systemy znakowania, wagi i terminale – pozwolą na pełne śledzenie przebiegu procesów wytwórczych.Inwestycja została zaprojektowana zgodnie z założeniami gospodarki obiegu zamkniętego. Nowa linia produkcyjna pozwoli na wykorzystanie odpadów PCW pochodzących z dotychczasowej produkcji obrzeży meblowych jako surowca wtórnego. Co więcej, również same listwy montażowe będą zawierać recyklat PCW, co istotnie zmniejszy ilość odpadów przemysłowych i obniży ślad węglowy.Realizacja inwestycji oznacza także powstanie nowych miejsc pracy i rozwój kompetencji lokalnych kadr. MAAG Polska zakłada wzrost zatrudnienia zarówno w obszarze produkcji, jak i w dziale badawczo-rozwojowym oraz obsługi technicznej.