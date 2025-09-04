eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaInwestycjeMAAG Polska zainwestuje 12 mln zł w nową halę produkcyjną w Zabrzu

MAAG Polska zainwestuje 12 mln zł w nową halę produkcyjną w Zabrzu

2025-09-04 00:02

MAAG Polska zainwestuje 12 mln zł w nową halę produkcyjną w Zabrzu

MAAG Polska zainwestuje 12 milionów zł w Zabrzu © fot. mat. prasowe

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (4)

We wrześniu 2025 roku MAAG Polska rozpocznie inwestycję wartą około 12 milionów złotych, polegającą na rozbudowie zakładu w Zabrzu i uruchomieniu dwóch zautomatyzowanych linii produkcyjnych do wytwarzania innowacyjnych listew transportowo-montażowych MAAGtherm Profil. Projekt realizowany w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej wpisuje się w strategiczne cele firmy związane z dywersyfikacją działalności, gospodarką 4.0 oraz ekologiczną produkcją z wykorzystaniem recyklatu PCW. Przewidywane jest również zwiększenie zatrudnienia i rozwój kompetencji lokalnych kadr.

Przeczytaj także: WIŚNIOWSKI zainwestuje w Małopolsce blisko 160 mln zł na rozbudowę zakładu

Z tego artykułu dowiesz się:


  • MAAG Polska przeznacza 12 mln zł na rozbudowę zakładu w Zabrzu i uruchomienie nowoczesnych linii produkcyjnych
  • Produkcja skupi się na innowacyjnych listwach transportowo-montażowych MAAGtherm® Profil odpowiadających standardom energooszczędnego budownictwa
  • Inwestycja zostanie zrealizowana w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej z wykorzystaniem rozwiązań gospodarki 4.0 i ekologicznych
  • Projekt zakłada zwiększenie zatrudnienia oraz wykorzystanie odpadów PCW w procesie produkcji

Cały projekt będzie obejmował rozbudowę zakładu produkcyjnego oraz uruchomienie 2 nowych linii produkcyjnych. Inwestycja przeprowadzona będzie na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, jednej z najdynamiczniej rozwijających się stref przemysłowych w Europie.

Zakończenie budowy hali planowane jest jeszcze w 2025 roku, natomiast uruchomienie linii produkcyjnych przewidywane jest na II kwartał 2026 roku. Jak wspomina Michał Nowrotek, Prezes Zarządu MAAG Polska, okres ten wynika miedzy innymi z konieczności oczekiwania na dostawy zaawansowanych technologicznie urządzeń, których czas produkcji sięga ośmiu miesięcy.
Automatyzacja, digitalizacja i gospodarka 4.0
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Automatyzacja, digitalizacja i gospodarka 4.0

Koekstruzja umożliwia jednoczesne formowanie kilku warstw listwy transportowo-montażowej, a zaawansowane urządzenia technologiczne pozwalają na wykorzystanie recyklatu PCW z poprzednich procesów produkcyjnych. Dzięki zamkom oraz różnym rodzajom wypełnień profil MAAGtherm spełnia wymagania dotyczące elastyczności montażu i minimalizacji strat ciepła w budynkach.

Kliknij, aby przejść do galerii (4)


Nowa hala i dwie linie technologiczne


Inwestycja obejmuje budowę hali produkcyjno-magazynowej o powierzchni 375 m² wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą – wiatą, rozbudowanym parkingiem i przyłączami, a także zakup dwóch kompletnych, w pełni zautomatyzowanych linii technologicznych przeznaczonych do wytwarzania innowacyjnej listwy transportowo-montażowej MAAGtherm® Profil.
MAAGtherm® Profil jest naszym najnowszym rozwiązaniem, które odpowiada na wymagania nowoczesnego, energooszczędnego budownictwa. Listwa zapewnia bardzo niski współczynnik przenikania ciepła, a tym samym poprawia izolacyjność całego montażu. Profil występować będzie w wariancie dwuelementowym, z zamkiem oraz różnymi rodzajami wypełnień –– co umożliwia elastyczne dopasowanie do wymogów inwestycji i preferencji wykonawców – mówi Michał Nowrotek, prezes zarządu MAAG Polska.

Wdrożenie nowego projektu jest odpowiedzią na rosnące potrzeby klientów i kolejnym krokiem w kierunku dywersyfikacji działalności spółki. Firma, znana dotąd głównie z produkcji obrzeży meblowych, poprzez nowe rozwiązania technologiczne i produktowe uniezależnia się od jednej branży, tworząc fundament dla dalszego, zrównoważonego rozwoju.
Nowa hala i dwie linie technologiczne
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Nowa hala i dwie linie technologiczne

Nowatorskie profile MAAGtherm oferują bardzo niski współczynnik przenikania ciepła oraz możliwość zastosowania różnych konfiguracji montażowych, co odpowiada oczekiwaniom branży stolarki otworowej. Firma rozwija rozwiązania bazujące na recyklacie oraz przemyślaną infrastrukturę, wpisując się w strategie gospodarki obiegu zamkniętego i transformacji ekologicznej regionu.

Kliknij, aby przejść do galerii (4)


Automatyzacja, digitalizacja i gospodarka 4.0


MAAG Polska konsekwentnie rozwija się w kierunku gospodarki 4.0. Nowe linie wyposażone zostaną w systemy koekstruzji, cyfrowej kontroli procesu i zintegrowanego sterowania. Jak wyjaśnia prezes zarządu MAAG Polska, produkcja będzie monitorowana i archiwizowana w czasie rzeczywistym, a dodatkowe urządzenia – automatyczne drukarki, etykieciarki, systemy znakowania, wagi i terminale – pozwolą na pełne śledzenie przebiegu procesów wytwórczych.
Automatyczna linia do produkcji listew
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Automatyczna linia do produkcji listew

Proces zaawansowanego wytwarzania listew transportowo-montażowych realizowany będzie na nowoczesnych, w pełni zautomatyzowanych liniach technologicznych, które pozwalają na seryjną produkcję profili MAAGtherm. Systemy koekstruzji, cyfrowej kontroli procesu i zintegrowanego sterowania zapewniają stały monitoring oraz archiwizację parametrów produkcyjnych, podnosząc powtarzalność i jakość wyrobów.

Kliknij, aby przejść do galerii (4)


Ekologia i gospodarka obiegu zamkniętego


Inwestycja została zaprojektowana zgodnie z założeniami gospodarki obiegu zamkniętego. Nowa linia produkcyjna pozwoli na wykorzystanie odpadów PCW pochodzących z dotychczasowej produkcji obrzeży meblowych jako surowca wtórnego. Co więcej, również same listwy montażowe będą zawierać recyklat PCW, co istotnie zmniejszy ilość odpadów przemysłowych i obniży ślad węglowy.
MAAG Polska zainwestuje 12 milionów zł w Zabrzu
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

MAAG Polska zainwestuje 12 milionów zł w Zabrzu

We wrześniu 2025 roku MAAG Polska rozpocznie jedną z kluczowych inwestycji w swojej historii, której wartość szacowana jest na około 12 milionów złotych. Jej strategicznym celem jest wejście na rynek stolarki otworowej poprzez uruchomienie seryjnej produkcji innowacyjnych listew transportowo-montażowych, opracowanych w ramach własnych działań badawczo-rozwojowych.

Kliknij, aby przejść do galerii (4)


W zakładzie wdrożone zostaną również rozwiązania energooszczędne: system free-coolingu, agregaty o wysokiej sprawności energetycznej, kompensacja mocy biernej oraz kolektory słoneczne wykorzystywane do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Nie tylko poprawi to efektywność energetyczną samego zakładu, lecz także wpisuje się w szerszą strategię transformacji ekologicznej regionu – tłumaczy prezes zarządu MAAG Polska.

Nowe miejsca pracy i impuls dla gospodarki


Realizacja inwestycji oznacza także powstanie nowych miejsc pracy i rozwój kompetencji lokalnych kadr. MAAG Polska zakłada wzrost zatrudnienia zarówno w obszarze produkcji, jak i w dziale badawczo-rozwojowym oraz obsługi technicznej.
Przeczytaj także: Dan Cake inwestuje 70 mln zł w rozbudowę zakładu w Chrzanowie Dan Cake inwestuje 70 mln zł w rozbudowę zakładu w Chrzanowie

oprac. : Beata Szkodzin / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: MAAG Polska, zakład produkcyjny, zakłady produkcyjne, nowe inwestycje, inwestycje przemysłowe, Zabrze, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Katowicka SSE

Przeczytaj także

Alupol Films zainwestuje 300 mln zł w nowoczesną produkcję folii w Oświęcimiu

Alupol Films zainwestuje 300 mln zł w nowoczesną produkcję folii w Oświęcimiu

W Krakowskim Parku Technologicznym powstaną nowe zakłady produkcyjne

W Krakowskim Parku Technologicznym powstaną nowe zakłady produkcyjne

KSSE już osiągnęła plan na 2017 rok

KSSE już osiągnęła plan na 2017 rok

5 nowych inwestycji - KSSE realizuje założenia

5 nowych inwestycji - KSSE realizuje założenia

Nowe inwestycje w KSSE. Przybędzie 300 miejsc pracy

Nowe inwestycje w KSSE. Przybędzie 300 miejsc pracy

235 nowych miejsc pracy w KSSE

235 nowych miejsc pracy w KSSE

KSSE: inwestycje za ponad ćwierć miliarda złotych

KSSE: inwestycje za ponad ćwierć miliarda złotych

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna bogatsza o trzy inwestycje

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna bogatsza o trzy inwestycje

Katowicka SSE ma ambitne plany na 2016 rok

Katowicka SSE ma ambitne plany na 2016 rok

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Wiadomości

Polecamy

Jak mierzyć i oceniać skuteczność mailingu. 5 najważniejszych wskaźników

Jak mierzyć i oceniać skuteczność mailingu. 5 najważniejszych wskaźników

Jak najkorzystniej wysyłać i odbierać przelewy walutowe w EURO

Jak najkorzystniej wysyłać i odbierać przelewy walutowe w EURO

Jak przygotować mailing, aby nie trafić do spamu

Jak przygotować mailing, aby nie trafić do spamu

Artykuły promowane

Jaki podatek od nieruchomości zapłacą w 2026 r. właściciele mieszkań i domów?

Jaki podatek od nieruchomości zapłacą w 2026 r. właściciele mieszkań i domów?

Składka zdrowotna - co się zmieni po 1 stycznia 2025 roku?

Ile można dorobić do emerytury i renty? Nowe limity od 1 września 2025

newsletter rss

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Powrót do pracy po urlopie: skąd ten stres i jak go zwalczyć?

Powrót do pracy po urlopie: skąd ten stres i jak go zwalczyć?

Jak bardzo doskwierają nam braki w edukacji finansowej?

Jak bardzo doskwierają nam braki w edukacji finansowej?

Budowa domu w 2026 roku - nowe zasady i ważne terminy, które musisz wziąć pod uwagę już teraz

Budowa domu w 2026 roku - nowe zasady i ważne terminy, które musisz wziąć pod uwagę już teraz

Kolejna obniżka stóp przez RPP - kto zyska, a kto straci?

Kolejna obniżka stóp przez RPP - kto zyska, a kto straci?

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2025 - wsparcie dla startupów i MŚP

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2025 - wsparcie dla startupów i MŚP

Chińskie samochody elektryczne zdobywają Polskę, ale czy będą dostępne części zamienne?

Chińskie samochody elektryczne zdobywają Polskę, ale czy będą dostępne części zamienne?

Podwyżki czy cięcia budżetów: jak zmienia się rynek pracy specjalistów?

Podwyżki czy cięcia budżetów: jak zmienia się rynek pracy specjalistów?

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: