MAAG Polska zainwestuje 12 mln zł w nową halę produkcyjną w Zabrzu
2025-09-04 00:02
MAAG Polska zainwestuje 12 milionów zł w Zabrzu © fot. mat. prasowe
Z tego artykułu dowiesz się:
- MAAG Polska przeznacza 12 mln zł na rozbudowę zakładu w Zabrzu i uruchomienie nowoczesnych linii produkcyjnych
- Produkcja skupi się na innowacyjnych listwach transportowo-montażowych MAAGtherm® Profil odpowiadających standardom energooszczędnego budownictwa
- Inwestycja zostanie zrealizowana w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej z wykorzystaniem rozwiązań gospodarki 4.0 i ekologicznych
- Projekt zakłada zwiększenie zatrudnienia oraz wykorzystanie odpadów PCW w procesie produkcji
Cały projekt będzie obejmował rozbudowę zakładu produkcyjnego oraz uruchomienie 2 nowych linii produkcyjnych. Inwestycja przeprowadzona będzie na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, jednej z najdynamiczniej rozwijających się stref przemysłowych w Europie.
Zakończenie budowy hali planowane jest jeszcze w 2025 roku, natomiast uruchomienie linii produkcyjnych przewidywane jest na II kwartał 2026 roku. Jak wspomina Michał Nowrotek, Prezes Zarządu MAAG Polska, okres ten wynika miedzy innymi z konieczności oczekiwania na dostawy zaawansowanych technologicznie urządzeń, których czas produkcji sięga ośmiu miesięcy.
Automatyzacja, digitalizacja i gospodarka 4.0
Nowa hala i dwie linie technologiczne
Inwestycja obejmuje budowę hali produkcyjno-magazynowej o powierzchni 375 m² wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą – wiatą, rozbudowanym parkingiem i przyłączami, a także zakup dwóch kompletnych, w pełni zautomatyzowanych linii technologicznych przeznaczonych do wytwarzania innowacyjnej listwy transportowo-montażowej MAAGtherm® Profil.
MAAGtherm® Profil jest naszym najnowszym rozwiązaniem, które odpowiada na wymagania nowoczesnego, energooszczędnego budownictwa. Listwa zapewnia bardzo niski współczynnik przenikania ciepła, a tym samym poprawia izolacyjność całego montażu. Profil występować będzie w wariancie dwuelementowym, z zamkiem oraz różnymi rodzajami wypełnień –– co umożliwia elastyczne dopasowanie do wymogów inwestycji i preferencji wykonawców – mówi Michał Nowrotek, prezes zarządu MAAG Polska.
Wdrożenie nowego projektu jest odpowiedzią na rosnące potrzeby klientów i kolejnym krokiem w kierunku dywersyfikacji działalności spółki. Firma, znana dotąd głównie z produkcji obrzeży meblowych, poprzez nowe rozwiązania technologiczne i produktowe uniezależnia się od jednej branży, tworząc fundament dla dalszego, zrównoważonego rozwoju.
MAAG Polska konsekwentnie rozwija się w kierunku gospodarki 4.0. Nowe linie wyposażone zostaną w systemy koekstruzji, cyfrowej kontroli procesu i zintegrowanego sterowania. Jak wyjaśnia prezes zarządu MAAG Polska, produkcja będzie monitorowana i archiwizowana w czasie rzeczywistym, a dodatkowe urządzenia – automatyczne drukarki, etykieciarki, systemy znakowania, wagi i terminale – pozwolą na pełne śledzenie przebiegu procesów wytwórczych.
Automatyczna linia do produkcji listew
Ekologia i gospodarka obiegu zamkniętego
Inwestycja została zaprojektowana zgodnie z założeniami gospodarki obiegu zamkniętego. Nowa linia produkcyjna pozwoli na wykorzystanie odpadów PCW pochodzących z dotychczasowej produkcji obrzeży meblowych jako surowca wtórnego. Co więcej, również same listwy montażowe będą zawierać recyklat PCW, co istotnie zmniejszy ilość odpadów przemysłowych i obniży ślad węglowy.
MAAG Polska zainwestuje 12 milionów zł w Zabrzu
W zakładzie wdrożone zostaną również rozwiązania energooszczędne: system free-coolingu, agregaty o wysokiej sprawności energetycznej, kompensacja mocy biernej oraz kolektory słoneczne wykorzystywane do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Nie tylko poprawi to efektywność energetyczną samego zakładu, lecz także wpisuje się w szerszą strategię transformacji ekologicznej regionu – tłumaczy prezes zarządu MAAG Polska.
Nowe miejsca pracy i impuls dla gospodarki
Realizacja inwestycji oznacza także powstanie nowych miejsc pracy i rozwój kompetencji lokalnych kadr. MAAG Polska zakłada wzrost zatrudnienia zarówno w obszarze produkcji, jak i w dziale badawczo-rozwojowym oraz obsługi technicznej.
oprac. : Beata Szkodzin / eGospodarka.pl
