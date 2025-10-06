eGospodarka.pl
Ryanair otwiera w Krakowie centrum treningowe warte 130 mln euro

2025-10-06 13:41

W Krakowie rozpoczęło działalność innowacyjne centrum symulatorowo-treningowe Ryanair, które jest pierwszym ośrodkiem tego typu w Polsce. Inwestycja o wartości 130 mln euro ma na celu podnoszenie kwalifikacji załóg i personelu linii lotniczej, zapewniając jednolity poziom szkoleń w całej sieci Ryanaira. Centrum wyposażone jest w zaawansowane symulatory samolotu Boeing 737-8200 Gamechanger oraz jedyny w Polsce kadłub treningowy, które umożliwią kompleksowe przygotowanie pracowników.

Przeczytaj także: Ryanair inwestuje 400 mln dolarów w lotnisko Modlin: 25 nowych tras i setki miejsc pracy

W Krakowie rozpoczęło działalność nowoczesne centrum symulatorowo-treningowe Ryanair, zlokalizowane tuż przy lotnisku Kraków Airport. Ta inwestycja warta 130 mln euro już szkoli pilotów, personel pokładowy, inżynierów oraz pracowników obsługi operacyjnej z całej Europy. To pierwszy tego typu ośrodek w Polsce i największy w regionie, który codziennie może przygotować do pracy nawet 500 specjalistów lotniczych oraz stworzyć ponad 150 miejsc pracy.

Otwarcie centrum pokazuje, że Ryanair nie tylko rozwija swoją sieć połączeń, ale także inwestuje w profesjonalne szkolenia i rozwój pracowników, dzięki czemu Kraków staje się jednym z kluczowych punktów strategicznych przewoźnika w Europie Środkowej.

Dla kogo jest centrum szkoleniowe


Nowo otwarte centrum w Krakowie zostało stworzone przede wszystkim z myślą o pracownikach Ryanaira – pilotach, personelu pokładowym, inżynierach i obsłudze operacyjnej. Jego głównym celem jest zapewnienie najwyższych standardów szkoleń, podnoszenie kwalifikacji oraz standaryzacja procedur w całej sieci przewoźnika.

W praktyce centrum będzie szkolić:
  • Pilotów – zarówno początkujących, jak i doświadczonych, którzy będą podnosić swoje kwalifikacje na nowoczesnych symulatorach Boeing 737-8200 „Gamechanger”.
  • Personel pokładowy – w tym obsługę pasażerów, procedury bezpieczeństwa oraz działania awaryjne, korzystając z unikatowego w Polsce kadłuba treningowego samolotu.
  • Inżynierów i obsługę naziemną – w zakresie szkoleń technicznych i operacyjnych niezbędnych do codziennej eksploatacji samolotów Ryanair.
  • Administrację i personel wspierający operacje – m.in. zarządzanie lotami, procedury operacyjne oraz koordynację działań w bazach Ryanair.

Centrum nie ogranicza się jedynie do załóg z Krakowa. Będzie służyć wszystkim pracownikom linii z pozostałych 95 baz Ryanair w Europie, czyniąc z Krakowa jedno z kluczowych miejsc szkoleniowych przewoźnika. Dzięki temu Ryanair może zapewnić jednolity poziom przygotowania swoich zespołów na całym kontynencie.

Symulatory Boeinga 737-8200 „Gamechanger”


Jak poinformował Michał Kaczmarczyk, prezes spółki Buzz z grupy Ryanair, w pierwszym etapie inwestycji powstał obiekt wyposażony w dwa hydrauliczne symulatory samolotu Boeing 737-8200 „Gamechanger”. Do końca roku ich liczba wzrośnie do sześciu, a docelowo centrum będzie dysponować dziesięcioma symulatorami – ośmioma hydraulicznymi i dwoma stacjonarnymi.

Centrum posiada także jedyny w Polsce kadłub treningowy samolotu, przeznaczony do szkolenia personelu pokładowego, a także nowoczesne sale wykładowe, zaplecze socjalne i inne udogodnienia dla uczestników szkoleń.

Znaczenie Krakowa dla Ryanaira


Ryanair wykonuje z Krakowa setki lotów tygodniowo, obsługując połączenia do najważniejszych miast w Europie. To czyni Kraków jednym z kluczowych punktów operacyjnych linii w Polsce. Nowo otwarte centrum szkoleniowe pozwala przygotować załogi nie tylko z Krakowa, ale także z pozostałych 95 baz Ryanaira w Europie.

Krakowskie centrum jest siódmym tego typu obiektem Ryanaira w Europie i pierwszym w tej części kontynentu, co podkreśla jego unikatowy charakter i znaczenie strategiczne.

Nowy budynek powstał w ciągu około 1,5 roku, kilkaset metrów od terminala pasażerskiego lotniska Kraków Airport. Istotnym elementem inwestycji jest wybudowana droga łącząca centrum szkoleniowe z terminalem, co usprawnia przepływ uczestników szkoleń.

Przeczytaj także: Dlaczego inwestorzy patrzą na Kraków? Dlaczego inwestorzy patrzą na Kraków?

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

