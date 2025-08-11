Małe miasta i parki handlowe napędzają rozwój rynku handlowego
2025-08-11 07:31
Powierzchnia handlowa w Polsce przekroczyła 15 mln mkw. © Freepik
Z tego tekstu dowiesz się m.in.:
- Jak duża część nowej powierzchni handlowej trafi w 2025 roku do małych miast?
- Które nowe marki zagraniczne zadebiutowały w Polsce w pierwszej połowie 2025 r.?
- Jakie formaty obiektów handlowych dominują w oddanych inwestycjach?
- Jak kształtują się stawki czynszów w parkach handlowych w porównaniu z centrami?
Powierzchnia handlowa w Polsce wynosi 15,16 mln mkw., włączając obiekty typu „convenience”, a więc mniejsze niż 5 tys. mkw. W I połowie 2025 r. rynek powiększył się o 175,8 tys. mkw., w postaci 23 nowych obiektów handlowych i 14 rozbudów. Wśród ukończonej w tym roku powierzchni 80 proc. stanowią parki handlowe. Otwarto także pierwszy od 2019 roku outlet. Największe ukończone projekty to Designer Outlet Kraków zajmujący 19 tys. mkw., M Park Mrągowo (15,3 tys. mkw.) oraz S1 Gliwice (15 tys. mkw.).
Aktywność deweloperska na rynku handlowym koncentruje się przede wszystkim wokół parków handlowych, zarówno obiektów typu „convenience”, jak i większych, przekraczających 10 tys. mkw. Widać również wyraźne przesunięcie zainteresowania deweloperów w kierunku małych miast, co stanowi kontynuację trendu obserwowanego w poprzednich latach. Obecnie podaż powierzchni handlowej w małych miastach, w których mieszka mniej niż 10 tys. osób, szacuje się już na 30 proc. całej znajdującej się na polskim rynku – mówi Monika Kulawińska, dyrektorka w dziale Capital Markets, Head of Retail Sector, CBRE.
Na koniec I połowy 2025 r. w budowie znajdowało się 599,5 tys. mkw. powierzchni handlowej, z której 60 proc. zasili małe miasta i większość (87 proc.) stanowią parki handlowe. Powstają również dwa centra handlowe.
Dobre perspektywy dla rynku
Zdaniem ekspertów CBRE, rozwojowi rynku sprzyja niższa inflacja i rosnąca sprzedaż detaliczna. W II kwartale br. inflacja zaczęła powoli spadać i w czerwcu sięgnęła 4,1 proc. Jak wynika z prognoz Oxford Economics, jeszcze w tym roku powinna wynieść ok. 3,6 proc. Pozytywny jest także obraz sprzedaży detalicznej. W czerwcu br. urosła o 2,2 proc., wskazują dane GUS, ale w całej pierwszej połowie roku odnotowany został wzrost o 3,7 proc. w ujęciu rocznym.
Dobre perspektywy dla polskiego handlu potwierdzają także inwestycje nowych, międzynarodowych marek. Od początku tego roku na nasz rynek weszły m.in. tureckie Armagan Toys (produkty dla dzieci i rodziców) oraz Omnichise (restauracje i kawiarnie), amerykańska Guess Jeans (moda), ukraińska Join UP! (usługi) i litewska Bottlery (produkty spożywcze).
Firmy cały czas rozwijają strategię omnichannel, a więc jednoczesną sprzedaż online i stacjonarną. Obserwujemy także odrodzenie ulic handlowych. Więcej marek jest skłonnych otwierać przy nich swoje sklepy, co jest związane ze zmianą przyzwyczajeń konsumentów – mówi Monika Kulawińska, CBRE.
Stabilne czynsze
Podstawowe czynsze w najlepszych centrach handlowych utrzymują się na stałym poziomie 100-130 EUR/mkw. za miesiąc w Warszawie i 40-60 EUR/mkw. w innych dużych miastach kraju, w przypadku lokali większych niż 100 mkw. Koszty za powierzchnię w parkach handlowych są niższe i wynoszą przeciętnie 9-12 EUR/mkw. za miesiąc dla powierzchni ok. 500 mkw.
