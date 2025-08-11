Małe miasta i parki handlowe napędzają rozwój rynku handlowego

Małe miasta stają się nowym centrum polskiego handlu - wieści CBRE. Po raz pierwszy od 2019 roku w kraju otwarto outlet, a na rynek weszły kolejne zagraniczne marki. Niższa inflacja, wyższa sprzedaż detaliczna i zmieniające się nawyki konsumentów napędzają inwestycje, a deweloperzy chętniej niż kiedykolwiek stawiają na formaty „convenience” i parki handlowe.

Przeczytaj także: Blisko 1,2 mln mkw. nowej powierzchni handlowej do końca 2026 roku

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak duża część nowej powierzchni handlowej trafi w 2025 roku do małych miast?

Które nowe marki zagraniczne zadebiutowały w Polsce w pierwszej połowie 2025 r.?

Jakie formaty obiektów handlowych dominują w oddanych inwestycjach?

Jak kształtują się stawki czynszów w parkach handlowych w porównaniu z centrami?

Aktywność deweloperska na rynku handlowym koncentruje się przede wszystkim wokół parków handlowych, zarówno obiektów typu „convenience”, jak i większych, przekraczających 10 tys. mkw. Widać również wyraźne przesunięcie zainteresowania deweloperów w kierunku małych miast, co stanowi kontynuację trendu obserwowanego w poprzednich latach. Obecnie podaż powierzchni handlowej w małych miastach, w których mieszka mniej niż 10 tys. osób, szacuje się już na 30 proc. całej znajdującej się na polskim rynku – mówi Monika Kulawińska, dyrektorka w dziale Capital Markets, Head of Retail Sector, CBRE.

Dobre perspektywy dla rynku

Firmy cały czas rozwijają strategię omnichannel, a więc jednoczesną sprzedaż online i stacjonarną. Obserwujemy także odrodzenie ulic handlowych. Więcej marek jest skłonnych otwierać przy nich swoje sklepy, co jest związane ze zmianą przyzwyczajeń konsumentów – mówi Monika Kulawińska, CBRE.

Stabilne czynsze

Przeczytaj także: 49 nowych i rozbudowanych obiektów handlowych w 2023 roku