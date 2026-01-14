eGospodarka.pl
Nowa inwestycja PONAR Wadowice. KPT po raz pierwszy wspiera sektor obronny

2026-01-14 00:20

Nowa inwestycja PONAR Wadowice. KPT po raz pierwszy wspiera sektor obronny

PONAR Wadowice rozwija produkcję w PSI © fot. mat. prasowe

Blisko 100 mln zł, nowa hala produkcyjna i pełnoskalowa produkcja dla sektora obronnego - PONAR Wadowice wchodzi w nowy etap rozwoju. Wydana przez Krakowski Park Technologiczny decyzja o wsparciu otwiera firmie drogę do dynamicznego wdrożenia efektów wieloletnich prac badawczo-rozwojowych. To także przełomowy moment dla Polskiej Strefy Inwestycji, która po raz pierwszy objęła ulgami podatkowymi inwestycję związaną z branżą obronną.

Jak funkcjonuje Polska Strefa Inwestycji? Pierwsze podsumowania

Polska Strefa Inwestycji (PSI) to forma wsparcia dla firm planujących nowe inwestycje. Inwestycja w ramach PSI pozwala na zwolnienie z podatku dochodowego CIT lub PIT na okres 14 lub 15 lat. Inwestycja może zostać usytuowana na terenach nabywanych zarówno od podmiotów prywatnych, jak i publicznych. O wsparcie może ubiegać się zarówno mały, średni jak i duży przedsiębiorca.

Operatorem PSI w Małopolsce i powiecie jędrzejowskim jest Krakowski Park Technologiczny.

Na podstawie wprowadzonych w 2025 roku zmian w przepisach Polskiej Strefy Inwestycji o zwolnienie z podatku mogą starać się również firmy inwestujące w sektorze obronnym. Z tej właśnie możliwości skorzystał PONAR Wadowice.

Planowane na lata 2026–2027 przedsięwzięcie o wartości blisko 100 mln zł zakłada zarówno rozbudowę zaplecza infrastrukturalnego, jak i kompleksową modernizację parku maszynowego. W ramach inwestycji powstanie nowa hala produkcyjna o powierzchni ok. 1000 m², a zakład zostanie doposażony w nowoczesne centra tokarsko-frezarskie oraz frezarki i tokarki, co pozwoli na uruchomienie wysoko wydajnej produkcji seryjnej.

PONAR ma swoją siedzibę w dwóch lokalizacjach: w Wadowicach oraz w Łaziskach Górnych, w których zatrudnia ok. 760 osób a wśród nich doświadczonych inżynierów i techników, profesjonalny zespół managerów sprzedaży oraz wykwalifikowanych inżynierów w dziale konstrukcyjnym. Zespół zajmuje się projektowaniem, wykonawstwem oraz serwisowaniem kompletnych systemów hydraulicznych.
PONAR Wadowice
PONAR Wadowice

PONAR Wadowice to polski producent systemów hydraulicznych oraz komponentów do maszyn przemysłowych, z blisko 60-letnim doświadczeniem na rynku.

Firma posiada własne Centrum Badawczo-Rozwojowe, które zajmuje się udoskonalaniem istniejących produktów i poszukiwaniem nowych rozwiązań z zakresu m.in. napędów i sterowań hydraulicznych.

Dla nas ta inwestycja jest wyjątkowa, ponieważ po kilkunastu latach zaawansowanych prac badawczo-rozwojowych realizowanych przez naszych inżynierów w PONAR Wadowice, przyszedł czas, aby ich efekty wdrożyć w życie. Decyzja o wejściu w strefę umożliwi nam uruchomienie pełnoskalowej produkcji rozwiązań dla sektora obronnego i przemysłu cywilnego oraz rozwiązań typu dual-use - powiedział Piotr Rosikowski, dyrektor ds. techniki i rozwoju w firmie PONAR Wadowice.


WIŚNIOWSKI zainwestuje w Małopolsce blisko 160 mln zł na rozbudowę zakładu

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

