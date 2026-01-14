Nowa inwestycja PONAR Wadowice. KPT po raz pierwszy wspiera sektor obronny
2026-01-14 00:20
PONAR Wadowice rozwija produkcję w PSI
Przeczytaj także: Jak funkcjonuje Polska Strefa Inwestycji? Pierwsze podsumowaniaPolska Strefa Inwestycji (PSI) to forma wsparcia dla firm planujących nowe inwestycje. Inwestycja w ramach PSI pozwala na zwolnienie z podatku dochodowego CIT lub PIT na okres 14 lub 15 lat. Inwestycja może zostać usytuowana na terenach nabywanych zarówno od podmiotów prywatnych, jak i publicznych. O wsparcie może ubiegać się zarówno mały, średni jak i duży przedsiębiorca.
Operatorem PSI w Małopolsce i powiecie jędrzejowskim jest Krakowski Park Technologiczny.
Na podstawie wprowadzonych w 2025 roku zmian w przepisach Polskiej Strefy Inwestycji o zwolnienie z podatku mogą starać się również firmy inwestujące w sektorze obronnym. Z tej właśnie możliwości skorzystał PONAR Wadowice.
Planowane na lata 2026–2027 przedsięwzięcie o wartości blisko 100 mln zł zakłada zarówno rozbudowę zaplecza infrastrukturalnego, jak i kompleksową modernizację parku maszynowego. W ramach inwestycji powstanie nowa hala produkcyjna o powierzchni ok. 1000 m², a zakład zostanie doposażony w nowoczesne centra tokarsko-frezarskie oraz frezarki i tokarki, co pozwoli na uruchomienie wysoko wydajnej produkcji seryjnej.
PONAR ma swoją siedzibę w dwóch lokalizacjach: w Wadowicach oraz w Łaziskach Górnych, w których zatrudnia ok. 760 osób a wśród nich doświadczonych inżynierów i techników, profesjonalny zespół managerów sprzedaży oraz wykwalifikowanych inżynierów w dziale konstrukcyjnym. Zespół zajmuje się projektowaniem, wykonawstwem oraz serwisowaniem kompletnych systemów hydraulicznych.
fot. mat. prasowe
PONAR Wadowice
Firma posiada własne Centrum Badawczo-Rozwojowe, które zajmuje się udoskonalaniem istniejących produktów i poszukiwaniem nowych rozwiązań z zakresu m.in. napędów i sterowań hydraulicznych.
Dla nas ta inwestycja jest wyjątkowa, ponieważ po kilkunastu latach zaawansowanych prac badawczo-rozwojowych realizowanych przez naszych inżynierów w PONAR Wadowice, przyszedł czas, aby ich efekty wdrożyć w życie. Decyzja o wejściu w strefę umożliwi nam uruchomienie pełnoskalowej produkcji rozwiązań dla sektora obronnego i przemysłu cywilnego oraz rozwiązań typu dual-use - powiedział Piotr Rosikowski, dyrektor ds. techniki i rozwoju w firmie PONAR Wadowice.
