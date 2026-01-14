Nowa inwestycja PONAR Wadowice. KPT po raz pierwszy wspiera sektor obronny

Blisko 100 mln zł, nowa hala produkcyjna i pełnoskalowa produkcja dla sektora obronnego - PONAR Wadowice wchodzi w nowy etap rozwoju. Wydana przez Krakowski Park Technologiczny decyzja o wsparciu otwiera firmie drogę do dynamicznego wdrożenia efektów wieloletnich prac badawczo-rozwojowych. To także przełomowy moment dla Polskiej Strefy Inwestycji, która po raz pierwszy objęła ulgami podatkowymi inwestycję związaną z branżą obronną.

Przeczytaj także: Jak funkcjonuje Polska Strefa Inwestycji? Pierwsze podsumowania



Dla nas ta inwestycja jest wyjątkowa, ponieważ po kilkunastu latach zaawansowanych prac badawczo-rozwojowych realizowanych przez naszych inżynierów w PONAR Wadowice, przyszedł czas, aby ich efekty wdrożyć w życie. Decyzja o wejściu w strefę umożliwi nam uruchomienie pełnoskalowej produkcji rozwiązań dla sektora obronnego i przemysłu cywilnego oraz rozwiązań typu dual-use - powiedział Piotr Rosikowski, dyrektor ds. techniki i rozwoju w firmie PONAR Wadowice.

Przeczytaj także: WIŚNIOWSKI zainwestuje w Małopolsce blisko 160 mln zł na rozbudowę zakładu