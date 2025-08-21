Ceny w sklepach rosną mimo spadającej inflacji

Pomimo wyraźnego spadku inflacji w lipcu 2025 r., ceny podstawowych produktów spożywczych i codziennego użytku w sklepach wciąż rosną. Według najnowszego raportu ASM SFA "Koszyk Zakupowy" aż w 9 na 13 badanych sieci cenowych koszyk zakupowy był droższy niż miesiąc wcześniej, a tylko dwie sieci oferowały wartości koszyka poniżej 300 zł. Największe podwyżki odnotowano w cenach szamponu i herbaty, podczas gdy pomidory potaniały o ponad 13%. Najkorzystniejsze ceny w lipcu oferowały sklepy typu Cash & Carry, a najdrożej było na platformach e-grocery.

Z tego artykułu dowiesz się:

Jak spadek inflacji w lipcu 2025 wpłynął na ceny produktów w sklepach.

W których sieciach handlowych koszyk zakupowy był najtańszy, a gdzie najdroższy.

Jakie produkty zdrożały najbardziej – szampon do włosów i herbata.

Które produkty potaniały – pomidory zanotowały spadek cen o ponad 13%.

Ceny w górę. Lipcowy koszyk zakupowy droższy o 3,15 zł

Wyhamowanie inflacji, widoczne w lipcowych danych GUS, nie oznacza jeszcze realnej poprawy sytuacji dla konsumentów. Choć dynamika cen spada, wciąż mamy do czynienia z podwyżkami w sklepach, co odczuwają klienci przy codziennych zakupach. Wynika to z kilku czynników: rosnących kosztów pracy, transportu i energii, a także wahań cen w rolnictwie, które szczególnie mocno odbijają się na produktach świeżych.



W lipcu wyraźnie widać, że żywność i chemia gospodarcza pozostają podatne na skokowe zmiany - herbata czy szampon drożeją, podczas gdy warzywa sezonowe tanieją.



Różnice cen pomiędzy najdroższą i najtańszą siecią wynoszące prawie 71 zł pokazują, że konsumenci coraz chętniej porównują oferty i szukają oszczędności, a rywalizacja między kanałami sprzedaży - szczególnie tradycyjnymi i e-grocery - będzie w kolejnych miesiącach narastać. Warto też zwrócić uwagę, że spadająca inflacja bazowa nie przekłada się jeszcze na niższe koszty życia. Rynek FMCG pozostaje w fazie dostosowań i w najbliższym czasie trudno oczekiwać trwałego spadku cen - mówi Kamil Kruk, Client Service & Analysis Director ASM SFA.

Auchan najtańszy mimo największego wzrostu cen

Pomidory w dół o 13%, szampon i herbata z wyraźną podwyżką

Koszyk zakupowy a szczególne grupy kupujących

Według danych GUS ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2025 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 3,1% a w stosunku do poprzedniego miesiąca były wyższe o 0,3%. To najniższy poziom inflacji od wielu miesięcy.Z danych zebranych przez ASM SFA wynika, że w lipcu br. średnia cena koszyka zakupowego zawierającego najpopularniejsze artykuły codziennego użytku wzrosła o 3,15 zł, czyli 0,99% i wyniosła 319,58 zł. Wzrost cen odnotowano w dziewięciu sieciach, a w pozostałych czterech ceny badanych produktów były niższe niż w czerwcu br. Największy wzrost średniej ceny koszyka zakupowego miał miejsce w sieci Auchan (6,04%), natomiast największy spadek w sklepach POLOmarket (4,38%). Podobnie jak przed miesiącem, tylko w 2 na 13 sieci objętych badaniem średnie ceny koszyków wyniosły mniej niż 300 zł.Analizując koszyk bazujący na najniższych cenach produktów zaraportowanych spośród wszystkich lokalizacji badanych sieci, moglibyśmy za niego zapłacić 236,39 zł (więcej o 4,15 zł niż w czerwcu br.), natomiast przyjmując najwyższe ceny - 375,37 zł (mniej o 6,13 zł niż w czerwcu br.) Różnica między najtańszym, a najdroższym koszykiem w lipcu 2025 r. wyniosła 138,98 zł i jest ona o 10,28 zł niższa niż w czerwcu br.Z lipcowego Badania i Raportu Koszyk Zakupowy wynika, że na szczycie rankingu najniższych cen wciąż utrzymuje się Auchan. Średni koszt koszyka zakupowego ASM SFA w tej sieci wyniósł 283,59 zł. To wzrost o 16,14 zł, czyli o 6,04% więcej niż najtańszy koszyk w czerwcu br., należący przed miesiącem również do sieci Auchan. Różnice w średniej cenie koszyka między pierwszym, a drugim i trzecim sklepem w rankingu wyniosły odpowiednio więcej o 16,36 zł (Makro Cash & Carry) i 22,18 zł (Kaufland). Najwyższą wartość koszyka zakupowego w lipcu 2025 r. odnotowano w sieci Netto, gdzie za analizowany zestaw produktów trzeba było zapłacić 354,43 zł.Wśród kategorii sieci tradycyjnych, najtańsze zakupy można było zrobić w sklepach typu Cash & Carry - 305,24 zł. W zestawieniu kanałów sprzedaży najwyższe, średnie ceny badanych produktów w koszyku zakupowym odnotowano w kanale e-grocery - 378,18 zł. Natomiast najtańsze zakupy (310,26 zł) można było zrobić w sieciach hybrydowych.Wśród 40 badanych produktów, które zostały uwzględnione w badaniu, najwyższą dostępność miały sklepy: Selgros Cash & Carry i Intermarché (94%), Carrefour (91%) i Kaufland (88%). Natomiast najniższą dostępność produktów zanotowały sklepy Dino (68%). Oznacza to, że produkty były łatwiej dostępne w większej liczbie sklepów takich jak Selgros Cash & Carry czy Intermarché, a trudniej było znaleźć je w Dino.Badanie ASM SFA wykazało, że w lipcu br. wśród 15 produktów o największym znaczeniu dla konsumentów, czyli o najwyższym wskaźniku indeksu mocy, najbardziej w ujęciu miesiąc do miesiąca podrożał szampon do włosów (8,09%) i herbata (5,35%). Natomiast największe obniżki dotyczyły pomidorów (13,44%).W Badaniu i Raporcie Koszyk Zakupowy autorstwa ASM SFA znalazła się również analiza koszyków zakupowych przeznaczonych dla konsumentów na różnych etapach ich życia. Sprawdzono jak zestaw podstawowych produktów niezbędnych do codziennego funkcjonowania różni się w przypadku konsumentów znajdujących się w trzech głównych fazach życia (młodzi bez dzieci, rodziny, puste gniazda). Dzięki badaniu udało się wytypować 5 koszyków artykułów spożywczych dla różnych grup społeczno – demograficznych (młodzi bez dzieci, młode rodziny, młode puste gniazda, starsze rodziny oraz starsze puste gniazda). Każdy z koszyków zawiera 15 produktów spożywczych istotnych dla każdej grupy kupujących. Dodatkowo wyselekcjonowano koszyk dla dzieci zawierający artykuły spożywcze, które konsumenci starają się posiadać w domu ze względu na obecność dzieci oraz koszyk chemia domowa i kosmetyki, czyli zestaw 10 podstawowych artykułów z tej kategorii, które są kupowane regularnie.Zgodnie z przyjętą metodologią, w Badaniu i Raporcie Koszyk Zakupowy przeanalizowano ceny przykładowego koszyka zakupowego, w którym znalazły się̨ najpopularniejsze artykuły FMCG z podstawowych kategorii (tj. nabiał, mięso, wędliny i ryby, chemia domowa, kosmetyki, owoce i warzywa, produkty tłuszczowe i inne). ASM SFA bada ceny tych samych 40 produktów w 13 sieciach handlowych zarówno w sklepach tradycyjnych, jak i w kanale e-commerce. Badanie ASM SFA obejmuje porównanie cen analogicznych produktów FMCG (tych samych marek i o tych samych gramaturach) z rożnych kategorii, w sklepach stacjonarnych, internetowych oraz tzw. hybrydach (czyli sieciach prowadzących zarówno sprzedaż̇ online, jak i offline). Rodzaje analizowanych sklepów: Cash & Carry (Makro, Selgros) - wielkopowierzchniowy sklep/hurtownia, przeznaczona dla przedsiębiorców i detalistów; E-grocery - sklep prowadzący działalność wyłącznie w Internecie; Dark Store - wirtualny sklep oferujący szybką dostawę do domu; Dyskont (Biedronka, Lidl, Netto, Aldi) - sklep sprzedający towar w ograniczonym asortymencie i w obniżonych cenach; Supermarket (Dino, Polomarket, Intermarché) - samoobsługowy sklep o powierzchni sprzedażowej od 400 m² do 2,5 tys. m²; Hipermarket (Auchan, Carrefour, Kaufland, E.Leclerc) - sklep samoobsługowy o powierzchni powyżej 2,5 tys. m²; Sieć tradycyjna – sieć handlowa prowadząca sprzedaż w sklepach stacjonarnych; Hybryda – sieć handlowa, która prowadzi sprzedaż stacjonarną oraz internetową.