Kompetencje przyszłości: czego chcą się uczyć specjaliści i dlaczego nie mają czasu na rozwój?

Co drugi specjalista podejmuje dodatkową edukację, ale jednocześnie równie liczna jest rzesza tych, którzy ciągle nie mają na to czasu. Najnowsze badanie Hays Poland pokazuje, jak wygląda podejście polskich profesjonalistów do tzw. life-long learning, czyli nauki przez całe życie. Czy rozwój traktowany jest bardziej jako inwestycja w karierę, czy raczej sposób na realizację osobistych marzeń?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie formy edukacji wybierają specjaliści i menedżerowie w Polsce?

Co najbardziej motywuje pracowników do nauki poza miejscem pracy?

Dlaczego połowa profesjonalistów nie podejmuje dodatkowej edukacji?

Jakie kompetencje są dziś najbardziej poszukiwane przez pracodawców?

Co drugi profesjonalista uczy się poza pracą

W jakiej formie uczysz się poza pracą?

Studia podyplomowe - 23%

Zajęcia językowe, korepetycje - 19%

Program certyfikacyjny - 17%

Mentoring/ coaching - 11%

Kurs zawodowy - 11%

Akademia rozwojowa - 7%

Innej - 13%

Źródło: badanie Hays Poland, sierpień 2025.



Wyłącznie respondenci, którzy podejmują się edukacji formalnej lub zorganizowanej. Możliwe było zaznaczenie kilku odpowiedzi.



* Wśród innych respondenci najczęściej wskazywali na zaoczne studia I i II stopnia

Wśród profesjonalistów rośnie świadomość, że nic nie pozostanie takie, jakie jest teraz. Przez całe życie – zarówno prywatne, jak i zawodowe – będziemy dopasowywać siebie i swoje kompetencje do nowych okoliczności oraz ról, w które wchodzimy. Powodzenie tego procesu jest uzależnione od elastyczności, otwartości na zmiany i gotowości do nauki. W dzisiejszych czasach niezbędny jest zatem rozwój nie tylko wymiernych umiejętności, ale i wiedzy oraz postaw – podkreśla Justyna Chmielewska, dyrektor w Hays Poland.

Edukacja przede wszystkim dla siebie

Nauka przez całe życie to nie tylko szansa na wzmocnienie swojej pozycji na rynku pracy. To przede wszystkim możliwość lepszego wglądu w siebie, rozwoju zainteresowań, poznania nowych osób, podejmowania lepszych decyzji, rozwiązywania problemów i uniknięcia rutyny. Rozwój powinien być częścią naszego życia, zwłaszcza gdy jest on procesem tak wielowymiarowym. W praktyce może on bowiem oznaczać pozyskiwanie nowych i udoskonalanie już istniejących kompetencji miękkich i twardych, wzmacnianie swoich uniwersalnych umiejętności interpersonalnych czy też poszerzanie wiedzy – dodaje ekspertka Hays.

Co powoduje, że uczysz się poza pracą?

Potrzeba rozwoju, ciekawość świata - 27%

Chęć rozwoju kariery - 26%

Chęć realizacji marzeń - 12%

Chęć utrzymania konkurencyjności - 10%

Chęć zabezpieczenia przyszłości - 9%

Możliwość networkingu - 5%

Chęć przebranżowienia się/ założenia biznesu - 5%

Atrakcyjne dofinansowanie z pracy - 3%

Brak możliwości rozwoju w pracy - 3%

Inne* - 1%

Źródło: badanie Hays Poland, sierpień 2025.



Wyłącznie respondenci, którzy podejmują się edukacji formalnej lub zorganizowanej. Możliwe było zaznaczenie kilku odpowiedzi.



* Wśród innych respondenci najczęściej wskazywali na to, że chcą robić coś dla siebie i inspirować innych

Brak czasu to brak rozwoju

Dlaczego nie uczysz się poza pracą?

Brak czasu - 48%

Brak środków finansowych - 18%

Brak opowiadających mi rozwiązań - 17%

Brak chęci - 5%

Brak motywacji - 3%

Inne - 9%

Źródło: badanie Hays Poland, sierpień 2025.



Wyłącznie respondenci, którzy nie podejmują się edukacji formalnej lub zorganizowanej. Możliwe było zaznaczenie kilku odpowiedzi.



* Wśród innych respondenci najczęściej wskazywali na gap year i plan podjęcia się edukacji w najbliższym czasie

Na jakim polu warto się rozwijać?

Kompetencje miękkie są w dzisiejszym świecie niezwykle potrzebne. Obecnie najbardziej pożądanymi przez pracodawców umiejętnościami są myślenie analityczne, ale też kreatywne i krytyczne, komunikacja, samoświadomość i zdolność pracy w grupie. Na stanowiskach liderskich kluczowe jest również empatyczne przywództwo i dopasowywanie się do zmian – wymienia Justyna Chmielewska i dodaje – W natłoku haseł związanych z cennymi kompetencjami miękkimi czy też umiejętnościami przyszłości nietrudno jest się pogubić. Stąd w całym procesie niezbędne jest wnikliwe śledzenie trendów, nawiązywanie relacji z ekspertami w danej dziedzinie, a także cierpliwość i wyrozumiałość względem siebie.