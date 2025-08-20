eGospodarka.pl
Co zniechęca a co przyciąga pracowników do pracy w biurze?

2025-08-20

Co zniechęca a co przyciąga pracowników do pracy w biurze?

Nowoczesne biuro podnosi efektywność pracy

Dojazd, hałas, brak elastyczności – to główne powody, dla których Polacy niechętnie wracają do biur. Badania Nowego Stylu pokazują, że aż 85,66% pracowników uzależnia wybór pracodawcy od jakości przestrzeni biurowej. Ważna jest nie tylko ergonomia i dostęp do światła dziennego, ale także atmosfera i możliwość budowania relacji. Biuro staje się dziś nie tylko miejscem pracy, ale także centrum współpracy i integracji.

Przeczytaj także: Biura muszą się zmienić - nowoczesne środowisko pracy podstawą efektywności

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Jakie czynniki najbardziej zniechęcają pracowników do pracy w biurze?
  • Dlaczego atmosfera i akustyka biura mają tak duże znaczenie dla efektywności?
  • Jakie elementy aranżacji przestrzeni biurowej zwiększają jej atrakcyjność?
  • Czego pracownicy oczekują od biura oprócz ergonomicznych stanowisk i nowoczesnego designu?

Myśląc o tym, jak zachęcić pracowników do pracy w biurze warto rozważyć to, jak zwalczyć lub zminimalizować wpływ czynników, które sprawiają, że pracownicy wolą pracować zdalnie. Czynniki, które respondenci ocenili jako te najbardziej skłaniające ich do unikania pojawiania się w biurze możemy podzielić na trzy kategorie: logistyka, atmosfera oraz skupienie. Interesujące wyniki pojawiają się w grupie respondentów, którzy opisują siebie jako osoby mające trudności z odnalezieniem się w zmieniającym się środowisku, potrzebujące jasnych i precyzyjnych komunikatów oraz mające trudność z nawiązywaniem kontaktów społecznych. W podziale zawodowych aktywności, te oparte na interakcji i procesach twórczych przypisują do przestrzeni biurowej, choć w porównaniu do innych typów osobowości, wolą, aby nieformalne spotkania związane z tematyką pracy odbywały się poza biurem (62,5%). Może to być związane z tym, że ta grupa respondentów potrzebuje innego środowiska, by efektywnie przełączyć się z trybu pracy na tryb prywatny – mówi Bartosz Karasiński, Dyrektor Marketingu w firmie Nowy Styl.

Kluczowe elementy zniechęcające do pracy w biurze według badań Nowego Stylu:


Logistyka: Najwyższy wynik uzyskał długi dojazd do biura (68,82%) , a w tej samej kategorii znalazł się również brak elastyczności godzin pracy (42,65%). W dzisiejszych czasach trudno oddzielić życie prywatne od życia zawodowego – potrzeba większej elastyczności i mobilności, aby efektywnie połączyć te dwa światy.

Dlatego wszelkie kwestie związane z trudnym dojazdem oraz sztywne godziny pracy znacząco wpływają na to, że pracownicy wybierają zdalną formę pracy. Warto zatem podejmować działania związane z wewnętrznymi regułami i zasadami pracy, jak również przemyślane decyzje w przypadku remontu lub możliwej relokacji przestrzeni biurowej.

Atmosfera: Nieprzyjemna atmosfera w biurze uzyskała wynik 50,54%, co podkreśla istotny wpływ czynnika ludzkiego na decyzję o unikaniu pracy w biurze. Rozwiązaniem tego problemu może być wprowadzenie większej liczby stref do spotkań, takich jak otwarte przestrzenie do pracy zespołowej i dodatkowe sale konferencyjne, a także stworzenie przytulnych, domowo-kawiarnianych przestrzeni, które sprzyjają nawiązywaniu relacji i skracają komunikacyjny dystans. Walka z nieprzyjemną atmosferą to również zapewnianie pracownikom możliwości do integrowania się i wspólnego spędzania czasu – np. w trakcie wspólnych posiłków.

Skupienie: Problemy związane z akustyką i czynniki rozpraszające uzyskały wysokie wyniki, odpowiednio 47,67% i 56,99%. Wskazuje to na znaczący wpływ tych czynników na efektywność pracy w biurze. Aby poprawić skupienie, warto rozważyć wprowadzenie akustycznych rozwiązań – takich, jak panele dźwiękochłonne czy budki telefoniczne oraz stworzenie stref, które minimalizują rozpraszacze i umożliwiają lepsze skoncentrowanie się na zadaniach.

Nie należy również zapominać o wewnętrznych zasadach, które pozwolą na bardziej harmonijną i komfortową pracę tj. ograniczenie rozmów na open-space czy prowadzenie spotkań w dedykowanych do tego miejscach. Dodatkowo istotne jest, aby strefy pracy były zaaranżowane w stonowanych kolorach oraz utrzymane w spójnych kształtach i wzorach, aby uniknąć wizualnego chaosu, który może dodatkowo rozpraszać i obniżać efektywność pracy.
Jakie czynniki sprawiają, że unikasz przestrzeni biurowej?
fot. mat. prasowe

Jakie czynniki sprawiają, że unikasz przestrzeni biurowej?

Najwyższy wynik uzyskał długi dojazd do biura

Badania Nowego Stylu potwierdzają, że dla 85,66% pracowników atrakcyjne biuro jest ważnym czynnikiem wpływającym na wybór pracodawcy. Niezależnie od tego, jaki jest charakter aranżacji biura – czy jest to biuro komórkowe, strefowe, czy open-space – zawsze pełni ono 7 podstawowych funkcji. Kluczowa staje się funkcja biura jako centrum społecznego, odpowiadającego za utrzymanie relacji, komunikację i integrację.

Oprócz tych ról, biura są również miejscami uczenia się i budowania współpracy.

Mimo różnic w podejściu do pracy i technologiach używanych przez różne pokolenia, wszystkie grupy wiekowe zgadzają się co do tego, że bezpośredni kontakt ze współpracownikami znacząco podnosi poziom relacji w organizacji.

Możliwość spotkania się ze współpracownikami (79,93%), pozytywna, przyjazna atmosfera i wibe firmy (67,38%), nieformalne spotkania oraz budowanie relacji (58,78%) są kluczowymi czynnikami, które badani uznają za najważniejsze przy wyborze pracy w przestrzeni biurowej. To wskazuje, że niezależnie od preferencji dotyczących miejsca pracy, fizyczna obecność w biurze i bezpośrednie interakcje pozostają istotnymi elementami tworzenia silnych więzi i efektywnej współpracy. Co ciekawe, po raz kolejny w badaniach dodatkowe benefity (np. owocowe czwartki, firmowa pizza) uzyskały najniższy wynik (17,56%).
Czy atrakcyjne biuro jest ważnym czynnikiem, wpływającym na wybór pracodawcy?
fot. mat. prasowe

Czy atrakcyjne biuro jest ważnym czynnikiem, wpływającym na wybór pracodawcy?

Dla 85,66% pracowników atrakcyjne biuro jest ważnym czynnikiem wpływającym na wybór pracodawcy

Lokalizacja przestrzeni biurowej (63,80%), przestrzenie poświęcone komunikacji i integracji (53,41%) oraz darmowa kawa i herbata (53,05%) podkreślają, jak ważne są aspekty, które przenikają życie prywatne z zawodowym. Dogodna lokalizacja biura oraz dostęp do miejsc sprzyjających budowaniu relacji między pracownikami ułatwiają codzienną organizację życia oraz wspierają integrację zespołu i tworzą przyjazną atmosferę. Benefity takie jak darmowe napoje dodają codziennego komfortu, a przestrzenie przeznaczone do komunikacji i integracji pomagają w budowaniu relacji – czasem przyjaźni na całe życie.

Najważniejsze czynniki podnoszące atrakcyjność przestrzeni biurowych to ergonomiczne krzesła biurowe (80,29% wskazań) oraz dostęp do naturalnego światła (75,99%). Następnie istotne elementy to: design i estetyka przestrzeni biurowej (74,19%), stabilne łącze internetowe – płynne spotkania online (71,68%), biurka z regulacją wysokości (70,97%), różnorodne strefy wspierające realizację zawodowych aktywności (64,87%), lokalizacja przestrzeni biurowej (63,80%) oraz przestrzenie poświęcone komunikacji i integracji (53,41%).

Potwierdzają to również wyniki dotyczące trudności w biurze, które wskazują, że pracownicy oczekują środowiska sprzyjającego koncentracji. Ważne jest, aby biura były miejscami, które harmonijnie łączą funkcję społeczną z możliwością efektywnej pracy.

Dlatego kluczowe jest działanie na rzecz poprawy akustyki oraz zmniejszenia liczby napływających bodźców, aby odpowiadać na oczekiwania pracowników i wspierać ich efektywność. W tym przypadku rozwiązaniem okazuje się być wprowadzenie odpowiednich rozwiązań akustycznych, ale również poprawne i przemyślane wystrefowanie (podział) przestrzeni biurowej w zależności od charakteru podejmowanych aktywności.
Co skłania do pracy w przestrzeni biurowej?
fot. mat. prasowe

Co skłania do pracy w przestrzeni biurowej?

Badani w szczególności doceniają możliwość spotkania się ze współpracownikami

Główne problemy w przestrzeniach biurowych to hałas i gwar, na który wskazuje aż 83,51% badanych. Następne w kolejności są: zbyt duża ilość czynników rozpraszających (63,44%), ograniczony dostęp do naturalnego światła (55,56%), nieergonomiczne stanowiska pracy (50,90%), brak dostępu do różnorodnych stref pracy (49,10%), mało atrakcyjny design (43,01%), brak wystarczającej ilości miejsca przypadającej na jednego pracownika (42,29%), osobisty nadzór przełożonego i kontrola (40,14%), brak roślinności (31,18%), niewystarczająca liczba miejsc do przechowywania (18,64%) oraz niejasne oznakowania i komunikaty (12,54%).

Przeczytaj także: Jakiego biura pragną pracownicy? Jakiego biura pragną pracownicy?

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: miejsce pracy, środowisko pracy, biuro, praca biurowa, warunki pracy, efektywność pracy

Wyszukaj i pobierz za darmo: