Jak Polacy przygotowują się do Black Friday 2025?
2025-11-26 11:47
Jak Polacy przygotowują się do Black Friday 2025? © wygenerowane przez AI
Przeczytaj także: Cyberzagrożenia na Black Friday 2025. Przestępcy podszywają się m.in. pod AliExpress i HOKAPolacy coraz bardziej traktują listopadowe wyprzedaże jako strategiczny moment finansowy, a nie emocjonalny zakupowy szał. Jak wynika z danych Google, wyszukiwania frazy „Black Friday” wzrosły o ponad 90% w ciągu zaledwie siedmiu dni – na miesiąc przed wydarzeniem. To sygnał, że zakupy planowane są z dużym wyprzedzeniem i w oparciu o analizę kosztów, ofert oraz finansowania.
Polacy zaczynają traktować Black Friday jak inwestycję – w sprzęt, doświadczenia czy produkty, które będą im służyć przez dłuższy czas. Decyzje są bardziej racjonalne, a emocje ustępują miejsca kalkulacji – podkreślają analitycy Google.
Black Friday w dwóch aktach – najpierw elektronika i AGD, potem moda i prezenty
Dane z wyszukiwarki potwierdzają, że polski Black Friday ma charakter dwufazowy. W pierwszym etapie (na początku listopada) dominują wyszukiwania marek z segmentu elektroniki i wyposażenia domu. Im bliżej końca miesiąca, tym bardziej rośnie zainteresowanie kategoriami moda i biżuteria, co odzwierciedlają rekordowe zapytania o popularne marki odzieżowe i jubilerskie.
To wyraźny dowód, że konsumenci dzielą budżet zakupowy na dwa etapy: duże inwestycje planują wcześniej, a mniejsze przyjemności zostawiają na sam koniec sezonu.
Wskaźnik wyszukiwań rośnie niemal stukrotnie, co pokazuje skalę intensywności konsumenckiej uwagi. W 2025 roku aż 95% całkowitego ruchu związanego z Black Friday koncentruje się w listopadzie, co potwierdza, że Polacy planują duże wydatki z góry, często kalkulując koszty finansowania jeszcze przed rozpoczęciem wyprzedaży.
Podróże stają się nową kategorią premium
Rok 2025 przynosi istotną zmianę w strukturze wydatków. Polacy coraz częściej inwestują w doświadczenia zamiast rzeczy. Wyszukiwania fraz typu „tanie loty Dubaj”, „tanie loty Polska Ateny”, „tanie loty Antalya Warszawa” rosną w podobnym tempie jak kiedyś zapytania o konsole czy smartfony.
W ubiegłym roku największa tania linia lotnicza w Europie znalazła się wśród najczęściej wyszukiwanych marek obok producentów elektroniki czy największych sklepów, co jest symbolicznym potwierdzeniem przesunięcia w stronę „wydatków z wartością dodaną”.
Finansowy pragmatyzm: rekordowe zainteresowanie zakupami na raty i BNPL
W tygodniu Black Friday wyszukiwania hasła „raty” osiągają najwyższe poziomy w roku. Wraz z nimi rośnie popularność usług odroczonych płatności. Polacy coraz częściej rozbijają płatności na raty 0%, traktując to jako sposób na optymalne zarządzanie gotówką bez rezygnacji z jakości i marek premium.
Elektronika nadal liderem – ale z nowym podejściem
Choć struktura zakupów się zmienia, elektronika wciąż odpowiada za największy wolumen wyszukiwań w kontekście Black Friday. W 2025 roku najczęściej wyszukiwane produkty to: smartfony, gry (także te na platformach online) oraz konsole do gier, ekspresy do kawy i frytkownice beztłuszczowe, a także słuchawki i telewizory.
Dane wskazują, że konsumenci nie rezygnują z technologii, lecz kupują ją, kierując się analizą kosztów i planowaniem długoterminowym.
Sektor beauty w liczbach: domowy salon kosmetyczny
Najnowsze dane Google pokazują, że „nowy luksus” Polaków to skuteczność, efektywność i oszczędność czasu. W wyszukiwaniach wybijają się urządzenia do domowej pielęgnacji, co może wskazywać, że coraz częściej zamiast udawać się do salonów kosmetycznych inwestujemy we własne urządzenia. W ten sposób Polki i Polacy oszczędzają na regularnych wydatkach, a zabiegi pielęgnacyjne mogą przeprowadzić w wygodnym dla nich momencie.
Najczęściej wyszukiwane urządzenia w kontekście świąt i Black Friday to szczoteczka soniczna, depilator laserowy, frezarka do paznokci, irygator do zębów oraz suszarka do włosów.
Black Friday 2025: dane, nie emocje
Z raportu Google wynika, że Polacy:
- planują zakupy wcześniej i świadomie – +90% wzrost wyszukiwań „Black Friday” w tydzień,
- koncentrują się na dużych inwestycjach w pierwszej fazie sezonu (elektronika, AGD, meble),
- dzielą budżet na dwa etapy: najpierw potrzeby, potem przyjemności,
- coraz częściej korzystają z modeli finansowania zakupów – rekordowy poziom zapytań o „raty” ,
- zastępują zakupy materialne doświadczeniami – podróże jako nowa kategoria premium,
- w beauty stawiają na naukę i technologię zamiast natury i marketingu.
Podsumowanie: sezon racjonalnych decyzji
Black Friday 2025 to już nie dzień szalonych przecen, ale sezon inteligentnych decyzji konsumenckich. Polacy kierują się danymi, planem finansowym i analizą opłacalności. Kupują mądrzej, wcześniej i z większym zaufaniem do faktów – a nie pod wpływem impulsów.
Źródło danych: Raport Google „Black Friday 2025 w Polsce”
Analizowane okresy: październik–listopad 2024 vs 2025
Zakres danych: Polska, wyszukiwania w Google
oprac. : eGospodarka.pl
Przeczytaj także
Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ
Komentarze (0)