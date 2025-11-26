Jak Polacy przygotowują się do Black Friday 2025?

Black Friday 2025 to dla Polaków przede wszystkim świadome planowanie zakupów z wyprzedzeniem - fraza "Black Friday" odnotowała wzrost wyszukiwań o ponad 90% w tydzień. Wydatki dzielone są na dwa etapy: najpierw duże inwestycje w elektronikę i AGD, a później moda, prezenty i podróże. Rośnie również zainteresowanie zakupami na raty i modelami BNPL.

Polacy zaczynają traktować Black Friday jak inwestycję – w sprzęt, doświadczenia czy produkty, które będą im służyć przez dłuższy czas. Decyzje są bardziej racjonalne, a emocje ustępują miejsca kalkulacji – podkreślają analitycy Google.

Podsumowanie: sezon racjonalnych decyzji

Polacy coraz bardziej traktują listopadowe wyprzedaże jako strategiczny moment finansowy, a nie emocjonalny zakupowy szał. Jak wynika z danych Google, wyszukiwania frazy „Black Friday” wzrosły o ponad 90% w ciągu zaledwie siedmiu dni – na miesiąc przed wydarzeniem. To sygnał, że zakupy planowane są z dużym wyprzedzeniem i w oparciu o analizę kosztów, ofert oraz finansowania.Dane z wyszukiwarki potwierdzają, że. W pierwszym etapie (na początku listopada) dominują wyszukiwania marek z segmentu. Im bliżej końca miesiąca, tym bardziej rośnie zainteresowanie kategoriami, co odzwierciedlają rekordowe zapytania o popularne marki odzieżowe i jubilerskie.To wyraźny dowód, że konsumenci: duże inwestycje planują wcześniej, a mniejsze przyjemności zostawiają na sam koniec sezonu.Wskaźnik wyszukiwań rośnie niemal stukrotnie, co pokazuje skalę intensywności konsumenckiej uwagi. W 2025 roku aż 95% całkowitego ruchu związanego z Black Friday koncentruje się w listopadzie, co potwierdza, że Polacy, często kalkulując koszty finansowania jeszcze przed rozpoczęciem wyprzedaży.Rok 2025 przynosi istotną zmianę w strukturze wydatków. Polacy coraz częściej inwestują w. Wyszukiwania fraz typu „tanie loty Dubaj”, „tanie loty Polska Ateny”, „tanie loty Antalya Warszawa” rosną w podobnym tempie jak kiedyś zapytania o konsole czy smartfony.W ubiegłym roku, co jest symbolicznym potwierdzeniem przesunięcia w stronę „wydatków z wartością dodaną”.W tygodniu Black Friday wyszukiwania. Wraz z nimi rośnie popularność usług odroczonych płatności. Polacy coraz częściej rozbijają płatności na raty 0%, traktując to jako sposób na optymalne zarządzanie gotówką bez rezygnacji z jakości i marek premium.Choć struktura zakupów się zmienia,w kontekście Black Friday. W 2025 roku najczęściej wyszukiwane produkty to: smartfony, gry (także te na platformach online) oraz konsole do gier, ekspresy do kawy i frytkownice beztłuszczowe, a także słuchawki i telewizory.Dane wskazują, że konsumenci nie rezygnują z technologii, lecz kupują ją, kierując się analizą kosztów i planowaniem długoterminowym.Najnowsze dane Google pokazują, że. W wyszukiwaniach wybijają się urządzenia do domowej pielęgnacji, co może wskazywać, że coraz częściej zamiast udawać się do salonów kosmetycznych inwestujemy we własne urządzenia. W ten sposób Polki i Polacy oszczędzają na regularnych wydatkach, a zabiegi pielęgnacyjne mogą przeprowadzić w wygodnym dla nich momencie.Najczęściej wyszukiwane urządzenia w kontekście świąt i Black Friday to szczoteczka soniczna, depilator laserowy, frezarka do paznokci, irygator do zębów oraz suszarka do włosów.Z raportu Google wynika, że Polacy:Black Friday 2025 to już nie dzień szalonych przecen, ale. Polacy kierują się danymi, planem finansowym i analizą opłacalności. Kupują mądrzej, wcześniej i z większym zaufaniem do faktów – a nie pod wpływem impulsów.