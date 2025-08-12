eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaPrzemysłEuropa traci przemysł motoryzacyjny, a tysiące ludzi pracę. Produkcja ucieka do Chin, USA, Meksyku i Brazylii

Europa traci przemysł motoryzacyjny, a tysiące ludzi pracę. Produkcja ucieka do Chin, USA, Meksyku i Brazylii

2025-08-12 14:15

Europa traci przemysł motoryzacyjny, a tysiące ludzi pracę. Produkcja ucieka do Chin, USA, Meksyku i Brazylii

Europa traci przemysł motoryzacyjny, a tysiące ludzi pracę. Produkcja ucieka do Azji i obu Ameryk © wygenerowane przez AI

Europejski przemysł motoryzacyjny znalazł się w głębokim kryzysie. Rosnące koszty energii, wyśrubowane regulacje klimatyczne i wzrost kosztów pracy wypychają produkcję poza kontynent. Fabryki w UE zamykają się, inwestorzy przenoszą linie do Azji i obu Ameryk, a tysiące pracowników traci zatrudnienie.

Przeczytaj także: Branża motoryzacyjna: liczą się dane i technologia

Z tego artykułu dowiesz się:


  • Dlaczego europejski przemysł motoryzacyjny traci konkurencyjność na rzecz Azji i Ameryki.
  • Jak rosnące koszty energii i system ETS podnoszą ceny produkcji w UE.
  • W jaki sposób wzrost płac w Polsce i innych krajach regionu wpływa na decyzje inwestorów.
  • Które globalne koncerny przeniosły planowane inwestycje z Europy do tańszych lokalizacji.

Kiedyś fabryki, dziś zwolnienia. Motoryzacja zwalnia – i to gwałtownie


Po latach wzrostów i rekordowej produkcji coraz więcej firm podejmuje decyzję o zamykaniu zakładów i przenoszeniu produkcji poza Unię Europejską. W tle: wysokie koszty energii, rosnące płace oraz narastające obciążenia regulacyjne. Według danych Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (ETUC), Europa traci średnio 500 miejsc pracy dziennie – głównie w przemyśle. Sektor motoryzacyjny znajduje się w centrum tego zjawiska.

Media nieustannie informują o zwolnieniach grupowych i bankructwach w tej branży w całej Europie – również w Polsce. Warto dodać, że nie wszystkie przypadki są szeroko komentowane publicznie, niektóre mniejsze firmy zamykają się lub ograniczają działalność „w ciszy”. To już nie tylko widoczny trend – to ostrzeżenie: Europa traci pozycję motoryzacyjnego lidera, ustępując pola tańszym i mniej regulowanym rynkom. W tym samym czasie chińscy producenci umacniają się w UE, pogłębiając kryzys lokalnych firm.

Energia za droga, klimat za kosztowny?


Jednym z głównych powodów odpływu inwestycji są rosnące koszty energii w UE. Dla przemysłu motoryzacyjnego – energochłonnego i konkurencyjnego globalnie – ceny prądu i gazu stają się barierą nie do przejścia. W Polsce, gdzie energia nadal pochodzi głównie z węgla, koszt emisji CO₂ stanowi nawet 60–70% końcowej ceny energii elektrycznej. System ETS, czyli handel emisjami, podbił cenę uprawnień do poziomu bliskiego 100 euro za tonę, podczas gdy jeszcze w 2015 roku wynosiła ona niemal zero.

W efekcie problem z rentownością dotyka nie tylko mniej nowoczesnych zakładów. Nawet nowo otwarte fabryki – zbudowane w ciągu ostatnich kilku lat – są wygaszane, bo ich utrzymanie w Europie przestaje się opłacać. Koszty pracy też nie pomagają. Choć Polska przez lata była postrzegana jako tańsza alternatywa dla Niemiec czy Francji, rosnące wynagrodzenia powoli odbierają jej tę przewagę. W drugim kwartale 2024 r. koszty pracy w Polsce wzrosły o prawie 13%, ponad dwukrotnie więcej niż średnia w UE. Przy niskich marżach w przemyśle motoryzacyjnym taki wzrost potrafi przesądzić o decyzji inwestora.

Nie bez znaczenia jest też presja ze strony krajów o znacznie tańszej sile roboczej – Wietnamu, Indii, Meksyku – gdzie w ostatnich latach powstają potężne klastry produkcyjne dla sektora automotive.

Europejska motoryzacja w strefie ryzyka


Sektor motoryzacyjny to nie tylko montownie aut, ale też całe łańcuchy dostaw: tysiące poddostawców, narzędziowni, zakładów wtryskowych czy producentów komponentów elektronicznych. Ich kondycja zależy od stabilności dużych graczy. Gdy fabryka główna znika – efekt domina jest nieunikniony.

W Niemczech, które wciąż są sercem europejskiej motoryzacji, coraz więcej firm zgłasza problemy finansowe. Przykład z ostatnich tygodni: Weberit Plastics Technologies – dostawca komponentów z tworzyw sztucznych – w lipcu 2025 roku złożył wniosek o upadłość. Wskazał przy tym jednoznacznie: wysokie koszty energii, niską konkurencyjność międzynarodową i ogólną niepewność na rynku. To kolejny sygnał alarmowy z branży.

Inwestycje? Zawieszone lub odwołane


Inwestycje zagraniczne w UE znikają w zastraszającym tempie. Jeszcze w 2022 roku napływ FDI spoza UE wynosił 7,7 mld euro – w 2025 r. to już tylko 218 mln euro. Co więcej, większość z tej kwoty pochodziła z Chin, które zdominowały przepływ kapitału. To nie tylko sygnał niepokoju – to dzwonek alarmowy. Ponadto od 2022 roku udział UE w globalnym eksporcie inwestycji spadł z 34% do zaledwie 10% – to historyczne minimum. W tym samym czasie Chiny zwiększyły swój udział niemal trzykrotnie – z 16% do 49%. Europejskie firmy wycofują się z rynków światowych, podczas gdy chińskie ekspandują i umacniają swoje pozycje w globalnych łańcuchach dostaw.

Jedną ze spektakularnych porażek Europy w zakresie utraty inwestycji jest amerykański Intel, który miał zainwestować miliardy w fabryki półprzewodników w Niemczech i Polsce. Firma najpierw zawiesiła, a następnie całkowicie wycofała się z inwestycji w Europie. Produkcja zostanie przeniesiona do Wietnamu i Malezji. Europa staje się za droga i zbyt niestabilna, by przyciągać przemysłowe inwestycje.
To, co obserwujemy w branży motoryzacyjnej, to nie chwilowe turbulencje, lecz strukturalne pęknięcie. Europa przestaje być atrakcyjnym miejscem do prowadzenia produkcji przemysłowej – i to pomimo znakomitych kompetencji, know-how oraz infrastruktury. Z jednej strony mamy ambitne cele klimatyczne, a z drugiej brak skutecznych mechanizmów ochrony przemysłu za to aż nadto regulacji. Potrzebujemy realnej strategii konkurencyjności: tańszej energii, uproszczenia przepisów, wsparcia dla inwestycji. Inaczej grozi nam deindustrializacja i trwała utrata miejsc pracy, które już nigdy nie wrócą – mówi Tomasz Bęben, prezes zarządu Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych (SDCM), członek zarządu CLEPA.

Przeczytaj także: 10 największych firm motoryzacyjnych w Europie Wschodniej 10 największych firm motoryzacyjnych w Europie Wschodniej

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: branża motoryzacyjna, przemysł motoryzacyjny, branża Automotive, automotive, fabryka samochodów, produkcja samochodów, zwolnienia grupowe, bankructwa

Przeczytaj także

Branża motoryzacyjna zaskakuje w trudnych czasach

Branża motoryzacyjna zaskakuje w trudnych czasach

Branża motoryzacyjna radzi sobie nieźle

Branża motoryzacyjna radzi sobie nieźle

Długi branży automotive gwałtownie rosną

Długi branży automotive gwałtownie rosną

Przemysł motoryzacyjny 2024: nowe rekordy i redukcja zatrudnienia

Przemysł motoryzacyjny 2024: nowe rekordy i redukcja zatrudnienia

Polski automotive vs UE i chińskie auta. Nie ma powodów do pesymizmu?

Polski automotive vs UE i chińskie auta. Nie ma powodów do pesymizmu?

Przemysł motoryzacyjny już bez rekordów. Jak zakończy 2024 rok?

Przemysł motoryzacyjny już bez rekordów. Jak zakończy 2024 rok?

Branża automotive: spowolnienie i mało optymistyczne prognozy na przyszłość

Branża automotive: spowolnienie i mało optymistyczne prognozy na przyszłość

Przemysł motoryzacyjny: ostatni rekord przed spadkami?

Przemysł motoryzacyjny: ostatni rekord przed spadkami?

Cła na chińskie elektryki rozwiążą problemy automotive?

Cła na chińskie elektryki rozwiążą problemy automotive?

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Wiadomości

Polecamy

Reklama natywna - 5 najważniejszych zalet

Reklama natywna - 5 najważniejszych zalet

Ranking kont osobistych z najlepszymi korzyściami dla klientów

Ranking kont osobistych z najlepszymi korzyściami dla klientów

Linki sponsorowane, dofollow, nofollow. Jak wykorzystać linkowanie w reklamie?

Linki sponsorowane, dofollow, nofollow. Jak wykorzystać linkowanie w reklamie?

Artykuły promowane

Jaki podatek od nieruchomości w 2025 roku?

Jaki podatek od nieruchomości w 2025 roku?

Jaki jest koszt przejechania 100 km samochodem? Sprawdź porównanie benzyny, oleju napędowego, LPG i innych paliw.

Długie weekendy - jak wygląda kalendarz 2025?

newsletter rss

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Biurowce poza Warszawą: popyt rośnie, deweloperzy wstrzymują inwestycje

Biurowce poza Warszawą: popyt rośnie, deweloperzy wstrzymują inwestycje

Sukces zawodowy to work-life balance? Odpowiedzi pracowników mogą zaskoczyć

Sukces zawodowy to work-life balance? Odpowiedzi pracowników mogą zaskoczyć

Co daje EKUZ, jak ją uzyskać i kiedy warto dokupić dodatkowe ubezpieczenie podróżne

Co daje EKUZ, jak ją uzyskać i kiedy warto dokupić dodatkowe ubezpieczenie podróżne

Najlepsze AI dla firmy: Copilot, ChatGPT czy Gemini?

Najlepsze AI dla firmy: Copilot, ChatGPT czy Gemini?

Obowiązkowy odbiór faktur w KSeF dla wszystkich firm (także MŚP) od 1 lutego 2026

Obowiązkowy odbiór faktur w KSeF dla wszystkich firm (także MŚP) od 1 lutego 2026

Chipy AI wracają do Chin

Chipy AI wracają do Chin

Jaki podatek od nieruchomości zapłacą w 2026 r. właściciele mieszkań i domów?

Jaki podatek od nieruchomości zapłacą w 2026 r. właściciele mieszkań i domów?

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: