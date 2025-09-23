Przemysł motoryzacyjny w I poł. 2025 r.: rekord eksportu części i spadek zatrudnienia

Po pierwszym półroczu 2025 r. polski przemysł motoryzacyjny balansuje na granicy wzrostu i spadku. Produkcja sprzedana wprawdzie minimalnie wzrosła, ale już eksport zmniejszył się o 1,1 mld euro, a liczba miejsc pracy spadła poniżej 200 tys. Sektor ratowała odnotowana w II kwartale poprawa oraz rekordowy eksport części i akcesoriów. Branża z nadzieją patrzy w przyszłość, jednak analitycy nieco chłodzą nastroje, ostrzegając, że redukcje zatrudnienia mogą się pogłębiać.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak zmieniła się wartość produkcji sprzedanej polskiej branży motoryzacyjnej w I półroczu 2025 r.?

Które segmenty przemysłu odpowiadają za największą część produkcji i eksportu?

Skąd biorą się spadki zatrudnienia w motoryzacji?

Jakie grupy produktów osiągnęły najlepsze wyniki?

Produkcja sprzedana

W I kwartale tego roku sprzedaż była niższa rok do roku o 3,4 proc. - mówi Rafał Orłowski, Partner w AutomotiveSuppliers.pl. - Zgodnie z naszymi przewidywaniami w II kwartale bieżącego roku nastąpiła poprawa i wzrost w stosunku do tego samego okresu 2024 r. wyniósł ponad 5 proc. Przełożyło się to na osiągnięcie minimalnego, niespełna 1-procentowego wzrostu po sześciu miesiącach bieżącego roku.

Produkcja sprzedana przemysłu motoryzacyjnego W grupie firm średnich i dużych (powyżej 49 osób) produkcja sprzedana w I półroczu br. osiągnęła poziom 113,3 mld złotych

Zatrudnienie

W ciągu 12 miesięcy nastąpiła redukcja o 2,7 tys. miejsc pracy - mówi Rafał Orłowski. - Zapowiedziane przez europejskich dostawców cięcia etatów nie omijają niestety zakładów na terenie Polski.

producenci części i akcesoriów (PKD 29.3) – 144,1 tys. (-1,9 proc.) wobec 146,7 tys. po I półroczu 2024 r.,

producenci pojazdów i silników (PKD 29.1) - 34,8 tys. (-0,3 proc.,) wobec 34,9 tys. tys. po I półroczu 2024 r.,

producenci nadwozi do pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (PKD 29.2) - 12,1 tys. (-1,3 proc.) wobec 12,3 tys. po I półroczu 2024 r.

Eksport

Eksport przemysłu motoryzacyjnego w 2024 i 2025 roku W I półroczu 2025 roku eksport przemysłu motoryzacyjnego wyniósł 22,9 mld euro

Części i akcesoria

Eksport części i akcesoriów motoryzacyjnych w 2024 i 2025 roku Rynki unijne odpowiadały za 87,90 proc. całego eksportu przemysłu motoryzacyjnego

Samochody osobowe i towarowo-osobowe

Pojazdy do transportu towarowego

Inne grupy motoryzacyjne

Podsumowanie

W I półroczu 2025 r. produkcja sprzedana w grupie PKD 29 (produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep), zatrudniających więcej niż 9 osób wyniosła 117,6 mld złotych. To o 0,9 proc. więcej niż w tym samym okresie zeszłego roku.W grupie firm średnich i dużych (powyżej 49 osób) produkcja sprzedana w I półroczu br. osiągnęła poziom 113,3 mld złotych (+0,9 proc.). Ponad połowę tej wartości (54,7 proc.) wygenerowali producenci części i akcesoriów (PKD 29.3). Produkcja sprzedana na poziomie 62,0 mld złotych była wyższa w stosunku do wartości osiągniętej rok wcześniej, o 1,9 proc. Dynamikę na tym samym poziomie co przed rokiem (+0,2 proc.) zanotowali producenci pojazdów i silników (PKD 29.1). Natomiast blisko 10-procentowy spadek (-9,5 proc.) nastąpił w segmencie produkcji nadwozi do pojazdów silnikowych i produkcji przyczep i naczep (PKD 29.2).Na koniec I półrocza 2025 roku przeciętne zatrudnienie w zakładach grupy PKD 29 (produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep), zatrudniających więcej niż 9 osób, spadło po raz pierwszy od 2022 roku poniżej 200 tys. i wyniosło 199,7 tys. To o 1,3 proc. mniej niż w po I połowie zeszłego roku.W grupie firm średnich i dużych (powyżej 49 osób) przeciętne zatrudnienie po pierwszych sześciu miesiącach 2025 r. było na poziomie 191,0 tys. (-1,5, proc., -2,9 tys.). W stosunku do kwartału wcześniejszego nastąpił spadek o 0,7 tys. Przeciętne zatrudnienie w poszczególnych grupach:W I półroczu 2025 roku eksport przemysłu motoryzacyjnego wyniósł 22,9 mld euro . To o 4,61 proc. mniej (-1,1 mld euro) niż w tym samym okresie zeszłego roku. Zmniejszenie spadku względem wcześniejszych wyników za trzy pierwsze miesiące roku (-8,64 proc.) to efekt stabilnego eksportu w okresie trzech miesięcy kwiecień-czerwiec (II kwartał 2025: -0,2 proc.).Na rynki krajów UE trafiło 83,57 proc. całego eksportu branży z naszego kraju (-2,87 proc).Niezmiennie najważniejszym partnerem handlowym pozostają odbiorcy w Niemczech (8,09 mld euro, 35,3 proc. całości eksportu). W I półroczu br. eksport do naszego zachodniego sąsiada spadł o niecały 1 proc. (-0,99 proc.). Kolejnymi rynkami zbytu były: Czechy (1,75 mld euro, 7,64 proc., +6,05 proc.), Francja (1,74 mld euro, 7,62 proc. całości, -20,31 proc.) i Włochy (1,55 mld euro, 6,79 proc. całości, -10,61 proc.).W eksporcie części i akcesoriów został ustanowiony nowy rekord dla I półrocza. Wartość eksportu komponentów motoryzacyjnych wyniosła 9,3 mld euro wobec 9,26 mld euro w analogicznym okresie zeszłego roku. Wzrost wyniósł 0,5 proc.Na części i akcesoria przypadło aż 40,66 proc. całego eksportu. W porównaniu do I półrocza zeszłego roku udział tego typu produktów motoryzacyjnych wzrósł o 2,07 punktu procentowego.Rynki unijne odpowiadały za 87,90 proc. całego eksportu przemysłu motoryzacyjnego (+0,2 proc.). Największym partnerem handlowym nadal pozostają Niemcy (38,17 proc. całości, -0,86 proc.). Kolejnymi rynkami zbytu były: Czechy (9,88 proc. całości, +12,09 proc.), Słowacja (7,05 proc., +11, proc.) i Francja (5,89 proc., +8,72 proc.).W pierwszych sześciu miesiącach 2025 roku eksport samochodów osobowych i towarowo-osobowych osiągnął wartość 3,43 mld euro. To o 5,08 proc. mniej niż rok wcześniej. Na tego typu pojazdy przypadło 14,98 proc. całego eksportu sektora motoryzacyjnego z Polski (spadek w stosunku do analogicznego okresu zeszłego roku o 0,07 punktu procentowego). Aż ¼ wartości odpowiadają klienci z Włoch (25,05 proc.). Eksport na Półwysep Apeniński wyniósł 858,9 mln euro (+8,47 proc.). Kolejnymi rynkami zbytu są: (20,27 proc. całości, +0,74 proc, Francji (6,38 proc., -17,15 proc.) i Hiszpanii (5,95 proc., +4,2 proc.).W przypadku pojazdów samochodowych do transportu towarowego (CN 7804) utrzymuje się trend spadkowy. W I półroczu 2025 roku eksport tego typu pojazdów był niższy rok do roku 18,83 proc. i wyniósł 1,65 mld euro. Udział aut w całości eksportu branży wzrósł z 16,22 proc. po I półroczu zeszłego roku do 14,41 proc. rok później. Do najważniejszych rynków zbytu należą: Niemcy (26,31 proc. całości, -2,38 proc.), Francja (11,52 proc., -45,04 proc.) i Włochy (5,28 proc., +1,94 proc.).W pozostałych grupach produkcji motoryzacyjnej wzrosty odnotowano w eksporcie: silników spalinowych (+3,62 proc.), opon do samochodów osobowych (+21,30 proc.), autobusów (+21,92 proc.), pojazdów specjalnych (+24,50 proc.) i podwozi z silnikami (+27,42 proc.).Wyniki przemysłu motoryzacyjnego w Polsce (produkcja sprzedana, eksport) po sześciu miesiącach bieżącego roku są lepsze niż w I kwartale. To zasługa wzrostów (w przypadku eksportu stabilizacji) jakie nastąpiły w II kwartale. Nieznacznie poprawiły się nastroje konsumenckie dzięki czemu liczba rejestracji nowych samochodów w krajach UE wzrosła, zarówno w kwietniu (+1,3 proc.) jak i w maju (+1,6 proc.).Wyniki byłyby zapewne nieznacznie lepsze ale zaważyła na nich kulminacja napięć w relacjach handlowych pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a resztą świata. Wielu europejskich producentów samochodów, szczególnie segmentu premium, ograniczała na wiosnę tego roku eksport za Atlantyk, co przełożyło się też na obniżone wolumeny zamówień w całym łańcuchu dostaw (w tym w Polsce).Warunki okołorynkowe nadal pozostają niepewne. Dlatego firma analityczna AutomotiveSuppliers.pl zakłada, że kolejne miesiące przyniosą dalszą poprawę. Dzięki temu po III kwartałach 2025 roku wyniki produkcji sprzedanej oraz wartość eksportu powinny być na wyższym lub zbliżonym poziomie co przed rokiem. Jednak w przypadku zatrudnienia oczekiwana jest niestety dalsza redukcja miejsc pracy.