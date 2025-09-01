Pilkington Polska inwestuje 160 mln zł w nowoczesną linię do powlekania szkła w Sandomierzu

Pilkington Polska uruchomi w Sandomierzu jedną z najnowocześniejszych w Europie linii do powlekania szkła płaskiego o wartości blisko 160 mln złotych. Nowa, w pełni zautomatyzowana instalacja pozwoli na produkcję wysoko przetworzonego szkła o specjalistycznych właściwościach, spełniającego rosnące potrzeby rynku budowlanego i energetycznego. Inwestycja przyczyni się również do powstania ponad 30 nowych miejsc pracy, wspierając rozwój regionu.

Z tego artykułu dowiesz się:

O inwestycji Pilkington Polska w nowoczesną linię do powlekania szkła w Sandomierzu o wartości 160 mln zł

Jak linia Coater umożliwi produkcję szkła wysoko przetworzonego spełniającego wymogi nowoczesnego budownictwa

O planowanym starcie produkcji w pierwszym kwartale 2027 roku i korzyściach dla rynku

Jak inwestycja wspiera rozwój lokalny, tworząc ponad 30 nowych miejsc pracy

Nowy Coater – krok w stronę zrównoważonego rozwoju

Rynek dynamicznie się rozwija, a zapotrzebowanie na szkło o wysokiej wartości dodanej rośnie zarówno w Polsce, jak i w całej Europie. Nowa linia powlekania to odpowiedź na te potrzeby. Umożliwi nam nie tylko zwiększenie mocy produkcyjnych, ale również wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych, które wspierają efektywność energetyczną i zrównoważony rozwój – mówi Krzysztof Granicki, Prezes Pilkington Polska i Pilkington IGP.

Nowe miejsca pracy i wsparcie dla regionu

Pilkington Polska uruchomi w swoim zakładzie w Sandomierzu nową linię do nakładania powłok na szkło płaskie typu float – w pełni zautomatyzowaną instalację do powlekania szkła cienkimi warstwami funkcjonalnymi. Start produkcji planowany jest na pierwszy kwartał 2027 roku, a wartość inwestycji w linię powlekania szkła płaskiego wraz z niezbędną modernizacją funkcjonującego pieca szklarskiego wynosi blisko 160 milionów złotych.Coater to zaawansowana technologicznie linia umożliwiająca nanoszenie mikroskopijnych, precyzyjnych powłok na szkło. Powłoki te nadają materiałowi określone właściwości – m.in. komfort termiczny i przepuszczalność światła. Dzięki tej technologii możliwa będzie produkcja szerokiego zakresu szkła wysoko przetworzonego (VA), które znajduje zastosowanie w nowoczesnym budownictwie – także w segmencie szkła fasadowego.Decyzja o rozbudowie zakładu to efekt długofalowej strategii rozwoju Pilkington Polska i odpowiedź na wzrost liczby zamówień na szkło wysoko przetworzone, napędzany przez modernizację budownictwa i rosnące wymogi środowiskowe. Sandomierz, jako jeden z kluczowych ośrodków produkcyjnych NSG Group na świecie, stanowi naturalne miejsce dla tej inwestycji – dzięki zapleczu technologicznemu, doświadczonej kadrze i korzystnej lokalizacji logistycznej.Nowa inwestycja to nie tylko rozwój technologiczny, ale również impuls dla lokalnego rynku pracy. Pilkington Polska planuje utworzenie ponad 30 nowych miejsc pracy w związku z uruchomieniem linii Coater. Rekrutacje zostaną uruchomione w kolejnych etapach realizacji projektu.