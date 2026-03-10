11,3 mld euro na rynku nieruchomości CEE. Polska wśród kluczowych rynków

Kapitał wraca do Europy Środkowo-Wschodniej, a inwestorzy coraz śmielej lokują środki w usytuowanych w tym regionie nieruchomościach. W 2025 roku wartość transakcji inwestycyjnych w CEE sięgnęła 11,3 mld euro, notując dynamiczny wzrost o 34% rok do roku. Coraz większą rolę odgrywa kapitał regionalny, a Czechy, Polska i Słowacja to rynki charakteryzują się największą aktywnością. Za taki obrót spraw odpowiada przede wszystkim rosnące PKB, stabilizacja wycen oraz silny popyt na najlepsze aktywa.

Biuro Sektor biurowy odzyskał pozycję największego segmentu inwestycyjnego

Polska liderem wzrostu gospodarczego w regionie

Rekordowy wzrost inwestycji napędzany kapitałem regionalnym

W 2025 roku 48% wolumenu inwestycji w Polsce pochodziło z kapitału z regionu CEE, co stanowi najwyższy udział odnotowany dotychczas na naszym rynku. Zaobserwowaliśmy również wyraźny wzrost aktywności inwestorów krajowych - udział polskiego kapitału wzrósł do 18% z 9% rok wcześniej.



Skala zaangażowania samego kapitału czeskiego, niemal 1,1 mld euro zainwestowane wyłącznie w Polsce, wyraźnie pokazuje, że inwestorzy regionalni coraz silniej kształtują płynność rynków CEE. Transgraniczne przepływy kapitału w regionie stają się trwałym elementem rynku, a nie jedynie zjawiskiem cyklicznym – komentuje Krzysztof Cipiur, Managing Director, Head of Capital Markets w Knight Frank Polska.

Czechy i Słowacja napędzają odbicie rynku

Biurowce ponownie największym segmentem inwestycyjnym

Rynek czeski punktem odniesienia dla wycen

W kontekście regionu CEE Czechy pełnią rolę swoistej kotwicy płynności. Głębokość lokalnego kapitału oraz przewidywalność wycen zapewniają stabilność dla całego regionu, szczególnie w okresach, gdy kapitał międzynarodowy jest bardziej selektywny – mówi Josef Karas, Head of Investment w Knight Frank Czech Republic.

Perspektywy na 2026 rok: stabilizacja i powrót kapitału międzynarodowego

Większa transparentność wycen oraz bardziej atrakcyjne premie za ryzyko powinny stopniowo odbudowywać zaufanie inwestorów do rynku węgierskiego, przy czym przepływy kapitału będą prawdopodobnie koncentrować się na najlepszych aktywach biurowych i logistycznych – mówi Erika Loska, National Director w Knight Frank Hungary.

Po słabszym roku spodziewamy się odbicia aktywności inwestycyjnej w Rumunii. Duże możliwości inwestycyjne w sektorze logistycznym mogą istotnie zmienić dynamikę rynku w 2026 roku oraz wzmocnić pozycję Rumunii w regionalnym segmencie przemysłowym – mówi Horatiu Florescu Papakonstantinou, Chairman & CEO w Knight Frank CSEE.

Wzrost czynszów kluczowym czynnikiem wzrostu wartości

Oczekujemy, że prime yields w regionie CEE pozostaną w 2026 roku w dużej mierze stabilne, a wzrost wartości kapitałowej aktywów będzie coraz częściej wynikał ze wzrostu czynszów, a nie dalszej kompresji stóp kapitalizacji. Silne rynki najemców w Warszawie, w połączeniu z ograniczoną nową podażą, powinny wspierać wzrost czynszów w najlepszych aktywach biurowych – mówi Charles Taylor, CEO w Knight Frank Polska.