2026-02-05 11:58

Sungrow buduje fabrykę w Wałbrzychu: 400 miejsc pracy i 230 mln EUR inwestycji

Sungrow, światowy lider w produkcji falowników fotowoltaicznych i systemów magazynowania energii, rozpoczyna budowę swojej pierwszej fabryki w Europie. Nowy zakład, który powstanie w Wałbrzychu na Dolnym Śląsku, będzie miał powierzchnię 65.400 m2, a szacowany koszt to 230 mln EUR. Inwestycja nie tylko wzmocni lokalną produkcję komponentów OZE, ale także stworzy 400 nowych miejsc pracy w regionie. Fabryka, która ma zostać uruchomiona w ciągu najbliższych 12 miesięcy, będzie produkować do 20 GW falowników oraz 12,5 GWh systemów magazynowania energii rocznie.

Wałbrzych, położony na Dolnym Śląsku, słynie z wysokich kompetencji w elektronice, automatyce i zaawansowanej produkcji. Dla Sungrow oznacza to dostęp do wykwalifikowanych pracowników i uczelni technicznych, co przyspieszy rozwój lokalnych umiejętności w sektorze OZE.

Lokalna produkcja skróci czas dostaw do klientów europejskich. Usprawni to logistykę i zwiększy odporność łańcucha dostaw na zakłócenia, co jest kluczowe dla inwestorów w instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii.

Fabryka w Wałbrzychu będzie miała roczną maksymalną zdolność wytwórczą na poziomie do 20 GW falowników oraz 12,5 GWh systemów magazynowania energii. Obiekt będzie korzystał z zaawansowanych procesów produkcyjnych i rygorystycznych standardów kontroli jakości, co zapewni wysoką wydajność, niezawodność i bezpieczeństwo produktów.
Ta nowa fabryka to istotny kamień milowy dla Sungrow w Europie. Umożliwia nam bycie bliżej klientów, szybsze reagowanie na potrzeby rynku oraz wzmacnia strategię budowania stabilnego europejskiego łańcucha dostaw, jednocześnie tworząc wysoko wykwalifikowane miejsca pracy – powiedział Shawn Shi, President of Sungrow Europe.

fot. mat. prasowe

Sungrow rozpoczyna budowę swojej pierwszej fabryki w Europie. Zakład, który powstanie w Wałbrzychu, będzie miał roczną zdolność produkcyjną na poziomie 20 GW falowników i 12,5 GWh systemów magazynowania energii. Inwestycja o wartości 230 mln EUR stworzy 400 miejsc pracy.

Firma działa na Starym Kontynencie od 2005 r., a od 2011 r. jako niezależna jednostka prawna. Posiada 25 biur przedstawicielskich, 2 centra R&D, 26 magazynów oraz 3 centra szkoleniowo-technologiczne i serwisowe. Europejska siedziba główna znajduje się w Monachium.

Kluczowe realizacje to m.in. największy w Europie kontynentalnej projekt BESS w Belgii (800 MWh), Bramley ESS w Wielkiej Brytanii (330 MWh), najbardziej wysunięta na północ instalacja PV w Finlandii (70 MW), największa PV na dachu w Szwecji (14 MW), hybrydowy projekt w Turcji (70 MW) oraz niedawny projekt Przewóz w Polsce.

Podsumowanie


  • Powierzchnia fabryki: 65 400 m²
  • Wartość inwestycji: 230 mln EUR
  • Termin uruchomienia: w ciągu 12 miesięcy
  • Nowe miejsca pracy: 400
  • Zdolność produkcyjna falowników PV: do 20 GW rocznie
  • Zdolność produkcyjna systemów ESS: do 12,5 GWh rocznie
  • Obecność w Europie: od 2005 r., 25 biur, 2 centra R&D, 26 magazynów
  • Globalne instalacje do czerwca 2025: 870 GW konwerterów energoelektronicznych na całym świecie
oprac. : Beata Szkodzin / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: Sungrow, Wałbrzych, Dolny Śląsk, Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna, SSE, fabryka, nowa fabryka, fabryki, nowe inwestycje, OZE

