Sungrow buduje fabrykę w Wałbrzychu: 400 miejsc pracy i 230 mln EUR inwestycji
2026-02-05 11:58
Wałbrzych, położony na Dolnym Śląsku, słynie z wysokich kompetencji w elektronice, automatyce i zaawansowanej produkcji. Dla Sungrow oznacza to dostęp do wykwalifikowanych pracowników i uczelni technicznych, co przyspieszy rozwój lokalnych umiejętności w sektorze OZE.
Lokalna produkcja skróci czas dostaw do klientów europejskich. Usprawni to logistykę i zwiększy odporność łańcucha dostaw na zakłócenia, co jest kluczowe dla inwestorów w instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii.
Fabryka w Wałbrzychu będzie miała roczną maksymalną zdolność wytwórczą na poziomie do 20 GW falowników oraz 12,5 GWh systemów magazynowania energii. Obiekt będzie korzystał z zaawansowanych procesów produkcyjnych i rygorystycznych standardów kontroli jakości, co zapewni wysoką wydajność, niezawodność i bezpieczeństwo produktów.
Ta nowa fabryka to istotny kamień milowy dla Sungrow w Europie. Umożliwia nam bycie bliżej klientów, szybsze reagowanie na potrzeby rynku oraz wzmacnia strategię budowania stabilnego europejskiego łańcucha dostaw, jednocześnie tworząc wysoko wykwalifikowane miejsca pracy – powiedział Shawn Shi, President of Sungrow Europe.
Firma działa na Starym Kontynencie od 2005 r., a od 2011 r. jako niezależna jednostka prawna. Posiada 25 biur przedstawicielskich, 2 centra R&D, 26 magazynów oraz 3 centra szkoleniowo-technologiczne i serwisowe. Europejska siedziba główna znajduje się w Monachium.
Kluczowe realizacje to m.in. największy w Europie kontynentalnej projekt BESS w Belgii (800 MWh), Bramley ESS w Wielkiej Brytanii (330 MWh), najbardziej wysunięta na północ instalacja PV w Finlandii (70 MW), największa PV na dachu w Szwecji (14 MW), hybrydowy projekt w Turcji (70 MW) oraz niedawny projekt Przewóz w Polsce.
Podsumowanie
- Powierzchnia fabryki: 65 400 m²
- Wartość inwestycji: 230 mln EUR
- Termin uruchomienia: w ciągu 12 miesięcy
- Nowe miejsca pracy: 400
- Zdolność produkcyjna falowników PV: do 20 GW rocznie
- Zdolność produkcyjna systemów ESS: do 12,5 GWh rocznie
- Obecność w Europie: od 2005 r., 25 biur, 2 centra R&D, 26 magazynów
- Globalne instalacje do czerwca 2025: 870 GW konwerterów energoelektronicznych na całym świecie
oprac. : Beata Szkodzin / eGospodarka.pl
