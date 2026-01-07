Przemysł motoryzacyjny: rekord eksportu części i kolejny spadek zatrudnienia

Przemysł motoryzacyjny w Polsce pokazuje mieszane sygnały: produkcyjne wyniki rosną, ale liczba miejsc pracy nadal maleje. Po trzech pierwszych kwartałach 2025 r. produkcja sprzedana wzrosła o ponad 3 %, a eksport części motoryzacyjnych osiągnął rekordową wartość. Tymczasem spadki zatrudnienia utrzymują się już szósty kwartał i napawają obawami o przyszłość zatrudnienia w branży.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak zmienia się produkcja sprzedana przemysłu motoryzacyjnego w Polsce?

Dlaczego liczba miejsc pracy w sektorze maleje pomimo poprawy wyników produkcyjnych?

Jakie wyniki osiąga eksport części i akcesoriów motoryzacyjnych?

Które segmenty motoryzacji radzą sobie lepiej, a które gorzej?

Produkcja sprzedana

Drugi kwartał z rzędu rosną wyniki przemysłu motoryzacyjnego w Polsce - mówi Rafał Orłowski, Partner w AutomotiveSuppliers.pl. - W II kwartale produkcja sprzedana wzrosła rok do roku o ponad 5 proc. W kolejnym kwartale wzrost był jeszcze wyższy i przekroczył 8 procent.

Zatrudnienie

Trwający trend spadkowy potwierdza trudną sytuację w jakiej znajduje się sektor motoryzacyjny w całej Unii Europejskiej - zaznacza Rafał Orłowski, Partner w AutomotiveSuppliers.pl. - To nie tylko redukcje zatrudnienia ale także zamykanie istniejących dotychczas zakładów.

Eksport

Samochody osobowe i towarowo-osobowe

Pojazdy samochodowe do transportu towarowego

Podsumowanie