Przemysł motoryzacyjny: rekord eksportu części i kolejny spadek zatrudnienia
2026-01-07 00:20
Z tego tekstu dowiesz się m.in.:
- Jak zmienia się produkcja sprzedana przemysłu motoryzacyjnego w Polsce?
- Dlaczego liczba miejsc pracy w sektorze maleje pomimo poprawy wyników produkcyjnych?
- Jakie wyniki osiąga eksport części i akcesoriów motoryzacyjnych?
- Które segmenty motoryzacji radzą sobie lepiej, a które gorzej?
Produkcja sprzedana
Po trzech kwartałach 2025 roku produkcja sprzedana w grupie PKD 29 (produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep) wzrosła do 170,4 mld złotych. To o 3,3 proc. więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.
Drugi kwartał z rzędu rosną wyniki przemysłu motoryzacyjnego w Polsce - mówi Rafał Orłowski, Partner w AutomotiveSuppliers.pl. - W II kwartale produkcja sprzedana wzrosła rok do roku o ponad 5 proc. W kolejnym kwartale wzrost był jeszcze wyższy i przekroczył 8 procent.
Produkcja sprzedana przemysłu motoryzacyjnego
W grupie firm średnich i dużych (powyżej 49 osób) produkcja sprzedana wyniosła 164,2 mld złotych. To o 3,0 proc. więcej niż przed rokiem. Niezmiennie zdecydowaną większość przychodów w tej grupie generują producenci części i akcesoriów (PKD 29.3). Produkcja sprzedana tego typu wytwórców motoryzacyjnych po trzech kwartałach 2025 roku była na poziomie 90,0 mld złotych (+3,7 proc.).
Wzrost zanotowano także w dwóch pozostałych grupach, u producentów pojazdów i silników (PKD 29.1) o 2,3 proc. (68,5 mld euro) a u producentów przyczep i naczep (PKD 29.2) o 1,1 proc. (5,8 mld złotych).
Zatrudnienie
Po trzech kwartałach 2025 roku przeciętne zatrudnienie w zakładach produkcyjnych pojazdów, przyczep i naczep oraz części i akcesoriów, zatrudniających więcej niż 9 osób (PKD 29), wyniosło 198,4 tys.
W stosunku do analogicznego okresu zeszłego roku przeciętne zatrudnienie spadło o 2,6 tys. (-1,3 proc.) a w odniesieniu do I półroczu tego roku o 1,3 tys. mniej. Liczba miejsc pracy w przemyśle motoryzacyjnym w Polsce maleje nieprzerwanie od sześciu kwartałów (I półrocze 2024).
Trwający trend spadkowy potwierdza trudną sytuację w jakiej znajduje się sektor motoryzacyjny w całej Unii Europejskiej - zaznacza Rafał Orłowski, Partner w AutomotiveSuppliers.pl. - To nie tylko redukcje zatrudnienia ale także zamykanie istniejących dotychczas zakładów.
Przeciętne zatrudnienie w przemyśle motoryzacyjnym (pow. 9 zatrudnionych)
W grupie firm średnich i dużych (powyżej 49 osób) przeciętne zatrudnienie po trzech kwartałach 2025 roku wyniosło 189,8 tys., czyli o 3,0 tys. mniej niż przed rokiem (-1,6 proc.) i o 1,2 tys. mniej niż po dwóch kwartałach 2025 roku. Przeciętne zatrudnienie w grupie producentów części i akcesoriów (PKD 29.3) było na poziomie 143,0 tys. To o 1,8 proc. mniej rok do roku (-2,7 tys.) i o 1,1 tys. mniej w stosunku do przeciętnego zatrudnienia na koniec I półrocza.
Liczba miejsc pracy zmalała także u producentów nadwozi do pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (PKD 29.2). W tej grupie w ciągu 12 miesięcy ubyło 0,6 tys. (trzy kw. 2025: 12,0 tys.), czyli o 4,8 proc. mniej a w stosunku do I półrocza - o 0,1 tys. mniej.
Lepszymi wynikami niż przed rokiem mogą pochwalić się producenci pojazdów (PKD 29.1) - przeciętne zatrudnienie wyniosło 34,8 tys., wobec 34,6 tys. w analogicznym okresie 2024 r. (+0,2 tys., +0,5 proc.). W stosunku do przeciętnego zatrudnienia po I półroczu nie nastąpiła w tej grupie zmiana.
Eksport
W okresie trzech kwartałów 2025 roku wartość eksportu przemysłu motoryzacyjnego z Polski wyniosła 33,39 mld euro. Osiągnięty wynik jest o 2,84 procent niższy (-0,97 mld euro) niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.
Eksport przemysłu motoryzacyjnego
Niezmiennie od lat najważniejszym zagranicznym partnerem przemysłu motoryzacyjnego pozostają Niemcy. Po trzech kwartałach 2025 roku wartość eksportu za naszą zachodnią granicę wyniosła 11,3 mld euro (33,87 proc. całości). To o 4,9 proc. mniej niż w tym samym okresie roku poprzedniego. Kolejnymi rynkami zbytu są: Francja (7,5 proc. całości, 2,5 mld euro, -18,55 proc.), Czechy (7,39 proc. całości, 2,46 mld euro, +4,81 proc.) i Włochy (6,41 proc. całości, 2,14 mld euro, -8,23 proc.).
W okresie styczeń-wrzesień 2025 roku eksport części i akcesoriów osiągnął poziom blisko 13,53 mld euro. To o 0,11 mld więcej (+0,88 proc.) niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. To jednocześnie nowy rekord dla trzech pierwszych kwartałów roku. Części i akcesoria odpowiadają za 40,55 proc. całości eksportu branży wobec 39,08 proc. rok wcześniej.
Eksport części i akcesoriów motoryzacyjnych
Najważniejszymi odbiorcami produkowanych w Polsce części i komponentów są klienci w Niemczech (38,2 proc. całości). Eksport za naszą zachodnią granicę spadł rok do roku o 2,24 proc. (5,17 mld euro). Kolejnymi rynkami zbytu są: Czechy (9,88 proc. całości, 1,34 mld euro, +10,22 proc.), Słowacja (6,88 proc. całości, 0,94 mld euro, +11,97 proc.) oraz Francja (5,84 proc. całości, 0,79 mld euro, +10,3 proc.).
Samochody osobowe i towarowo-osobowe
W analizowanym okresie zeszłego roku wartość eksport samochodów osobowych i towarowo-osobowych wyniosła 5,09 mld euro. To o 2,51 proc. więcej niż przed rokiem. Udział tej grupy produktów motoryzacyjnych w całości eksportu wyniósł 15,25 proc. i było o 0,79-punktu procentowego wyższu niż w analogicznym okresie 2024 roku.
Eksport samochodów osobowych i towarowo-osobowych
Do najważniejszych rynków zbytu należą: Włochy (22,44 proc. całości, 1,14 mld euro, +7,68 proc.), Niemcy (20,62 proc. całości, 1,05 mld euro, +7,67 proc.) i Hiszpania (6,22 proc., 316 mln euro, +26,2 proc.).
Pojazdy samochodowe do transportu towarowego
Na skutek utrzymujące się trendu spadkowego dotychczasowy wicelider spadł na trzecią lokatę. Eksport pojazdów samochodowych do transportu towarowego (CN 7804) wyniósł w analizowanym okresie 2025 roku 4,92 mld euro. To o 10,4 proc. mniej niż rok wcześniej.
Udział takich pojazdów w całości eksportu branży spadł z 15,98 proc. po trzech kwartałach 2024 roku do 14,73 proc. rok później. Do najważniejszych rynków zbytu należą: Niemcy (26,53 proc. całości, -8,47 proc.), Francja (11,43 proc., -30,15 proc.) i Wlk. Brytania (7,42 proc., -13,0 proc.).
Podsumowanie
Analizując okres trzech kwartałów 2025 roku widać, że przemysł motoryzacyjny pozostaje w złożonym położeniu. I kwartał rozpoczął się od spadków, zarówno w produkcji sprzedanej, zatrudnieniu i eksporcie. W kolejnych miesiącach następowała nieznaczna poprawa co przełożyło się na lepsze wyniki. Sprzedaż po trzech kwartałach minionego roku była na wyższym poziomie niż rok wcześniej. Wyniki eksportu w wielu grupach produktowych są też lepsze niż przed rokiem.
Niestety utrzymujący się w eksporcie baterii litowo-jonowych ciągnie branżę w dół choć łączne wyniki eksportu poprawiają się z kwartału na kwartał (I kw.: -9, proc., I półrocze: -4,6 proc., trzy kwartały: -2,84 proc.).
Niestety trudno oczekiwać, zarówno w krótko- jak i długoterminowej perspektywie ,zatrzymania trendu spadkowego w zatrudnieniu. Liczba miejsc pracy w przemyśle motoryzacyjnym ciągle maleje.
Nieznaczny wzrost dynamiki sprzedaży w dwóch pierwszych miesiącach ostatniego kwartału 2025 roku (październik: +1,1 proc., listopad: +2,5 proc.), że także w IV kwartale należy liczyć na poprawę wyników w produkcji sprzedanej i zapewne w eksporcie.
